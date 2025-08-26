Μαρία Ναυπλιώτου: Ποζάρει με μπικίνι και οι αναλογίες της κόβουν την ανάσα

Η Μαρία Ναυπλιώτου απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές στη Χίο. Η γνωστή ηθοποιός απολαμβάνει τις τελευταίες της βουτιές, λίγο πριν επιστρέψει στην καθημερινότητά της.

Η ίδια αγαπά τα ταξίδια και συχνά μοιράζεται με τους followers της στο Instagram, διάφορα στιγμιότυπα από τα μέρη που επισκέπτεται. Αυτή τη φορά η Μαρία Ναυπλιώτου δημοσίευσε φωτογραφίες από τις διακοπές στη Χίο όπου φορά το φλοράλ μαγιό της, μπροστά στη θάλασσα κρατώντας ένα ποτήρι κρασί. Οι αναλογίες της «κόβουν» την ανάσα.

Δες τις φωτογραφίες:

Ενθουσιασμένη από την επίσκεψή της στο πανέμορφο νησί της Χίου, η Μαρία Ναυπλιώτου είχε ποστάρει μερικές ακόμα φωτογραφίες και τόνισε πως «η Χίος τα έχει όλα».

«Ήλιος, θάλασσα, φίλοι, γέλια. Παραλίες ανέγγιχτες. Ηλιοβασιλέματα που δεν χορταίνεις να κοιτάς γεμάτα μυρωδιές. Μέρες που κυλούν αργά. Η Χίος τα έχει όλα», είχε γράψει χαρακτηριστικά στη δημοσίευσή της.