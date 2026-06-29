Φωτιά στη Βάρδα Ηλείας: Σηκώθηκαν 4 εναέρια μέσα

Μάχη με τις αναζωπυρώσεις λόγω των ισχυρών ανέμων

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Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (29/6/2026) - Ρεπορτάζ του Κώστα Γκελντή

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Μεγάλη φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στη Βάρδα Ηλείας, επεκτεινόμενη γρήγορα λόγω ισχυρών ανέμων.
  • Η πυρκαγιά έχει προκαλέσει σοβαρές καταστροφές σε καλλιέργειες και θερμοκήπια, αλλά δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές.
  • Στο σημείο επιχειρούν 80 πυροσβέστες, 19 πυροσβεστικά οχήματα και 4 εναέρια μέσα για την κατάσβεση της φωτιάς.
  • Η Ηλεία είναι σε κατάσταση υψηλού κινδύνου (κατηγορία 3) και έχει μεταβεί Ανακριτικό Κλιμάκιο για έρευνα των αιτίων της φωτιάς.
  • Η κυκλοφορία στον αυτοκινητόδρομο Πατρών-Πύργου διεξάγεται κανονικά, με ετοιμότητα για έκτακτες ρυθμίσεις.

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας δίνουν μάχη για την κατάσβεση μεγάλης φωτιάς που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Βάρδας Ηλείας. Η πυρκαγιά, η οποία ξεκίνησε το μεσημέρι, επεκτάθηκε γρήγορα εξαιτίας των δυνατών ανέμων που πνέουν στο σημείο, προκαλώντας σοβαρές καταστροφές σε καλλιέργειες, θερμοκήπια και ελαιώνες.

Φωτιά στη Βάρδα: Μάχη με τις φλόγες και τις αναζωπυρώσεις

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η εστία της φωτιάς εντοπίστηκε αρχικά σε καλαμιώνες στην περιοχή της Κόμης Βάρδα. Λόγω της έντασης των ανέμων, οι φλόγες βρήκαν πρόσφορο έδαφος και κινήθηκαν απειλητικά προς την περιοχή Ψάρι. Οι άνεμοι δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο των αρχών, καθώς προκαλούν συνεχείς αναζωπυρώσεις, με αποτέλεσμα η κατάσταση να παραμένει επικίνδυνη.

Παρά την κρισιμότητα του συμβάντος, οι υπεύθυνοι της Πολιτικής Προστασίας επισημαίνουν ότι, μέχρι στιγμής, δεν έχει αναφερθεί άμεση απειλή για κατοικημένες περιοχές, σπίτια ή κρίσιμες υποδομές. Στο ίδιο πλαίσιο, η κυκλοφορία των οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο Πατρών-Πύργου, στο ύψος του Βάρδα, διεξάγεται κανονικά, αν και οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα για την εφαρμογή έκτακτων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων εάν κριθεί απαραίτητο.

Φωτιά στη Βάρδα: Γιγαντιαία κινητοποίηση των αρχών

Για την αντιμετώπιση του πύρινου μετώπου υπήρξε άμεση και μαζική κινητοποίηση. Στο σημείο επιχειρούν 80 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων από την 6η και τη 18η ΕΜΟΔΕ, καθώς και 19 πυροσβεστικά οχήματα. Πολύτιμη είναι και η συνδρομή των εθελοντών της περιοχής. Από αέρος, οι δυνάμεις ενισχύθηκαν με τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, τα οποία πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού, ενώ το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο (ΕΣΚΕΔΙΚ) παρακολουθεί την πορεία της πυρκαγιάς μέσω drone με θερμικές κάμερες.

Παράλληλα, στην προσπάθεια συμμετέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τον επίσημο χάρτη επικινδυνότητας, η Ηλεία βρισκόταν ήδη σε κατάσταση υψηλού κινδύνου (κατηγορία 3). Στην περιοχή έχει μεταβεί ειδικό Ανακριτικό Κλιμάκιο της Πυροσβεστικής προκειμένου να διερευνήσει τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν το ξέσπασμα της φωτιάς.

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