VW Group: Tα αποτελέσματα που έφεραν χαμόγελα

Δείτε αναλυτικά τις πωλήσεις που έκαναν τα ηλεκτρικά μοντέλα του VW Group

Πρώτη Δημοσίευση: 13.10.25, 20:37
VW Group: Πωλήσεις ηλεκτρικά μοντέλα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Με σταθερή αναπτυξιακή πορεία και ηγετικό momentum, ο Όμιλος Volkswagen ενισχύει περαιτέρω τη θέση του στην παγκόσμια αγορά. Έως το τέλος Σεπτεμβρίου 2025, οι παραδόσεις οχημάτων ανήλθαν σε 6,6 εκατομμύρια, σημειώνοντας αύξηση 1% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.Η άνοδος αυτή αντανακλά τη δυναμική της εκτεταμένης προϊοντικής ανανέωσης του Ομίλου, με 60 νέα μοντέλα των brands Volkswagen, Audi, Skoda κλπ. που παρουσιάστηκαν την τελευταία διετία. Παρά τις προκλήσεις στις αγορές της Κίνας και των Ηνωμένων Πολιτειών, οι ισχυρές επιδόσεις σε Νότια Αμερική (+15%), Δυτική Ευρώπη (+3%) και Κεντρική & Ανατολική Ευρώπη (+10%) οδήγησαν σε καθαρή θετική πορεία.

VW Group: Πωλήσεις ηλεκτρικά μοντέλα  

Στην Ευρώπη, περισσότερα από 2,9 εκατομμύρια οχήματα του Ομίλου Volkswagen παραδόθηκαν, καταγράφοντας άνοδο 4,1% συνολικά και 8% στο τρίτο τρίμηνο, ενώ στη Γερμανία η αύξηση έφτασε το 4,6%.Στη Νότια Αμερική, οι πωλήσεις των brands του Ομίλου Volkswagen σημείωσαν ισχυρή ανάπτυξη +14,9%, με την αγορά της Βραζιλίας να ενισχύεται κατά 6,8%. Στην περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού, η πτώση παρέμεινε ελεγχόμενη (–2,8%) ενόψει των νέων ηλεκτρικών λανσαρισμάτων του Ομίλου στην Κίνα, με τις παραδόσεις να ξεπερνούν 2.207.000 οχήματα.

VW Group: Πωλήσεις ηλεκτρικά μοντέλα  
Η ηλεκτροκίνηση αποτέλεσε και φέτος τον κύριο μοχλό ανάπτυξης του Ομίλου Volkswagen. Οι παραδόσεις αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων (BEV) αυξήθηκαν κατά 42%, φτάνοντας τις 717.500 μονάδες. Η Ευρώπη σημείωσε άνοδο +78%, οι ΗΠΑ +85%, ενώ στην Κίνα καταγράφηκε προγραμματισμένη μείωση (-43%) λόγω της επικείμενης παρουσίασης νέων μοντέλων. 
Το ποσοστό συμμετοχής των ηλεκτρικών στο σύνολο των παραδόσεων αυξήθηκε σημαντικά, από 8% σε 11% παγκοσμίως και από 12% σε 20% στη Δυτική Ευρώπη. Μεταξύ των πιο επιτυχημένων ηλεκτρικών μοντέλων συγκαταλέγονται τα Volkswagen ID.4 / ID.5, ID.3, Audi Q4 e-tron και Q6 e-tron, Skoda Elroq και Skoda Enyaq. Με μερίδιο αγοράς περίπου 27%, ο Όμιλος Volkswagen παραμένει ο αδιαμφισβήτητος ηγέτης της ευρωπαϊκής αγοράς BEV. 

Πίνακας με τα κορυφαία ηλεκτρικά μοντέλα του Ομίλου Volkswagen.Ιανουάριος – Σεπτέμβριος 2025

Θέση  /  Μοντέλο  /  Παραδόσεις (οχήματα)
1    Volkswagen ID.4 / ID.5  /  128.900
2    Volkswagen ID.3   / 88.800
3    Audi Q4 e-tron (περ. Sportback)  /  65.700
4    Audi Q6 e-tron (περ. Sportback) /   63.800
5    Skoda Elroq  /  60.400
6    Skoda Enyaq (περ. Coupé) /   58.100
7    Volkswagen ID.7 (περ. Tourer) /   55.500
8    Volkswagen ID. Buzz (περ. Cargo) /   42.900
9    Porsche Macan  /  36.300
10    CUPRA Born  /  32.900

Άνοδος στις παραγγελίες και στα plug-in υβριδικά
Οι παραγγελίες στη Δυτική Ευρώπη αυξήθηκαν κατά 17% στο εννεάμηνο, ενώ οι παραγγελίες για BEV παρουσίασαν εντυπωσιακή άνοδο +64%, αντιπροσωπεύοντας πλέον περίπου το 22% του συνόλου. Παράλληλα, οι παραδόσεις Plug-in Hybrid (PHEV) αυξήθηκαν κατά 55%, φτάνοντας τις 299.000 μονάδες. Η αυξανόμενη ζήτηση για τα νέα PHEV του Ομίλου Volkswagen οφείλεται στις βελτιωμένες επιδόσεις και την ηλεκτρική αυτονομία τους που φτάνουν έως 143 km.
 

