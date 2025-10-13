Κάτια Δανδουλάκη: Αποκάλυψε το μέρος που θα ήταν ευτυχισμένη να... πεθάνει!

«Είμαι από εκείνους που πιστεύουν ότι πηγαίνουμε κάπου αλλού, καλύτερα...»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
13.10.25 , 19:44 Τροχός της Τύχης: Θα είσαι τόσο γρήγορος/η στα «Αντίθετα» όσο η Σοφία;
13.10.25 , 19:12 Κουλίεβα - Καραντινάκης: «Έχουμε ο ένας τα κλειδιά του άλλου»
13.10.25 , 19:08 Ξεμπλοκάρει η οικοδομή: «Πράσινο φως» από το ΣτΕ για το Προεδρικό Διάταγμα
13.10.25 , 18:48 Λαμία: Καθηγήτρια κατέρρευσε μέσα στο σχολείο και πέθανε λίγο αργότερα
13.10.25 , 18:46 Μαρία Ναυπλιώτου: Για shopping με εμπριμέ σύνολο και Gucci τσάντα
13.10.25 , 18:30 Cash or Trash: Ο Γιώργος φέρνει ένα αντικείμενο που προκαλεί συγκρούσεις
13.10.25 , 18:22 Η Ελλάδα στη 2η θέση παγκοσμίως στην υπερεργασία
13.10.25 , 18:19 Μάρα Ζαχαρέα - Γιώργος Κουβαράς: Συνάντηση παλιών... συμμαθητών!
13.10.25 , 18:11 Έφοδος της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Olaf στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ
13.10.25 , 18:10 Volvo: Η νέα εφεύρεση που σώζει ζωές
13.10.25 , 18:00 Honda CB1000F 26YM: Γιατί είναι ξεχωριστό το νέο μοντέλο
13.10.25 , 17:34 Κάτια Δανδουλάκη: Αποκάλυψε το μέρος που θα ήταν ευτυχισμένη να... πεθάνει!
13.10.25 , 17:32 MadWalk 2025: Το show μόδας & μουσικής επιστρέφει -Παρουσιάζει η Βίκυ Καγιά
13.10.25 , 17:17 Βαγγέλης Μπαταρλής: «Έχασα 10 κιλά στη φυλακή»
13.10.25 , 17:05 Φάρμα: Οι μουσικές καρέκλες, η ζωντανή ορχήστρα κι η μάχη για την ασυλία!
Δράμα: Θρήνος για τον 14χρονο που σκοτώθηκε - «Λύγισε» ο πατέρας του
Αμαλία Κωστοπούλου: Γιατί δεν μπορεί να κάνει θρησκευτικό γάμο
Λαμία: Καθηγήτρια κατέρρευσε μέσα στο σχολείο και πέθανε λίγο αργότερα
Κωνσταντίνος Αργυρός: Πώς γνώρισε την Αλεξάνδρα Νίκα και… καψουρεύτηκε!
Ντορέττα Παπαδημητρίου: «Άμα ερχόταν ένα παιδί... με χαρά»
Κουλίεβα - Καραντινάκης: «Έχουμε ο ένας τα κλειδιά του άλλου»
Μαρία Ναυπλιώτου: Για shopping με εμπριμέ σύνολο και Gucci τσάντα
Πάτρα: Πατέρας κατηγορείται για ασέλγεια στις κόρες και τις ανιψιές του
Βαγγέλης Μπαταρλής: «Έχασα 10 κιλά στη φυλακή»
Οριστική απόφαση στην ΕΠΟ για Γιοβάνοβιτς μετά τη... σφαλιάρα της Εθνικής!
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε όσα είπε η Κάτια Δανδουλάκη στην εκπομπή του Mega
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Καλεσμένη στο πλατό της εκπομπής Buongiorno ήταν το πρωί της Δευτέρας 13 Οκτωβρίου η Κάτια Δανδουλάκη

Κάτια Δανδουλάκη: Η μεγάλη απώλεια και ο λόγος που δεν έκανε παιδιά

Η αγαπημένη πρωταγωνίστρια μίλησε στη Φαίη Σκορδά για τη μακρόχρονη πορεία της στο θέατρο, την τηλεόραση ενώ έκανε μια συγκινητική εξομολόγηση, λέγοντας πως θα ήθελε να φύγει από τη ζωή πάνω στη σκηνή!

Κάτια Δανδουλάκη: Αποκάλυψε το μέρος που θα ήταν ευτυχισμένη να... πεθάνει!

«Θα ήθελα να πεθάνω πάνω στη σκηνή. Αλήθεια το λέω. Θα ήθελα να φύγω από τη ζωή και να είμαι πάνω στη σκηνή. Αυτό θα ήταν η μεγαλύτερή μου ανακούφιση. Αλλά δεν είναι το τι θέλω εγώ… Αυτό θα ήταν για μένα ευτυχία. Αν ζούσαν οι δικοί μου, θα ήθελα να πεθάνω στην αγκαλιά τους. Να φύγω από αυτή τη ζωή και να μεταβώ σε κάποια άλλη μέσα από αυτή την αγκαλιά ή την αγκαλιά του θεάτρου. Μετά τους δικούς μου, που δεν είναι στη ζωή, είναι το θέατρο, αυτό είναι το σπίτι μου, η αγάπη μου. Πιστεύω στο μετά. Είμαι από εκείνους που πιστεύουν ότι πηγαίνουμε κάπου αλλού, καλύτερα. Δεν μπορώ να ζήσω μια ζωή ξέροντας ότι όλο αυτό δεν είναι τίποτα και ότι για κανέναν λόγο δεν ήρθαμε εδώ. Ήρθαμε για κάποιο λόγο, να μάθουμε κάτι, να μάθουμε να αγαπάμε. Υπάρχει κάτι άλλο; Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Εγώ θέλω να αγαπώ και να με αγαπάνε. Μετά από αυτό θέλω να κάνω και θέατρο, αλλά πρώτα θέλω να με αγαπάνε και να αγαπάω», είπε αρχικά. 

Κ. Δανδουλάκη: «Κόντεψα να χάσω την ψυχή μου όταν πέθανε ο Μάριος Πλωρίτης»

 «Η σχέση μου με τον Μάριο Πλωρίτη είχα καταλάβει από την πρώτη στιγμή ότι είναι κάρμα ζωής. Κι εκείνος το ένιωσε, κι εγώ. Είχαμε κάνει πολλές κουβέντας για το τι είναι ο καθένας μας και σεβόμασταν την πλευρά του άλλου που ήταν αντίθετη. Πρέπει να μάθεις να σέβεσαι τον άλλον και να σέβεσαι και την αρνητική του πλευρά, να την αγαπήσεις», εξομολογήθηκε στη συνέχεια η ταλαντούχα ηθοποιός.

Η Κάτια Δανδουλάκη με τη Φαίη Σκορδά

Η Κάτια Δανδουλάκη με τη Φαίη Σκορδά

«Για μένα το θέατρο ήταν ένας τρόπος να αγαπήσω τον εαυτό μου πολύ περισσότερο, τον κατάλαβα, τον άκουσα… Έχω ζήσει πολλές ζωές. Όταν σκεφτώ τι χαρακτήρες έφερα επάνω μου για να τους ζήσω… φέρνω τα συναισθήματα μέσα μου, ψάχνω πάνω μου για να βρω τους ρόλους… Έμαθα πάρα πολλά και για μένα. Αυτό που έμαθα είναι ότι παίρνει πάρα πολλά χρόνια για να καταλάβεις πόσο ασήμαντοι και πόσο μεγάλοι και θεϊκοί είμαστε συγχρόνως», πρόσθεσε η Κάτια Δανδουλάκη.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΑΤΙΑ ΔΑΝΔΟΥΛΑΚΗ
 |
BUOGIORNO
 |
ΦΑΙΗ ΣΚΟΡΔΑ
 |
ΜΑΡΙΟΣ ΠΛΩΡΙΤΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top