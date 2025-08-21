Αλεξάνδρα Νίκα: Οι αδημοσίευτες φωτογραφίες από τον γάμο με τον Κ. Αργυρό

Τα πανέμορφα ενσταντανέ και το υπέροχο νυφικό

Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
Δείτε βίντεο για τον γάμο της Αλεξάνδρας Νίκα και του Κωνσταντίνου Αργυρού από την εκπομπή Live News
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο γάμος της Αλεξάνδρας Νίκα με τον Κωνσταντίνο Αργυρό, ήταν σίγουρα ο πιο πολυσυζητημένος του καλοκαιριού. 

Αλεξάνδρα Νίκα: Η φωτογραφία με τον γιο της στις καλοκαιρινές τους διακοπές

Η κάθε στιγμή της τελετής και της δεξίωσης είχε έναν αέρα λάμψης και συναισθήματος, όπως είδαμε και στις αδημοσίευτες φωτογραφίες που πόσταρε η σύζυγος του τραγουδιστή το βράδυ της Πέμπτης.

Η Αλεξάνδρα Νίκα ήταν μία από τις πιο όμορφες νύφες

Η Αλεξάνδρα Νίκα ήταν μία από τις πιο όμορφες νύφες /Φωτογραφία Instagram

Αλεξάνδρα Νίκα: Το νυφικό που έκλεψε τις εντυπώσεις

Η Αλεξάνδρα Νίκα επέλεξε για την πιο ξεχωριστή ημέρα της ζωής της ένα custom-made νυφικό που σχεδιάστηκε αποκλειστικά για εκείνη από τη Σίλια Κριθαριώτη, αποτυπώνοντας με τον καλύτερο τρόπο την προσωπική της αισθητική. Η επιλογή αυτή, που συνδύαζε τη διαχρονική κομψότητα με τη σύγχρονη φινέτσα, κατάφερε να τονίσει την ιδιαίτερη προσωπικότητα της νύφης. Με το μακρύ, αέρινο πέπλο και τις minimal λεπτομέρειες, το νυφικό ήταν η επιτομή της chic απλότητας, αποδεικνύοντας ότι η πραγματική κομψότητα δεν χρειάζεται υπερβολές. Η εμφάνισή της ήταν τόσο επιβλητική όσο και ντελικάτη, με αποτέλεσμα να είναι το κέντρο της προσοχής με τον πιο φυσικό τρόπο. 

Αλεξάνδρα Νίκα: Η πρώτη ανάρτηση μετά τον γάμο με τον Κωνσταντίνο Αργυρό

Η ανάρτηση της Αλεξάνδρας Νίκα

Αλεξάνδρα Νίκα: Ρομαντική εικόνα βγαλμένη από ταινία

Από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της βραδιάς ήταν αναμφίβολα η ρομαντική φωτογραφία του ζευγαριού μέσα σε ένα λευκό κάμπριο Σκαραβαίο. Το φως του φεγγαριού έλουζε το σκηνικό, δημιουργώντας μια κινηματογραφική ατμόσφαιρα. Η εικόνα αυτή δεν ήταν απλά μια φωτογραφία γάμου, αλλά μια δήλωση για το κοινό ταξίδι που μόλις ξεκινούσαν. 

Αργυρός - Νίκα: To pre-wedding party και η μπομπονιέρα του γάμου τους

Το νυφικό της Αλεξάνδρας Νίκα ήταν βγαλμένο από παραμύθι!

Το νυφικό της Αλεξάνδρας Νίκα ήταν βγαλμένο από παραμύθι! /Φωτογραφία Instagram

Το ζευγάρι, γεμάτο αγάπη και προσμονή, ξεκίνησε την καινούργια του ζωή με τον πιο ονειρεμένο τρόπο, χαρίζοντας μας μια εικόνα που αποπνέει ελπίδα και ρομαντισμό. 

Αλεξάνδρα Νίκα: Το «έκαψε» με τις επιτυχίες του Αργυρού στη Σκιάθο

Η ανάρτηση της Αλεξάνδρας Νίκα με τον Κωνσταντίνο Αργυρό

Μετά τις φωτογραφίες από την προετοιμασία και τη δεξίωση του γάμου, η Αλεξάνδρα Νίκα μοιράστηκε με το κοινό μια φωτογραφία της με τον Κωνσταντίνο Αργυρό, συνοδεύοντάς τη με μία λέξη: «Οικογένεια (Family)». 

