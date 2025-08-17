Αλεξάνδρα Νίκα: Η φωτογραφία με τον γιο της στις καλοκαιρινές τους διακοπές

Μαμά και γιος ζουν όμορφες στιγμές

Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
Δείτε βίντεο για τον γάμο της Αλεξάνδρας Νίκα και του Κωνσταντίνου Αργυρού από την εκπομπή Live News
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Αλεξάνδρα Νίκα απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές μαζί με τον γιο της Βασίλη και τον σύζυγό της, Κωνσταντίνο Αργυρό όταν εκείνος δεν έχει κάποια συναυλία.

Η Αλεξάνδρα Νίκα απολαμβάνει τη μητρότητα όσο τίποτα άλλο!

Η Αλεξάνδρα Νίκα απολαμβάνει τη μητρότητα όσο τίποτα άλλο! /Φωτογραφία Instagram

Η σύζυγος του τραγουδιστή μοιράζεται συχνά στιγμιότυπα με τους followers της στο Instagram, από την καθημερινότητά της αλλά κι από τις διακοπές με τον Βασιλάκη. 

Αλεξάνδρα Νίκα: Το «έκαψε» με τις επιτυχίες του Αργυρού στη Σκιάθο

Η Αλεξάνδρα Νίκα δημοσίευσε μια τρυφερή φωτογραφία στο Instagram όπου κρατάει στην αγκαλιά της τον γιο της στις διακοπές τους, με τα ποδαράκια του μικρούλη να πρωταγωνιστούν.

Η ανάρτηση της Αλεξάνδρας Νίκα

Η ανάρτηση της Αλεξάνδρας Νίκα /Φωτογραφία Instagram

Θυμίζουμε ότι η Αλεξάνδρα Νίκα κι ο Κωνσταντίνος Αργυρός παντρεύτηκαν στις 7 Ιουλίου στο Λαγονήσι κι από τότε απολαμβάνουν μαζί την καθημερινότητα με τον γιο τους.

Φωτογραφίες από τον γάμο της Αλεξάνδρας Νίκα και του Κωνσταντίνου Αργυρού

Φωτογραφίες από τον γάμο της Αλεξάνδρας Νίκα και του Κωνσταντίνου Αργυρού
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΝΙΚΑ
 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
