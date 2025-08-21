Αλεξάνδρα Νίκα: Οι αδημοσίευτες φωτογραφίες από τον γάμο με τον Κ. Αργυρό

Δείτε βίντεο για τον γάμο της Αλεξάνδρας Νίκα και του Κωνσταντίνου Αργυρού από την εκπομπή Live News

Ο γάμος της Αλεξάνδρας Νίκα με τον Κωνσταντίνο Αργυρό, ήταν σίγουρα ο πιο πολυσυζητημένος του καλοκαιριού.

Η κάθε στιγμή της τελετής και της δεξίωσης είχε έναν αέρα λάμψης και συναισθήματος, όπως είδαμε και στις αδημοσίευτες φωτογραφίες που πόσταρε η σύζυγος του τραγουδιστή το βράδυ της Πέμπτης.

Η Αλεξάνδρα Νίκα ήταν μία από τις πιο όμορφες νύφες /Φωτογραφία Instagram

Αλεξάνδρα Νίκα: Το νυφικό που έκλεψε τις εντυπώσεις

Η Αλεξάνδρα Νίκα επέλεξε για την πιο ξεχωριστή ημέρα της ζωής της ένα custom-made νυφικό που σχεδιάστηκε αποκλειστικά για εκείνη από τη Σίλια Κριθαριώτη, αποτυπώνοντας με τον καλύτερο τρόπο την προσωπική της αισθητική. Η επιλογή αυτή, που συνδύαζε τη διαχρονική κομψότητα με τη σύγχρονη φινέτσα, κατάφερε να τονίσει την ιδιαίτερη προσωπικότητα της νύφης. Με το μακρύ, αέρινο πέπλο και τις minimal λεπτομέρειες, το νυφικό ήταν η επιτομή της chic απλότητας, αποδεικνύοντας ότι η πραγματική κομψότητα δεν χρειάζεται υπερβολές. Η εμφάνισή της ήταν τόσο επιβλητική όσο και ντελικάτη, με αποτέλεσμα να είναι το κέντρο της προσοχής με τον πιο φυσικό τρόπο.

Η ανάρτηση της Αλεξάνδρας Νίκα

Αλεξάνδρα Νίκα: Ρομαντική εικόνα βγαλμένη από ταινία

Από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της βραδιάς ήταν αναμφίβολα η ρομαντική φωτογραφία του ζευγαριού μέσα σε ένα λευκό κάμπριο Σκαραβαίο. Το φως του φεγγαριού έλουζε το σκηνικό, δημιουργώντας μια κινηματογραφική ατμόσφαιρα. Η εικόνα αυτή δεν ήταν απλά μια φωτογραφία γάμου, αλλά μια δήλωση για το κοινό ταξίδι που μόλις ξεκινούσαν.

Το νυφικό της Αλεξάνδρας Νίκα ήταν βγαλμένο από παραμύθι! /Φωτογραφία Instagram

Το ζευγάρι, γεμάτο αγάπη και προσμονή, ξεκίνησε την καινούργια του ζωή με τον πιο ονειρεμένο τρόπο, χαρίζοντας μας μια εικόνα που αποπνέει ελπίδα και ρομαντισμό.

Η ανάρτηση της Αλεξάνδρας Νίκα με τον Κωνσταντίνο Αργυρό

Μετά τις φωτογραφίες από την προετοιμασία και τη δεξίωση του γάμου, η Αλεξάνδρα Νίκα μοιράστηκε με το κοινό μια φωτογραφία της με τον Κωνσταντίνο Αργυρό, συνοδεύοντάς τη με μία λέξη: «Οικογένεια (Family)».