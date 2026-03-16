Όσκαρ 2026: Ο Ντι Κάπριο με την 27χρονη σύντροφό του στην 98η Απονομονή

Το πλάνο που τους «πρόδωσε»

Λεονάρντο Ντι Κάπριο
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η 98η τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ πραγματοποιήθηκε με την ταινία «One Battle After Another» να κερδίζει έξι βραβεία.
  • Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί με μαύρο σμόκιν, αλλά αποχώρησε χωρίς βραβείο.
  • Στο πλευρό του Ντι Κάπριο βρισκόταν η 27χρονη σύντροφός του, Βιτόρια Σερέτι, παρά την αρχική εντύπωση ότι ήταν μόνος.
  • Η σχέση τους θεωρείται σοβαρή, αν και δεν έχουν σχέδια γάμου.
  • Η Σερέτι έχει εκφράσει την επιθυμία να αναγνωρίζεται ως ανεξάρτητη προσωπικότητα, όχι μόνο ως σύντροφος του Ντι Κάπριο.

Η 98η τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ ολοκληρώθηκε με την ταινία «One Battle After Another» να είναι η μεγάλη πρωταγωνίστρια της βραδιάς, εξασφαλίζοντας έξι βραβεία.

Oscars 2026: Θρίαμβος για το One Battle After Another με 6 Oscars

Ανάμεσα στις εμφανίσεις που ξεχώρισαν στο κόκκινο χαλί ήταν αυτή του Λεονάρντο Ντι Κάπριο, ο οποίος στηρίζει διαχρονικά τον κορυφαίο θεσμό του παγκόσμιου κινηματογράφου. Ο ίδιος πόζαρε στον φωτογραφικό φακό φορώντας μαύρο σμόκιν, ενώ αίσθηση προκάλεσε το γεγονός ότι αποχώρησε από το εμβληματικό Dolby Theatre χωρίς κάποιο βραβείο

Ο διάσημος ηθοποιός περπάτησε μόνος του στο red carpet, δίνοντας αρχικά την εντύπωση ότι δεν συνοδευόταν από την αγαπημένη του. Ωστόσο, το σενάριο αυτό διαψεύστηκε όταν ο οικοδεσπότης της βραδιάς, Κόναν Ο’Μπράιαν, απευθύνθηκε στον Leonardo DiCaprio, με την κάμερα να γυρίζει προς εκείνον και να αποκαλύπτει την παρουσία της Βιτόρια Σερέτι, η οποία βρισκόταν στο πλευρό του 51χρονου σταρ του Χόλιγουντ.

 

 

Το supermodel, το οποίο πολύ σύντομα θα γίνει 27 ετών, φαίνεται πως έχει «κλέψει» την καρδιά του Leonardo DiCaprio. Πηγές από το περιβάλλον του ζευγαριού αναφέρουν πως η σχέση τους είναι σοβαρή, αν και προς το παρόν δε σχεδιάζουν να παντρευτούν.

Η ίδια η Σερέτι είχε δηλώσει στο παρελθόν στη γαλλική Vogue πως είναι απογοητευτικό να σε χαρακτηρίζουν απλώς ως «τη σύντροφο κάποιου», όμως η αγάπη της δίνει την αυτοπεποίθηση να αγνοεί τον θόρυβο.

 

