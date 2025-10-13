Η Ελλάδα στη 2η θέση παγκοσμίως στην υπερεργασία

6 στους 10 Έλληνες βιώνουν καθημερινό εργασιακό στρες

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
13.10.25 , 19:44 Τροχός της Τύχης: Θα είσαι τόσο γρήγορος/η στα «Αντίθετα» όσο η Σοφία;
13.10.25 , 19:12 Κουλίεβα - Καραντινάκης: «Έχουμε ο ένας τα κλειδιά του άλλου»
13.10.25 , 19:08 Ξεμπλοκάρει η οικοδομή: «Πράσινο φως» από το ΣτΕ για το Προεδρικό Διάταγμα
13.10.25 , 18:48 Λαμία: Καθηγήτρια κατέρρευσε μέσα στο σχολείο και πέθανε λίγο αργότερα
13.10.25 , 18:46 Μαρία Ναυπλιώτου: Για shopping με εμπριμέ σύνολο και Gucci τσάντα
13.10.25 , 18:30 Cash or Trash: Ο Γιώργος φέρνει ένα αντικείμενο που προκαλεί συγκρούσεις
13.10.25 , 18:22 Η Ελλάδα στη 2η θέση παγκοσμίως στην υπερεργασία
13.10.25 , 18:19 Μάρα Ζαχαρέα - Γιώργος Κουβαράς: Συνάντηση παλιών... συμμαθητών!
13.10.25 , 18:11 Έφοδος της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Olaf στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ
13.10.25 , 18:10 Volvo: Η νέα εφεύρεση που σώζει ζωές
13.10.25 , 18:00 Honda CB1000F 26YM: Γιατί είναι ξεχωριστό το νέο μοντέλο
13.10.25 , 17:34 Κάτια Δανδουλάκη: Αποκάλυψε το μέρος που θα ήταν ευτυχισμένη να... πεθάνει!
13.10.25 , 17:32 MadWalk 2025: Το show μόδας & μουσικής επιστρέφει -Παρουσιάζει η Βίκυ Καγιά
13.10.25 , 17:17 Βαγγέλης Μπαταρλής: «Έχασα 10 κιλά στη φυλακή»
13.10.25 , 17:05 Φάρμα: Οι μουσικές καρέκλες, η ζωντανή ορχήστρα κι η μάχη για την ασυλία!
Δράμα: Θρήνος για τον 14χρονο που σκοτώθηκε - «Λύγισε» ο πατέρας του
Αμαλία Κωστοπούλου: Γιατί δεν μπορεί να κάνει θρησκευτικό γάμο
Λαμία: Καθηγήτρια κατέρρευσε μέσα στο σχολείο και πέθανε λίγο αργότερα
Κωνσταντίνος Αργυρός: Πώς γνώρισε την Αλεξάνδρα Νίκα και… καψουρεύτηκε!
Ντορέττα Παπαδημητρίου: «Άμα ερχόταν ένα παιδί... με χαρά»
Κουλίεβα - Καραντινάκης: «Έχουμε ο ένας τα κλειδιά του άλλου»
Μαρία Ναυπλιώτου: Για shopping με εμπριμέ σύνολο και Gucci τσάντα
Πάτρα: Πατέρας κατηγορείται για ασέλγεια στις κόρες και τις ανιψιές του
Βαγγέλης Μπαταρλής: «Έχασα 10 κιλά στη φυλακή»
Οριστική απόφαση στην ΕΠΟ για Γιοβάνοβιτς μετά τη... σφαλιάρα της Εθνικής!
Περισσότερα

VIDEOS

Προϋπολογισμός 2025: Αυξάνονται Μισθοί Και Συντάξεις
Προϋπολογισμός 2025: Αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις- Μείωση σε φόρους
Τριπλή Ενίσχυση Στους Συνταξιούχους Πριν Τα Χριστούγεννα
Συνταξιούχοι: Τριπλή ενίσχυση πριν τις γιορτές - Τι φέρνει ο
Influencers: Πώς Ξεφεύγουν Από Την Εφορία
Πάρτι φοροδιαφυγής από τους influencers - Έπιασε δουλειά η ΑΑΔΕ
Μείωση Τιμών: Τα 123 Προϊόντα Της Λίστας
Μείωση τιμών: Τα 123 προϊόντα που θα πωλούνται φθηνότερα
Gigabit Voucher: Επιδότηση 200 Ευρώ Για Ίντερνετ
Gigabit Voucher: Πώς θα πάρετε επιδότηση 200 ευρώ για γρήγορο
Οι Όροι Για Τα Προγράμματα Σπίτι Μου ΙΙ, Ανακαινίζω Το Σπίτι
Οι όροι για τα προγράμματα «Σπίτι μου ΙΙ», «Αναβαθμίζω το
Χατζηδάκης: Οι 12 Αυξήσεις Αποδοχών Από Την Κυβέρνηση
Χατζηδάκης: Αυτές είναι οι 12 αυξήσεις αποδοχών και οι 12
Φωτιές Αττική: Τα Μέτρα Στήριξης Των Πυρόπληκτων
Τα μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους από τη φωτιά στην
ΠΑΡΑΛΙΕΣ
MyCoast: Πρόστιμα και «λουκέτα» σε 450 επιχειρήσεις
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
Ρεύμα: Τα Τρία Μέτρα Στήριξης Των Καταναλωτών
Τα τρία μέτρα ενίσχυσης για το ρεύμα - Επιδότηση για
Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Κατόπιν... εορτής τα αποτελέσματα έρευνας στις τιμές
Ηλεκτρικό Ρεύμα
Ηλεκτρικό ρεύμα: Τι θα περιλαμβάνουν τα μέτρα στήριξης των καταναλωτών
Nova: Αναπτύσσει το έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
H Νοva αναπτύσσει τo έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
Λουκέτο Σε Beach Bar Γνωστής Παρουσιάστριας Στη Σέριφο
«Λουκέτο» σε beach bar γνωστής παρουσιάστριας της τηλεόρασης στη Σέριφο
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Οικονομια
Πηγή: iselect, Photo by Anna Tarazevich: https://www.pexels
εργαζόμενη burnout
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η νέα διεθνής έρευνα της iselect αποκαλύπτει ότι η Ελλάδα είναι η 2η χώρα στον κόσμο με τους πιο καταπονημένους εργαζόμενους αμέσως μετά το Μεξικό.

Η μελέτη κατατάσσει 26 χώρες βάσει ωρών εργασίας, ημερών άδειας, μισθών, επιπέδων στρες και διαδικτυακών αναζητήσεων για το “burnout”.

Τα ευρήματα για την Ελλάδα είναι ανησυχητικά:

-oι Έλληνες εργάζονται πάνω από 2.000 ώρες τον χρόνο,

-το 59% δηλώνει καθημερινό στρες,

-η χώρα συγκεντρώνει τη 2η υψηλότερη βαθμολογία παγκοσμίως στο «Overworked Metric».

Οι  πιο υπερφορτωμένες εργασιακά χώρες του κόσμου είναι: 

Μεξικό, Ελλάδα, Καναδάς, Μάλτα και ΗΠΑ στις πρώτες θέσεις – εν μέσω αυξανόμενου burnout και εκκλήσεων για μεταρρυθμίσεις στην ισορροπία εργασίας–ζωής
Το Μεξικό έχει τον χαμηλότερο μέσο μισθό και τις περισσότερες ώρες εργασίας ετησίως
Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τις λιγότερες ημέρες άδειας, με υψηλότερους μισθούς ως «αντιστάθμισμα»

Η μελέτη κατατάσσει τις χώρες μέσα από έναν μοναδικό δείκτη, που συνδυάζει στοιχεία όπως οι ώρες εργασίας, οι ημέρες άδειας, οι μισθοί, τα επίπεδα στρες και η διαδικτυακή συμπεριφορά των πολιτών σχετικά με την υπερεργασία.

Nιώθεις υπερβολική εξάντληση; Πώς να την αντιμετωπίσεις

Τα αποτελέσματα φωτίζουν τις χώρες όπου οι εργαζόμενοι βρίσκονται στα όρια — συχνά χωρίς τους μισθούς ή την υποστήριξη που θα αντιστοιχούσε στις προσπάθειές τους. Με την άνοδο των αδειών λόγω ψυχικής υγείας και τη βελτίωση της ευημερίας των εργαζομένων να γίνεται προτεραιότητα για τις επιχειρήσεις, η κατάταξη αυτή προσφέρει μια έγκαιρη, τεκμηριωμένη εικόνα για την πραγματικότητα που βιώνουν εκατομμύρια εργαζόμενοι παγκοσμίως.

 

Χώρα Ετήσιες Ημέρες Άδειας Μέσες Ετήσιες Ώρες Εργασίας Μέσος Ετήσιος Μισθός (€) % Εργαζομένων με Καθημερινό Στρες Αναζητήσεις για “burnout” Δείκτης Υπερεργασίας (/100)
Μεξικό 20 2.311 11.735 € 40% 1 64,4
Ελλάδα 32 2.025 21.113 € 59% 13 59,4
Καναδάς 21 1.955 48.901 € 58% 16 57,5
Μάλτα 38 2.038 31.775 € 58% 20 54,3
Ηνωμένες Πολιτείες 11 1.998 76.698 € 50% 12 52,5
Βέλγιο 30 1.815 50.276 € 44% 69 52,0
Γαλλία 43 1.883 41.420 € 38% 91 49,7
Πορτογαλία 37 2.048 24.404 € 43% 10 46,8
Γερμανία 33 1.776 50.386 € 41% 59 45,2
Τσεχία 33 2.019 26.715 € 39% 7 45,2

 

Οι Πέντε Κορυφαίες Χώρες: Πού Δοκιμάζονται Περισσότερο οι Εργαζόμενοι

Με βαθμολογία 64,4, το Μεξικό βρίσκεται στην κορυφή. Οι εργαζόμενοι έχουν μόνο 20 ημέρες άδειας τον χρόνο και εργάζονται 2.311 ώρες ετησίως, περισσότερο από κάθε άλλη χώρα. Παρά την υπερπροσπάθεια, ο μέσος μισθός είναι μόλις 11.735 €, ο χαμηλότερος στην έρευνα — συνδυασμός που τοποθετεί τη χώρα στην κορυφή της υπερεργασίας παγκοσμίως.

Η Ελλάδα ακολουθεί με 32 ημέρες άδειας και 2.025 ώρες εργασίας τον χρόνο, ωστόσο εμφανίζει το υψηλότερο ποσοστό burnout μεταξύ των πέντε πρώτων χωρών: 59% των εργαζομένων δηλώνουν ότι βιώνουν καθημερινό στρες ή εξουθένωση. Με μέσο μισθό περίπου 21.000 ευρώ, οι Έλληνες εργαζόμενοι βρίσκονται ανάμεσα στην έντονη συναισθηματική πίεση και τις σχετικά χαμηλές αποδοχές. Η εικόνα αυτή αναδεικνύει τις συνεχιζόμενες προκλήσεις της ελληνικής αγοράς εργασίας και την ανάγκη για ουσιαστικές πολιτικές ισορροπίας ζωής–εργασίας.

Ο Καναδάς κατατάσσεται τρίτος, με υψηλό μέσο μισθό (48.901 €) και λιγότερες ώρες εργασίας (1.955 ετησίως) σε σχέση με το Μεξικό και την Ελλάδα. Ωστόσο, οι εργαζόμενοι έχουν μόνο 21 ημέρες άδειας και 58% βιώνουν καθημερινό στρες, δείχνοντας ότι ο υψηλός μισθός δεν αρκεί για να προλάβει την εξουθένωση.

Παρότι προσφέρει τις περισσότερες ημέρες άδειας από όλες τις χώρες της πεντάδας (38 ημέρες), οι Μαλτέζοι εξακολουθούν να εργάζονται 2.038 ώρες ετησίως και να αναφέρουν υψηλά επίπεδα στρες (58%). Με μισθό 31.775 €, βρίσκονται στη μεσαία κατηγορία, αλλά εμφανίζουν τις περισσότερες αναζητήσεις για “burnout” (20 ανά 100.000 κατοίκους).

Οι ΗΠΑ έχουν μόλις 11 ημέρες άδειας τον χρόνο — τις λιγότερες στην έρευνα. Οι Αμερικανοί εργάζονται σχεδόν 2.000 ώρες ετησίως, ενώ το 50% αναφέρει καθημερινό στρες. Παρότι έχουν τους υψηλότερους μισθούς (76.698 €), η εργασιακή κουλτούρα “always on” παραμένει βαθιά ριζωμένη, οδηγώντας τη χώρα στην πέμπτη θέση (52,5).
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
BURNOUT
 |
ΥΠΕΡΕΡΓΑΣΙΑ
 |
ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ
 |
ISELECT
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top