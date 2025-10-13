Μιχ. Ρέππας για Άννα Κυριακού: «Δυσκολευόταν να παρακολουθήσει τη συζήτηση»

Για την Άννα Κυριακού, τη γνωστή σε όλους μας «Θεία Μπεμπέκα», μίλησε ο Μιχάλης Ρέππας στην εκπομπή Στούντιο 4, εκφράζοντας τη συγκίνησή του για τον χαμό της. Η ηθοποιός έφυγε από τη ζωή το πρωί της Δευτέρας 13 Οκτωβρίου σε ηλικία 96 ετών.

Ο σκηνοθέτης και σεναριογράφος αναφέρθηκε στη συνεργασία τους, αλλά και στις τελευταίες επικοινωνίες που είχαν πριν εκείνη αρχίσει να αντιμετωπίζει δυσκολίες στην υγεία της.

Αρχικά αναφέρθηκε στον ρόλο της «Μπεμπέκας», που της έδωσε στη σειρά Οι Τρεις Χάριτες και την έκανε ευρέως γνωστή στο τηλεοπτικό κοινό. «Δεν ξέρω πώς τη διάλεξα για το ρόλο της Μπεμπέκας, μας άρεσε και φυσικά με τη συνεργασία την αγαπήσαμε, τα πάντα», είπε αρχικά στον Θανάση Αναγνωστόπουλο και τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου.

Στη συνέχεια, μίλησε για την επικοινωνία που είχαν, εξηγώντας πως ενώ πάντοτε είχε διαύγεια, την τελευταία φορά πουτην κάλεσε στο τηλέφωνο, δυσκολευόταν να παρακολουθήσει και να ανταποκριθεί στη συζήτησή τους. «Είχαμε καιρό να μιλήσουμε, αλλά μάθαινα τα νέα της. Τις τελευταίες φορές που είχαμε επικοινωνήσει, ενώ πάντα ήταν διαυγής και τα είχε 400, λίγο προς το τέλος σαν να δυσκολευόταν να παρακολουθήσει τη συζήτηση. Δεν τα μπέρδευε βέβαια, αλλά λίγο σαν να δυσκολευόταν στην επικοινωνία», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Μιχάλης Ρέππας θυμήθηκε επίσης μια ιστορία που του είχε διηγηθεί η ίδια η Άννα Κυριακού: «Θυμάμαι μία ιστορία, στον Εμφύλιο ήταν, που ήταν μικρά παιδιά τότε και ήθελαν να φύγουν από του Μακρυγιάννη και να πάνε στο Κολωνάκι να βρουν κάτι να φάνε και περνούσαν πάνω από πτώματα. Αυτό μου είχε κάνει τρομακτική εντύπωση».