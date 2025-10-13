LEADERS | Καθηγητής Ιωάννης Μάζης – Νέο Στρατηγικό Δόγμα Ελλάδας-Κύπρου

πώς η συμφωνία Ισραήλ – Χαμάς επηρεάζει τις ισορροπίες στην περιοχή

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
13.10.25 , 22:11 Δημοσκόπηση GPO: Νέα πτώση για τη Νέα Δημοκρατία
13.10.25 , 22:10 Φάρμα: Ποια ομάδα κέρδισε στην πρώτη δοκιμασία ασυλίας της εβδομάδας
13.10.25 , 22:07 Bίντεο από ληστεία στην Καισαριανή: Χρειάστηκαν μόλις 30 δευτερόλεπτα!
13.10.25 , 22:00 Φάρμα: Τι περιέχει η απαιτητική πρώτη δοκιμασία ασυλίας της εβδομάδας;
13.10.25 , 22:00 Φάνης Μουρατίδης: Η Παπαχαραλάμπους, η ηλικία, το ύψος κι οι γιοι του
13.10.25 , 21:55 Φάρμα: Ποια ομάδα κέρδισε στις μουσικές καρέκλες;
13.10.25 , 21:48 Στη φυλακή ο Ιρακινός: Παρά τις 4 συλλήψεις κυκλοφορούσε ανενόχλητος
13.10.25 , 21:33 Eurovision 2026: Δε θα γίνει ψηφοφορία για τη συμμετοχή του Ισραήλ
13.10.25 , 21:15 Φάρμα: Ένταση στο πρωινό της γαλάζιας ομάδας!
13.10.25 , 21:00 LEADERS | Καθηγητής Ιωάννης Μάζης – Νέο Στρατηγικό Δόγμα Ελλάδας-Κύπρου
13.10.25 , 20:48 Μιχ. Ρέππας για Άννα Κυριακού: «Δυσκολευόταν να παρακολουθήσει τη συζήτηση»
13.10.25 , 20:46 Πήρε εξιτήριο ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος από το «Γεννηματάς»
13.10.25 , 20:43 Κάρυστος: Πέθανε η γυναίκα που ξυλοκοπήθηκε άγρια από τον σύζυγό της
13.10.25 , 20:42 VW Group: Tα αποτελέσματα που έφεραν χαμόγελα
13.10.25 , 20:24 Πότε ξεκινά η δίκη του αστυνομικού της Βουλής και της συζύγου του
Κάρυστος: Πέθανε η γυναίκα που ξυλοκοπήθηκε άγρια από τον σύζυγό της
Αγγελική Ηλιάδη: Στο νοσοκομείο ο γιος της, Μπάμπης Λαζαρίδης
Viral η ατάκα της Βανδή: «Οι άνδρες πάνε στρατό και... τσουρέκια»
Αμαλία Κωστοπούλου: Γιατί δεν μπορεί να κάνει θρησκευτικό γάμο
Λαμία: Καθηγήτρια κατέρρευσε μέσα στο σχολείο και πέθανε λίγο αργότερα
Βαγγέλης Μπαταρλής: «Έχασα 10 κιλά στη φυλακή»
Κυριακάτικες λιγούρες για την Κατερίνα Καινούργιου: «Αμαρτία μου»
Κουλίεβα - Καραντινάκης: «Έχουμε ο ένας τα κλειδιά του άλλου»
Κωνσταντίνος Αργυρός: Πώς γνώρισε την Αλεξάνδρα Νίκα και… καψουρεύτηκε!
Μιμή Ντενίση - Διεθνής διάκριση: «Συγκινήθηκα με την αντίδραση των Γάλλων»
Περισσότερα

VIDEOS

Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στην εκπομπή LEADERS στις 13 Οκτωβρίου 2025, με τον Ηλία Παπανικολάου, ο Καθηγητής Οικονομικής Γεωγραφίας και Γεωπολιτικής του ΕΚΠΑ, Ιωάννης Μάζης, αναλύει:

🌍 πώς η συμφωνία Ισραήλ – Χαμάς επηρεάζει τις ισορροπίες στην περιοχή,
🇬🇷 πού μπορούν να ωφεληθούν Ελλάδα και Κύπρος,
🇹🇷 αν η Τουρκία βγαίνει κερδισμένη,
🕊️ κατά πόσο η εκεχειρία θα αποδειχθεί μόνιμη ή εύθραυστη,
🔥 και αν υπάρχει ορατός κίνδυνος θερμού επεισοδίου στο Αιγαίο.

📡 Επιπλέον, ο διευθυντής σύνταξης του Geopolitico.gr και δημοσιογράφος του Sportdog.gr Χρήστος Κωνσταντινίδης παρουσιάζει:
✈️ τις τελευταίες ήττες των τουρκικών drones
🇬🇷 και τα διδάγματα για την Ελλάδα όσον αφορά τον σύγχρονο πολεμικό σχεδιασμό.

📱 Συνδεθείτε με τα Social Media του σταθμού:
📘 Facebook: https://www.facebook.com/StarChannelGrTV/
📸 Instagram: https://www.instagram.com/starchanneltv/
🐦 Twitter: https://twitter.com/StarChannelGr
🎵 TikTok: https://www.tiktok.com/@starchannelgr

📺 Δείτε όλα τα δελτία ειδήσεων και τις εκπομπές του Star:
http://www.star.gr/tv/

🔔 Subscribe στο κανάλι @StarTvGreece:
https://bit.ly/3KO9WZs

🗓️ Η εκπομπή LEADERS μεταδίδεται κάθε Δευτέρα στις 21:00 στο YouTube:
🎥 https://www.youtube.com/playlist?list=PLCg0cLoEdHTzLiqBRHla-mfz4HQLJ6OEp

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top