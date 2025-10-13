Μαρία Ναυπλιώτου: Για shopping με εμπριμέ σύνολο και Gucci τσάντα

Η ηθοποιός ήταν ευδιάθετη και χαμογελαστή

Μαρία Ναυπλιώτου: «Ονειρεύομαι μία ισότιμη ουσιαστική σχέση», είχε πει η ηθοποιός σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται»
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Για shopping στο κέντρο της Αθήνας βρέθηκε η Μαρία Ναυπλιώτου και ο φωτογραφικός φακός την απαθανάτισε ευδιάθετη και χαμογελαστή. Η ηθοποιός επέλεξε ένα άνετο εμπριμέ σύνολο σε μαύρο και λευκό το οποίο συνδύασε υπέροχα με μαύρα clogs με τρουκς και μεγάλα μαύρα γυαλιά ηλίου.

Δες την εμφάνιση της Μαρίας Ναυπλιώτου:

 

Μαρία Ναυπλιώτου: Για shopping με εμπριμέ σύνολο και Gucci τσάντα

Μαρία Ναυπλιώτου: Για shopping με εμπριμέ σύνολο και Gucci τσάντα

Μαρία Ναυπλιώτου: Για shopping με εμπριμέ σύνολο και Gucci τσάντα

Μαρία Ναυπλιώτου: Για shopping με εμπριμέ σύνολο και Gucci τσάντα

Η πάντοτε chic και στιλάτη ηθοποιός επέλεξε να κρατήσει μια Gucci δερμάτινη τσάντα σε ταμπά απόχρωση με χρυσά μεταλλικά στοιχεία η οποία δεν πέρασε απαρατήρητη αφού είναι ένα αξεσουάρ-κλειδί στο look της.

ΜΑΡΙΑ ΝΑΥΠΛΙΩΤΟΥ
Back to Top