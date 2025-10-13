Μάρα Ζαχαρέα - Γιώργος Κουβαράς: Συνάντηση παλιών... συμμαθητών!

Όσα συζήτησαν οι δύο δημοσιογράφοι που φοίτησαν στο ίδιο πανεπιστήμιο

STAR.GR
Media
Πρώτη Δημοσίευση: 13.10.25, 18:19
Μάρα Ζαχαρέα - Γιώργος Κουβαράς
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Οι παλιοί συμφοιτητές στο τμήμα δημοσιογραφίας του City University of London στη Μεγάλη Βρετανία μεγάλωσαν, πέτυχαν και παραμένουν φίλοι μετά από τόσα χρόνια, σχολιάζοντας την επικαιρότητα.

Στο πρώτο επεισόδιο της εκπομπής «Οι συμφοιτητές», η Μάρα Ζαχαρέα, κι ο Γιώργος Κουβαράς, συζητούν για τον Αλέξη Τσίπρα, την επικείμενη επιστροφή του στην πολίτική σκηνή, τις... θάλασσες, αλλά και τη δυναμική του απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Πριν από αυτό, οι δύο επιτυχημένοι δημοσιογράφοι, αναφέρθηκαν στη γνωριμία τους. «Πρέπει να ξεκαθαρίσω κάτι... δε μιλάμε για συμφοιτητές στο πανεπιστήμιο εδώ, μιλάμε για το μεταπτυχιακό της Αγγλίας που είχαμε συμπέσει και που δεν έχουμε την ίδια ηλικία. Είμαι πιο μικρή από εσένα, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό με το καλησπέρα», είπε με χιούμορ η Μάρα Ζαχαρέα. «Πρέπει να σου πω ότι θυμάμαι πάντα από αυτό το μεταπτυχιακό, έναν καθηγητή μας τον Bob, ο όποιος μου έλεγε "Where is my Greek Goddess?", αναφερόμενες σε εσένα», σχολίασε ο Γιώργος Κουβαράς.

«Δεν είναι ωραίο που γνωριστήκαμε στα έδρανα, στην Αγγλία, στο City University και μέχρι τώρα είμαστε ακόμα φίλοι;», αναρωτήθηκε η Μάρα Ζαχαρέα, με τον Γιώργο Κουβαρά να αποκαλύπτει τις κοινές αναφορές, τα ενδιαφέροντα που είχαν από τότε, με τους δύο φίλους να γελάνε.

Στη συνέχεια αναφέρθηκαν ότι όσο φίλοι κι αν είναι, δε συμφωνούν σε όλα, όπως ας πούμε, στην περίπτωση του Αλέξη Τσίπρα!

Δείτε ολόκληρη την κουβέντα της Μάρας Ζαχαρέα και του Γιώργου Κουβαρά
