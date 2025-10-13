Έπεσαν οι υπογραφές για το ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα

Στην Αίγυπτο ο Τραμπ για τη σύνοδο παρουσία Μητσοτάκη – Χριστοδουλίδη

Κοσμος
Υπογραφές με Τραμπ συμφωνίας για Γάζα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Αμέσως μετά το Ισραήλ, ο Τραμπ συνέχισε τη θριαμβευτική περιοδεία στη Μέση Ανατολή ταξιδεύοντας στην Αίγυπτο, όπου προεδρεύει στη Διάσκεψη Ειρήνης για τη Γάζα, μαζί με ηγέτες της περιοχής και της Ευρώπης. Παρών εκεί και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. 

Μεταφορά αρμοδιοτήτων για Άγνωστο Στρατιώτη: Οργισμένη αντίδραση Π. Ρούτσι

Όπως ανέφερε  Γιώργος Ευγενίδης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τη Μάρα Ζαχαρέα,  λίγο πριν τις 6 έφτασε ο Τραμπ στο θέρετρο του Σάρμ Ελ Σέιχ, όπου τον υποδέχθηκε ο Αιγύπτιος πρόεδρος Αλ Σίσι και μαζί με 20 ηγέτες από τη Μέση Ανατολή και την Ευρώπη, αλλά ακόμα και από την Ασία.

Στην Αίγυπτο ο Τραμπ για τη συμφωνία για τη Γάζα

Στην Αίγυπτο ο Τραμπ για τη συμφωνία για τη Γάζα 

Η συζήτηση διεξάγεται για την επόμενη μέρα στη Γάζα που παραμένει ακόμα κάπως θολή. 
Παρών δεν είναι ο Νετανιάχου, ενώ στο παρασκήνιο διακινείται και η πληροφορία ότι Άραβες ηγέτες ζήτησαν να μην είναι στην Αίγυπτο. Αντιθέτως παρών είναι ο επικεφαλής της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς.

 Ομιλία Τραμπ στην Κνεσέτ: «Ιστορική αυγή μιας νέας Μέσης Ανατολής»

Έπεσαν οι υπογραφές για το σχέδιο ειρήνης στη Γάζα 

Στην Αίγυπτο έπεσαν και οι υπογραφές για τη συμφωνία ειρήνης για τη Γάζα από ΗΠΑ και τρεις «εγγυήτριες»  χώρες, την οικοδέσποινα Αίγυπτο, το Κατάρ και την Τουρκία. Είναι δεδομένο ότι με την αρχιτεκτονική του deal, ο ρόλος του προέδρου Ερντογάν είναι ενισχυμένος.

 

Ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν

Ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν

Για την ίδια τη συμφωνία πάντως ξέρουμε λίγα, πέρα από το ότι ο IDF πρέπει να αποσυρθεί στο 40% της Γάζας, από το σχεδόν 60% σήμερα.

«Σε αγαπώ, έρχεσαι σπίτι»: Οι όμηροι μιλούν με τους γονείς τους στο Ισραήλ

Παρόντες στην Αίγυπτο ο K. Μητσοτάκης και Ν. Χριστοδουλίδης

Παρόντες στην Αίγυπτο είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Κύπριος πρόεδρος Χριστοδουλίδης.

Η χειραψία του Ντόναλντ Τραμπ με τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Η χειραψία του Ντόναλντ Τραμπ με τον Κυριάκο Μητσοτάκη 

Η κυβέρνηση διαμηνύει ότι ο κ. Μητσοτάκης είναι παρών σε ένδειξη της αναβαθμισμένης θέσης της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο και της σταθερής διπλωματικής παρουσίας της χώρας στα κρίσιμα ζητήματα της περιοχής.
 

Διαβάστε περισσότερα:
ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ
 |
ΓΑΖΑ
 |
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΡΗΝΗΣ
 |
ΑΙΓΥΠΤΟΣ
 |
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
 |
ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
