Δανάη Μπάρκα: Η εκδρομή στο χωριό του πατέρα της - Η συγκινητική ανάρτηση

«Το χωριό που πέρασα όλη την παιδική μου ηλικία»

Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
Δείτε ένα από τα βιντεάκια που πόσταρε η Δανάη Μπάρκα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μετά το τέλος της παραστάσης Μάλιστα κύριε Ζαμπέτα, η Δανάη Μπάρκα συνεχίζει να απολαμβάνει στιγμές ξεκούρασης. 

Δανάη Μπάρκα: Οι φθινοπωρινές της διακοπές στις Κιτριές Μεσσηνίας

Η ηθοποιός και παρουσιάστρια επέλεξε να πάει στο χωριό του πατέρα της, στο Κουκλέσι Ιωαννίνων για να θυμηθεί τα παιδικά χρόνια που έζησε εκεί.

Δανάη Μπάρκα: Η εκδρομή στο χωριό του πατέρα της - Η συγκινητική ανάρτηση

Δανάη Μπάρκα: Η εκδρομή στο χωριό του πατέρα της - Η συγκινητική ανάρτηση

Η Δανάη Μπάρκα δημοσίευσε μια σειρά από φωτογραφίες όπου μοιράστηκε με τους followers της στιγμές κι εικόνες από το χωριό.

«Κουκλέσι. Το χωριό του μπαμπά μου. Το χωριό μου. Το χωριό που πέρασα όλη την παιδική μου ηλικία στο καφενείο του Λάκη με όλους τους παππούδες και τις γιαγιάδες και τους φίλους μου και τους θείους μου και όποιον άλλον περνούσε. Παιχνίδια στο ποτάμι,χωρίς παπούτσια στην παιδική χαρά,πίτες με τη γιαγιά Γλύκω,και ένα σπίτι γεμάτο κόσμο. 

Δανάη Μπάρκα: «Έχω ανεβάσει story με τον σύντροφό μου»

Στο χωριό άπειρος κόσμος. Όλη μέρα τη βγάζαμε στο καφενείο,με τάβλι,με κολτσίνα,με μεζέδες και ιστορίες για όλους. Το χωριό πλέον έρημο, με λίγους ανθρώπους και ενώ δε θυμίζει τίποτα την τότε ζωή μας,όλα είναι τόσο οικεία και μυρίζουν αγάπη και ανεμελιά . Τι κρίμα να αδειάζουν τα χωριά μας. 

Δανάη Μπάρκα: Η εκδρομή στο χωριό του πατέρα της - Η συγκινητική ανάρτηση

Δανάη Μπάρκα: Η εκδρομή στο χωριό του πατέρα της - Η συγκινητική ανάρτηση

Η φωτογραφία στη μουριά είναι ο κήπος μας και αυτό το δέντρο πριν χρόνια το φυτέψαμε όλοι μαζί. Μπορεί η γιαγιά να μην είναι πλέον εκεί αλλά το σπίτι είναι πάντα γεμάτο αναμνήσεις. Πάντα φεύγω με δάκρυα από εκεί αλλά είναι χαράς. Υ.Γ: Μην ξεχνάμε τις ρίζες μας. Υ.Γ 2: οι βόλτες γύρω από τα χωριά αυτά πάντα θα μου θυμίζουν κάθε πανηγύρι και κάθε άνθρωπο όλα αυτά τα χρόνια».

Η ανάρτηση της Δανάης Μπάρκα
