Συνελήφθη γνωστή Τουρκάλα αθλήτρια - Της «χρεώνουν» σχέση με τον Ιμάμογλου

Η σύλληψη έγινε σε επιχείρηση για ναρκωτικά

Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου AP (Emrah Gurel) και Instagram
Ξεκινά η δίκη Ιμάμογλου με ισχυρισμούς για εξωσυζυγική σχέση με γνωστή βολεϊμπολίστρια / Βίντεο Σκάι
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Συνελήφθη στην Τουρκία γνωστή αθλήτρια του βόλεϊ για υπόθεση ναρκωτικών. Μάλιστα, της «χρεώνουν» εξωσυζυγική σχέση με τον Εκρέμ Ιμάμογλου, ο οποίος δικάζεται για το πτυχίο του, που η κυβέρνηση ισχυρίζεται πως είναι πλαστό.

Τουρκία: Συνελήφθη ο Εκρέμ Ιμάμογλου – «Δε θα υποκύψω», το μήνυμά του

Σήμερα, Πέμπτη, ξεκινά στην Τουρκία η δίκη του δημάρχου Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου για την υπόθεση του πανεπιστημιακού του πτυχίου, το οποίο οι τουρκικές Αρχές υποστηρίζουν ότι είναι πλαστό. Την ίδια ώρα, όμως, μια διαφορετική υπόθεση που αφορά την προσωπική του ζωή μονοπωλεί το ενδιαφέρον των τουρκικών μέσων ενημέρωσης τις τελευταίες ώρες.

Εκρέμ Ιμάμογλου: Γιατί ο Ερντογάν θέλει να τον «ξεφορτωθεί»

Εκρέμ Ιμάμογλου

Εκρέμ Ιμάμογλου / Φωτογραφία αρχείου AP (Emrah Gurel)

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν τουρκικά ΜΜΕ. λίγες ώρες πριν από την έναρξη της δικαστικής διαδικασίας προκλήθηκε αναστάτωση μετά την κατάθεση γνωστής influencer, η οποία φέρεται να ανέφερε ότι ο Εκρέμ Ιμάμογλου διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση με γνωστή αθλήτρια του βόλεϊ, την Ντεριά Τσαϊργκάν.

 

 

Η καταγγελία αυτή άνοιξε τον «ασκό του Αιόλου», με την υπόθεση να λαμβάνει ευρεία προβολή, τόσο από φιλοκυβερνητικά όσο και από αντιπολιτευόμενα μέσα ενημέρωσης στην Τουρκία.

Η σύλληψη της Ντεριά Τσαϊργκάν σε επιχείρηση για ναρκωτικά

Λίγες ώρες μετά τις αποκαλύψεις, η Ντεριά Τσαϊργκάν, όπως έγινε γνωστό, συνελήφθη στο πλαίσιο μεγάλης επιχείρησης της Διεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Εισαγγελία Κωνσταντινούπολης και δημοσίευμα της εφημερίδας Sabah, συνολικά 19 άτομα τέθηκαν υπό κράτηση, με τους περισσότερους να κατηγορούνται για εμπλοκή σε διακίνηση ναρκωτικών.

 

 

Ανάμεσα στους συλληφθέντες φέρεται να βρίσκεται και η πρώην βολεϊμπολίστρια, ενώ, σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα, 13 ύποπτοι παραμένουν μέχρι στιγμής υπό κράτηση. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από δυνάμεις της Χωροφυλακής.

Ποια είναι η influencer που μιλά για εξωσυζυγική σχέση του Ιμάμογλου με την Τσαϊργκάν

Κομβικό ρόλο στην υπόθεση φαίνεται να διαδραματίζει η influencer Ράμπια Καράτζα, η οποία είχε επίσης συλληφθεί στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Καράτζα έδωσε αναλυτική κατάθεση, αναγνωρίζοντας πρόσωπα από φωτογραφικό υλικό που της παρουσιάστηκε από τις Αρχές.

Όπως φέρεται να κατέθεσε, η Ντεριά Τσαϊργκάν ήταν «η φίλη του Ιμάμογλου», προσθέτοντας ότι ο δήμαρχος Κωνσταντινούπολης «τη φρόντιζε» και «με κάποιον τρόπο εξασφάλιζε τις πληρωμές της». Η ίδια αναφέρθηκε και σε άλλα πρόσωπα που, κατά τους ισχυρισμούς της, σχετίζονται με την υπόθεση.

 

 

Σημειώνεται ότι τα τουρκικά μέσα επανέφεραν στο προσκήνιο και παλαιότερη δήλωση της αθλήτριας, περίπου δύο ετών, όταν είχε ερωτηθεί για το πιο γνωστό πρόσωπο που είχε αποθηκευμένο στις επαφές του κινητού της. Τότε, είχε απαντήσει ότι διαθέτει τον αριθμό του Εκρέμ Ιμάμογλου, χωρίς να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει υπάρξει καμία επίσημη ανακοίνωση ή διάψευση από τον ίδιο τον δήμαρχο Κωνσταντινούπολης ή από το περιβάλλον του σχετικά με τις καταγγελίες. Οι ισχυρισμοί παραμένουν αναπόδεικτοι και βρίσκονται υπό διερεύνηση.

 

