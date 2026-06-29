Ισραήλ: Ιστορική απόφαση αναγνώρισης της Γενοκτονίας των Αρμενίων

Νέος  γύρος έντασης με την Τουρκία που αντέδρασε οργισμένα

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Η ανάλυση του Star για την αναγνώριση της Γενοκτονίας των Αρμενίων από το Ισραήλ

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η κυβέρνηση του Ισραήλ αναγνώρισε ομόφωνα τη Γενοκτονία των Αρμενίων, προκαλώντας την οργή της Τουρκίας.
  • Η απόφαση αυτή, που προτάθηκε από τον υπουργό Γκίντεον Σάαρ, αναμένεται να εγκριθεί και από το κοινοβούλιο.
  • Η Τουρκία κατήγγειλε την αναγνώριση ως πολιτική απόφαση για να καλυφθούν τα εγκλήματα του Ισραήλ στη Γάζα.
  • Η κίνηση του Ισραήλ ανησυχεί το Αζερμπαϊτζάν, λόγω της προηγούμενης στήριξης του Ισραήλ στις αρμενικές δυνάμεις.
  • Η κλιμάκωση Ισραήλ-Τουρκίας επηρεάζει την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο, με τις ΗΠΑ να παρακολουθούν.

Η κυβέρνηση του Ισραήλ ενέκρινε σήμερα ομόφωνα την αναγνώριση της Γενοκτονίας των Αρμενίων, ανακοίνωσε σε ένα δελτίο Τύπου το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας. Η κίνηση του Τελ Αβίβ προκάλεσε την οργή της Άγκυρας, που ως γνωστόν δεν αναγνωρίζει ούτε καν τον όρο της γενοκτονίας των Αρμενίων.

«Ιστορική απόφαση: η ισραηλινή κυβέρνηση ενέκρινε ομόφωνα την πρόταση του υπουργού Γκίντεον Σάαρ να αναγνωριστεί η γενοκτονία των Αρμενίων», επισημαίνεται στο δελτίο Τύπου του υπουργείου Εξωτερικών.

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Αυτή η απόφαση, που λαμβάνεται σε μια περίοδο έντασης ανάμεσα στην Τουρκία και το Ισραήλ, θα πρέπει ακόμη να εγκριθεί από το κοινοβούλιο.

«Δεν είναι ποτέ πολύ αργά να κάνουμε αυτό που είναι δίκαιο (…) αποτελεί τόσο ηθικό καθήκον όσο και ιστορικό καθήκον», τόνισε ο Σάαρ, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

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Οργισμένη αντίδραση της Τουρκίας 

Η Τουρκία κατήγγειλε σήμερα την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων του 1915 από το Ισραήλ ως μια «πολιτική απόφαση»  που έχει στόχο να καλύψει «τα εγκλήματα» που έχει διαπράξει ο ισραηλινός στρατός σε βάρος του παλαιστινιακού πληθυσμού στη Γάζα.

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«Η ισραηλινή κυβέρνηση, η οποία συστηματικά έχει διώξει τον παλαιστινιακό λαό μπροστά στα μάτια όλου του κόσμου και που τώρα δικάζεται ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου για γενοκτονία σε βάρος του λαού της Γάζας, προσπαθεί να κρύψει τα δικά της εγκλήματα με την πολιτική απόφαση που υιοθέτησε και αφορά τα γεγονότα του 1915», δήλωσε το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του.


Η Τουρκία, η οποία κατηγορεί τακτικά το Ισραήλ ότι διαπράττει γενοκτονία στη Λωρίδα της Γάζας -- κατηγορία την οποία αρνείται το Ισραήλ-- απορρίπτει κατηγορηματικά τον όρο «γενοκτονία» για να περιγράψει τις σφαγές των Αρμενίων επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας κατά τη διάρκεια του Α' Παγκοσμίου Πολέμου.

Να σημειωθεί ότι η κίνηση του Τελ Αβίβ να αναγνωρίσει τη Γενοκτονία των Αρμενίων προκαλεί και την ανησυχία του Αζερμπαϊτζάν, καθώς η τεχνολογική βοήθεια του Ισραήλ ήταν αυτή που έγειρε την πλάστιγγα υπέρ του στην σύρραξη πριν λίγα χρόνια στο Ναγκόρνο Καραμπάχ, στην οποία οι αρμενικές δυνάμεις ηττήθηκαν. Τότε Τουρκία και Ισραήλ βρέθηκαν στην ίδια πλευρά ουσιαστικά, αλλά πλέον τα δεδομένα έχουν αλλάξει…       

Ισραήλ – Τουρκία: Κλιμάκωση  στην Ανατολική Μεσόγειο με θεατές τους Αμερικανούς   

Η κλιμάκωση μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας με αφορμή τις εξελίξεις στη Γάζα και την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων, δεν μπορεί να αφήσει αδιάφορη την ελληνική πλευρά. Ο Διευθυντή Σύνταξης του STAR Ηλίας Παπανικολάου ανέφερε στην ανάλυσή του στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων τι σημαίνει αυτή η όξυνση για την Ανατολική Μεσόγειο, η οποία μετατρέπεται σε πυριτιδαποθήκη με θεατές τις ΗΠΑ.   
 

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