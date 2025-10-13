LEADERS | Καθηγητής Ιωάννης Μάζης – Νέο Στρατηγικό Δόγμα Ελλάδας-Κύπρου

Στην εκπομπή LEADERS στις 13 Οκτωβρίου 2025, με τον Ηλία Παπανικολάου, ο Καθηγητής Οικονομικής Γεωγραφίας και Γεωπολιτικής του ΕΚΠΑ, Ιωάννης Μάζης, αναλύει:
🌍 πώς η συμφωνία Ισραήλ – Χαμάς επηρεάζει τις ισορροπίες στην περιοχή,
🇬🇷 πού μπορούν να ωφεληθούν Ελλάδα και Κύπρος,
🇹🇷 αν η Τουρκία βγαίνει κερδισμένη,
🕊️ κατά πόσο η εκεχειρία θα αποδειχθεί μόνιμη ή εύθραυστη,
🔥 και αν υπάρχει ορατός κίνδυνος θερμού επεισοδίου στο Αιγαίο.
📡 Επιπλέον, ο διευθυντής σύνταξης του Geopolitico.gr και δημοσιογράφος του Sportdog.gr Χρήστος Κωνσταντινίδης παρουσιάζει:
✈️ τις τελευταίες ήττες των τουρκικών drones
🇬🇷 και τα διδάγματα για την Ελλάδα όσον αφορά τον σύγχρονο πολεμικό σχεδιασμό.
