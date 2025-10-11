Αγγελική Ηλιάδη: Στο νοσοκομείο ο γιος της, Μπάμπης Λαζαρίδης

«Καλή τύχη αγόρι μου!», έγραψε η τραγουδίστρια

11.10.25 , 11:25
Αγγελική Ηλιάδη: Ο γιος της, Μπάμπης Λαζαρίδης, έγινε 20 ετών!
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Δύσκολες είναι οι τελευταίες ώρες για την Αγγελική Ηλιάδη, καθώς ο μεγαλύτερος γιος της, Μπάμπης Λαζαρίδης βρίσκεται στο νοσοκομείο και πρόκειται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Το αγόρι είναι καρπός του έρωτά της με τον επιχειρηματία Μπάμπη Λαζαρίδη που έχει φύγει απ’ τη ζωή. Η γνωστή τραγουδίστρια, μοιράστηκε την αγωνία της με τους διαδικτυακούς της φίλους στα social media κάνοντας μία συγκινητική ανάρτηση.

Συγκεκριμένα η Αγγελική Ηλιάδη δημοσίευσε φωτογραφία του γιου της μέσα από το δωμάτιο του νοσοκομείου, όπου το αγόρι φαίνεται να φορά τη χαρακτηριστική ρόμπα πριν από το χειρουργείο. «Καλή τύχη αγόρι μου!», έγραψε η Αγγελική Ηλιάδη.

Δες την ανάρτησή της:

ηλιαδη

Μιλώντας για τους γιους της, στο Πρωινό η Αγγελική Ηλιάδη είχε πει πρόσφατα: «Ο γιος μου έγινε 20 χρονών, ο μικρός είναι 11. Δύσκολο είναι να μεγαλώνουν τα παιδιά γιατί κάθε ηλικία έχει τα δικά της θέματα, τώρα στα 20 είναι ανεξάρτητος αρκετά, έχει τις αντιδράσεις του, λίγο κάποιες φορές τσακωνόμαστε. Θέλει να είναι ανεξάρτητος, αυτόνομος, μαζί με την ανεξαρτησία έρχονται και υποχρεώσεις, πρέπει να καταλάβει ότι έχει υποχρεώσεις. Δεν με ελέγχει για σύντροφο γιατί δεν έχω εδώ και πάρα πολλά χρόνια και δεν έχει τεθεί αυτό το ζήτημα. Πιστεύω ότι αν έβλεπε ότι είμαι καλά δεν θα είχε θέμα».

ηλιαδη

Η Αγγελική Ηλιάδη με τους γιους της, Βασίλη και Μπάμπη / NDP Photo Agency / Νίκος Δρούκας
 
