Αθλήτρια κατήγγειλε πρώην σύντροφό της για ασέλγεια σε βάρος της κόρης της

Πρόκειται για γνωστό όνομα - Έχει μεγάλες επιτυχίες στο ενεργητικό της

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Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR / Ρεπορτάζ της Άννας Σταματιάδου (5/6/2026)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Πασίγνωστη αθλήτρια κατήγγειλε τον πρώην σύντροφό της για ασέλγεια σε βάρος της κόρης της.
  • Ο κατηγορούμενος φέρεται να έκανε άσεμνες κινήσεις και ζήτησε από το κορίτσι να το κρύψει από τη μητέρα του.
  • Η κόρη της αθλήτριας ενημέρωσε τη μητέρα της και απευθύνθηκαν στις Αρχές.
  • Στο δικαστήριο, ο πρώην σύντροφος αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι την είχε σαν κόρη του.
  • Επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 8 μηνών με αναστολή στον κατηγορούμενο.

Πασίγνωστη αθλήτρια, με πολλά μετάλλια στο ενεργητικό της, καταγγέλλει τον πρώην σύντροφό της για ασέλγεια σε βάρος της κόρης της. Το ρεπορτάζ είναι της Άννας Σταματιάδου. 

Πρόκειται για πολύ γνωστό όνομα του αθλητισμού, μας έχει κάνει πολλλές φορές περήφανους. Προσέφυγε στα δικαστήρια εναντίον του πρώην συντρόφου της με τον οποίο ήταν αρκετά χρόνια μαζί. 

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Τα περιστατικά, η καταγγελία και το δικαστήριο  «Την έβλεπα σαν κόρη μου»

Τα περιστατικά, η καταγγελία και το δικαστήριο  «Την έβλεπα σαν κόρη μου»

Όλα ξεκίνησαν τον περασμένο μήνα. Πρώην σύντροφος της αθλήτριας φέρεται να έκανε άσεμνες προς το νεαρό κορίτσι κινήσεις. Δεν είχαν πατρική στοργή, την άγγιζε στο στήθος. Μάλιστα, φέρεται να ζήτησε από το κορίτσι να το κρύψει από τη μητέρα του. Η νεαρή κοπέλα δεν το άφησε έτσι. Μίλησε στη μητέρα της και απευθύνθηκαν στις Αρχές. 

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Ένοχος για το δικαστήριο ο πρώην σύντροφος της πασίγνωστης αθλήτριας 

Ένοχος για το δικαστήριο ο πρώην σύντροφος της πασίγνωστης αθλήτριας 

Σήμερα έγινε το δικαστήριο και η πασίγνωστη αθλήτρια και η κόρη της ήταν συναισθηματικά φορτισμένες, ξέσπασαν σε κλάματα. Ο κατηγορούμενος πρώην σύντροφος της αθλήτριας αρνήθηκε τις κατηγορίες. Υποστήριξε πως την είχε σαν κόρη του.

Το δικαστήριο δεν πείστηκε και του επεβλήθη ποινή φυλάκισης 8 μηνών με αναστολή.  

 

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