Φθιώτιδα: Συνελήφθη 65χρονος για ασελγείς πράξεις σε βάρος 12χρονου

Η έρευνα ξεκίνησε μετά απο καταγγελία των γονιών του

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Πηγή: Αλήθειες με τη Ζήνα
Απόσπασμα από την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» (29/6/2026)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Συνελήφθη 65χρονος στην Φθιώτιδα για ασελγείς πράξεις σε βάρος 12χρονου αγοριού.
  • Το περιστατικό συνέβη όταν ο κατηγορούμενος προσέγγισε το παιδί και το οδήγησε σε ερημική τοποθεσία.
  • Η καταγγελία έγινε στις 17 Μαΐου, μετά από μία εβδομάδα που το παιδί μίλησε στους γονείς του.
  • Η αστυνομία διενήργησε έρευνα 40 ημερών και ο 65χρονος κρατείται από την περασμένη Παρασκευή.
  • Ανοιχτό το ενδεχόμενο δημοσιοποίησης στοιχείων του κατηγορούμενου για πιθανές άλλες υποθέσεις.

Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία σε χωριό της ευρύτερης περιοχής της Λοκρίδας, μετά τη σύλληψη ενός 65χρονου οικογενειάρχη, ο οποίος κατηγορείται για το κακούργημα των γενετήσιων πράξεων σε βάρος 12χρονου αγοριού. Ο κατηγορούμενος, ο οποίος σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες δεν είχε απασχολήσει ποτέ ξανά τις αρχές ούτε είχε δώσει δικαιώματα στη μικρή κοινωνία όπου ζούσε, οδηγείται ενώπιον του ανακριτή και του εισαγγελέα στα δικαστήρια Λαμίας προκειμένου να απολογηθεί.

Φθιώτιδα: Το χρονικό της υπόθεσης 

Φθιώτιδα: Το χρονικό της υπόθεσης 

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το περιστατικό σημειώθηκε όταν ο 65χρονος προσέγγισε το παιδί, το οποίο έπαιζε με συνομήλικούς του στο προαύλιο του παλιού Δημοτικού Σχολείου της περιοχής. Με το πρόσχημα να το μεταφέρει στο σπίτι του με το αυτοκίνητό του, ο άνδρας φέρεται να οδήγησε τον ανήλικο σε ερημική τοποθεσία εκτός του χωριού, όπου και προέβη σε ασελγείς πράξεις. Ένα στοιχείο που εξετάζεται με προσοχή από τις αρχές είναι ότι, κατά την επιστροφή, ο κατηγορούμενος άφησε το παιδί σε απόσταση περίπου 100 μέτρων μακριά από την οικία του.

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Η καταγγελία για το συμβάν έγινε στις 17 Μαΐου, καθώς το 12χρονο αγόρι χρειάστηκε μία εβδομάδα για να βρει το θάρρος και να μιλήσει στους γονείς του για όσα βίωσε. Αμέσως ενημερώθηκε η αστυνομία και διατάχθηκε προκαταρκτική εξέταση. Στο πλαίσιο της έρευνας, η οποία διήρκεσε περίπου σαράντα ημέρες, ελήφθη βιντεοσκοπημένη κατάθεση από τον ανήλικο με την προβλεπόμενη διαδικασία παρουσία ειδικών. Οι αρχές, αφού συγκέντρωσαν ισχυρές ενδείξεις ενοχής, εξέδωσαν ένταλμα σύλληψης, δυνάμει του οποίου ο 65χρονος κρατείται από την περασμένη Παρασκευή.

Φθιώτιδα: Το νομικό πλαίσιο και τα επόμενα βήματα

Η δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς μετά την απολογία του κατηγορουμένου θα αποφασιστεί η προφυλάκισή του ή μη. Παράλληλα, ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο να δοθούν στη δημοσιότητα τα στοιχεία και η φωτογραφία του 65χρονου κατόπιν εισαγγελικής διάταξης, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν τυχόν άλλα θύματα στην περιοχή, δεδομένου ότι ο άνδρας κινούνταν συχνά σε χώρους όπου σύχναζαν παιδιά.

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Σε νομικό επίπεδο, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι το ηλικιακό όριο των 12 ετών είναι κομβικής σημασίας για την ποινική μεταχείριση και το ύψος των ποινών που προβλέπει ο νόμος, αν και το ηθικό βάρος της πράξης παραμένει εξίσου σοβαρό. Σε κάθε περίπτωση, η δικαιοσύνη καλείται πλέον να αξιολογήσει το αποδεικτικό υλικό, τηρώντας παράλληλα το τεκμήριο της αθωότητας μέχρι την έκδοση της τελικής απόφασης.

 

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