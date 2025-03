Εκρέμ Ιμάμογλου: Γιατί ο Ερντογάν θέλει να τον «ξεφορτωθεί»

Ο Εκρέμ Ιμάμογλου συνελήφθη και προφυλακίστηκε με τις εντάσεις στο πολιτικό προσκήνιο της Τουρκίας να μην έχουν τέλος. Ποια είναι, όμως, τα κίνητρα του Ερντογάν πίσω από αυτή την κίνηση; Ο Economist τα αναλύει σε άρθρο του με τίτλο «Ο Ερντογάν συλλαμβάνει τον υποψήφιο που θα μπορούσε να τον νικήσει».

«Οι Τούρκοι εισαγγελείς φαίνεται ότι ακολουθούν μια παλιά σοβιετική συνταγή στην περίπτωση του Ιμάμογλου: "δείξε μου τον άνθρωπο και θα σου βρω το έγκλημα"», γράφει χαρακτηριστικά ο Economist. Δεν είναι, άλλωστε, η πρώτη φορά που ο Ιμάμογλου βρίσκεται στο επίκεντρο και γίνεται στόχος κατηγοριών. Υπενθυμίζεται πως εξαιτίας αυτού, παρά λίγο να χάσει και τη νίκη που είχε εξασφαλίσει στις δημοτικές εκλογές του 2019.

Φυσικά και το γεγονός πως στις 23 Μαρτίου, στο συνέδριο του CHP, θα έπαιρνε το χρίσμα του υποψηφίου για τις προεδρικές εκλογές του 2028 δεν είναι καθόλου άσχετο με την υπόθεση αφού θα ήταν ο κύριος «αντίπαλος» του Ρετζέπ Ταγίπ Ερτογάν.

«Το μέλλον της δημοκρατίας στην Τουρκία διαγράφεται ζοφερό», σχολιάζει το άρθρο.

Ο προφυλακισμένος δήμαρχος Κωνσαντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου έκανε την πρώτη του ανάρτηση μέσα από τη φυλακή.

«Αυτό το έθνος είναι μεγάλο» έγραψε στη λεζάντα του βίντεο που δημοσίευσε.

Οι κατηγορίες σε βάρος του Εκρέμ Ιμάμογλου επισύρουν ποινές φυλάκισης από 24 έως 57 έτη, που εξαρτώνται από το τι αδίκημα έχει διαπράξει ο καθένας. Αξίζει να σημειωθεί ότι αν αποδειχθεί πως είναι πράγματι ηγέτης εγκληματικής οργάνωσης τότε οι ποινές θα αυξηθούν ακόμη περισσότερο.

Προς το παρόν τελεί υπό κράτηση, η οποία μπορεί να διαρκέσει από 24 ώρες ως και τέσσερις ημέρες. Κατά τη διάρκεια της κράτησης, μπορεί να δει μόνο τον δικηγόρο του με στόχο τη νομική του εκπροσώπηση.

Σε πρώτη φάση, ο κρατούμενος θα καταθέσει στο αστυνομικό τμήμα, ενώ έπειτα αναμένεται να οδηγηθεί στο δικαστήριο. Λόγω του μεγάλου αριθμού των κατηγορουμένων (πάνω από 100 άτομα), 4 ή 5 εισαγγελείς θα λάβουν καταθέσεις ώστε να τρέξει πιο γρήγορα οι διαδικασίες.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο Ιμάμογλου:

Στους δρόμους της Κωνσταντινούπολης βγήκαν χιλιάδες άνθρωποι διαδηλώνοντας, με την αστυνομία να προσπαθεί να καταπνίξει κάθε αντίδραση. Μάλιστα, σε βίντεο έχουν καταγραφεί οι αστυνομικοί να κάνουν μέχρι και χρήση σπρέι πιπεριού. Κύρια συνθήματά τους ήταν τα «Ερντογάν, δικτάτορα!» και «Ιμάμογλου, δεν είσαι μόνος!».

