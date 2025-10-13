Η Ελλάδα στη 2η θέση παγκοσμίως στην υπερεργασία

Η νέα διεθνής έρευνα της iselect αποκαλύπτει ότι η Ελλάδα είναι η 2η χώρα στον κόσμο με τους πιο καταπονημένους εργαζόμενους αμέσως μετά το Μεξικό.

Η μελέτη κατατάσσει 26 χώρες βάσει ωρών εργασίας, ημερών άδειας, μισθών, επιπέδων στρες και διαδικτυακών αναζητήσεων για το “burnout”.

Τα ευρήματα για την Ελλάδα είναι ανησυχητικά:

-oι Έλληνες εργάζονται πάνω από 2.000 ώρες τον χρόνο,

-το 59% δηλώνει καθημερινό στρες,

-η χώρα συγκεντρώνει τη 2η υψηλότερη βαθμολογία παγκοσμίως στο «Overworked Metric».

Οι πιο υπερφορτωμένες εργασιακά χώρες του κόσμου είναι:

● Μεξικό, Ελλάδα, Καναδάς, Μάλτα και ΗΠΑ στις πρώτες θέσεις – εν μέσω αυξανόμενου burnout και εκκλήσεων για μεταρρυθμίσεις στην ισορροπία εργασίας–ζωής

● Το Μεξικό έχει τον χαμηλότερο μέσο μισθό και τις περισσότερες ώρες εργασίας ετησίως

● Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τις λιγότερες ημέρες άδειας, με υψηλότερους μισθούς ως «αντιστάθμισμα»

Η μελέτη κατατάσσει τις χώρες μέσα από έναν μοναδικό δείκτη, που συνδυάζει στοιχεία όπως οι ώρες εργασίας, οι ημέρες άδειας, οι μισθοί, τα επίπεδα στρες και η διαδικτυακή συμπεριφορά των πολιτών σχετικά με την υπερεργασία.

Τα αποτελέσματα φωτίζουν τις χώρες όπου οι εργαζόμενοι βρίσκονται στα όρια — συχνά χωρίς τους μισθούς ή την υποστήριξη που θα αντιστοιχούσε στις προσπάθειές τους. Με την άνοδο των αδειών λόγω ψυχικής υγείας και τη βελτίωση της ευημερίας των εργαζομένων να γίνεται προτεραιότητα για τις επιχειρήσεις, η κατάταξη αυτή προσφέρει μια έγκαιρη, τεκμηριωμένη εικόνα για την πραγματικότητα που βιώνουν εκατομμύρια εργαζόμενοι παγκοσμίως.

Χώρα Ετήσιες Ημέρες Άδειας Μέσες Ετήσιες Ώρες Εργασίας Μέσος Ετήσιος Μισθός (€) % Εργαζομένων με Καθημερινό Στρες Αναζητήσεις για “burnout” Δείκτης Υπερεργασίας (/100) Μεξικό 20 2.311 11.735 € 40% 1 64,4 Ελλάδα 32 2.025 21.113 € 59% 13 59,4 Καναδάς 21 1.955 48.901 € 58% 16 57,5 Μάλτα 38 2.038 31.775 € 58% 20 54,3 Ηνωμένες Πολιτείες 11 1.998 76.698 € 50% 12 52,5 Βέλγιο 30 1.815 50.276 € 44% 69 52,0 Γαλλία 43 1.883 41.420 € 38% 91 49,7 Πορτογαλία 37 2.048 24.404 € 43% 10 46,8 Γερμανία 33 1.776 50.386 € 41% 59 45,2 Τσεχία 33 2.019 26.715 € 39% 7 45,2

Οι Πέντε Κορυφαίες Χώρες: Πού Δοκιμάζονται Περισσότερο οι Εργαζόμενοι

Με βαθμολογία 64,4, το Μεξικό βρίσκεται στην κορυφή. Οι εργαζόμενοι έχουν μόνο 20 ημέρες άδειας τον χρόνο και εργάζονται 2.311 ώρες ετησίως, περισσότερο από κάθε άλλη χώρα. Παρά την υπερπροσπάθεια, ο μέσος μισθός είναι μόλις 11.735 €, ο χαμηλότερος στην έρευνα — συνδυασμός που τοποθετεί τη χώρα στην κορυφή της υπερεργασίας παγκοσμίως.

Η Ελλάδα ακολουθεί με 32 ημέρες άδειας και 2.025 ώρες εργασίας τον χρόνο, ωστόσο εμφανίζει το υψηλότερο ποσοστό burnout μεταξύ των πέντε πρώτων χωρών: 59% των εργαζομένων δηλώνουν ότι βιώνουν καθημερινό στρες ή εξουθένωση. Με μέσο μισθό περίπου 21.000 ευρώ, οι Έλληνες εργαζόμενοι βρίσκονται ανάμεσα στην έντονη συναισθηματική πίεση και τις σχετικά χαμηλές αποδοχές. Η εικόνα αυτή αναδεικνύει τις συνεχιζόμενες προκλήσεις της ελληνικής αγοράς εργασίας και την ανάγκη για ουσιαστικές πολιτικές ισορροπίας ζωής–εργασίας.

Ο Καναδάς κατατάσσεται τρίτος, με υψηλό μέσο μισθό (48.901 €) και λιγότερες ώρες εργασίας (1.955 ετησίως) σε σχέση με το Μεξικό και την Ελλάδα. Ωστόσο, οι εργαζόμενοι έχουν μόνο 21 ημέρες άδειας και 58% βιώνουν καθημερινό στρες, δείχνοντας ότι ο υψηλός μισθός δεν αρκεί για να προλάβει την εξουθένωση.

Παρότι προσφέρει τις περισσότερες ημέρες άδειας από όλες τις χώρες της πεντάδας (38 ημέρες), οι Μαλτέζοι εξακολουθούν να εργάζονται 2.038 ώρες ετησίως και να αναφέρουν υψηλά επίπεδα στρες (58%). Με μισθό 31.775 €, βρίσκονται στη μεσαία κατηγορία, αλλά εμφανίζουν τις περισσότερες αναζητήσεις για “burnout” (20 ανά 100.000 κατοίκους).

Οι ΗΠΑ έχουν μόλις 11 ημέρες άδειας τον χρόνο — τις λιγότερες στην έρευνα. Οι Αμερικανοί εργάζονται σχεδόν 2.000 ώρες ετησίως, ενώ το 50% αναφέρει καθημερινό στρες. Παρότι έχουν τους υψηλότερους μισθούς (76.698 €), η εργασιακή κουλτούρα “always on” παραμένει βαθιά ριζωμένη, οδηγώντας τη χώρα στην πέμπτη θέση (52,5).

