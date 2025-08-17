Αλεξάνδρα Νίκα: Η φωτογραφία με τον γιο της στις καλοκαιρινές τους διακοπές

Η Αλεξάνδρα Νίκα απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές μαζί με τον γιο της Βασίλη και τον σύζυγό της, Κωνσταντίνο Αργυρό όταν εκείνος δεν έχει κάποια συναυλία.
Η Αλεξάνδρα Νίκα απολαμβάνει τη μητρότητα όσο τίποτα άλλο! /Φωτογραφία Instagram
Η σύζυγος του τραγουδιστή μοιράζεται συχνά στιγμιότυπα με τους followers της στο Instagram, από την καθημερινότητά της αλλά κι από τις διακοπές με τον Βασιλάκη.
Αλεξάνδρα Νίκα: Το «έκαψε» με τις επιτυχίες του Αργυρού στη Σκιάθο
Η Αλεξάνδρα Νίκα δημοσίευσε μια τρυφερή φωτογραφία στο Instagram όπου κρατάει στην αγκαλιά της τον γιο της στις διακοπές τους, με τα ποδαράκια του μικρούλη να πρωταγωνιστούν.
Η ανάρτηση της Αλεξάνδρας Νίκα /Φωτογραφία Instagram
Θυμίζουμε ότι η Αλεξάνδρα Νίκα κι ο Κωνσταντίνος Αργυρός παντρεύτηκαν στις 7 Ιουλίου στο Λαγονήσι κι από τότε απολαμβάνουν μαζί την καθημερινότητα με τον γιο τους.
