Ντάνιελ Ντέι Λιούις στο Star: «Όσο απείχα έμαθα να κατασκευάζω βιολιά»

Όσα είπε στο Star και την Έλγκα Νταϊφά στην πρεμιέρα της ταινίας «Ανεμώνη»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
13.10.25 , 23:46 Δήμητρα Βλαγκοπούλου: Οι βραβεύσεις, ο χορός & η αγαπημένη συνήθεια!
13.10.25 , 23:40 Έγκλημα Φοινικούντα: Αναζητούν Τον Συνεπιβάτη Με Την Κιθάρα
13.10.25 , 23:33 Δανάη Μπάρκα: Η εκδρομή στο χωριό του πατέρα της - Η συγκινητική ανάρτηση
13.10.25 , 23:22 Παλαιστίνη: Λαοθάλασσα Για Την Υποδοχή 2.000 Κρατούμενων
13.10.25 , 23:15 Φάρμα: Ποιος ζήτησε να είναι ο πρώτος μονομάχος της εβδομάδας;
13.10.25 , 23:03 Ντάνιελ Ντέι Λιούις στο Star: «Όσο απείχα έμαθα να κατασκευάζω βιολιά»
13.10.25 , 23:00 Φάρμα: Το χαμένο σοκολατάκι και η... ανακάλυψη της Βαλεντίνας!
13.10.25 , 22:34 Χριστίνα Κοντοβά: Διακοπές με τη bestie της Σίσσυ Χρηστίδου στη Βαρκελώνη
13.10.25 , 22:11 Δημοσκόπηση GPO: Νέα πτώση για τη Νέα Δημοκρατία
13.10.25 , 22:10 Φάρμα: Ποια ομάδα κέρδισε στην πρώτη δοκιμασία ασυλίας της εβδομάδας
13.10.25 , 22:07 Bίντεο από ληστεία στην Καισαριανή: Χρειάστηκαν μόλις 30 δευτερόλεπτα!
13.10.25 , 22:00 Φάρμα: Τι περιέχει η απαιτητική πρώτη δοκιμασία ασυλίας της εβδομάδας;
13.10.25 , 22:00 Φάνης Μουρατίδης: Η Παπαχαραλάμπους, η ηλικία, το ύψος κι οι γιοι του
13.10.25 , 21:55 Φάρμα: Ποια ομάδα κέρδισε στις μουσικές καρέκλες;
13.10.25 , 21:48 Στη φυλακή ο Ιρακινός: Παρά τις 4 συλλήψεις κυκλοφορούσε ανενόχλητος
Κάρυστος: Πέθανε η γυναίκα που ξυλοκοπήθηκε άγρια από τον σύζυγό της
Αμαλία Κωστοπούλου: Γιατί δεν μπορεί να κάνει θρησκευτικό γάμο
Δανάη Μπάρκα: Η εκδρομή στο χωριό του πατέρα της - Η συγκινητική ανάρτηση
Πάτρα: Πατέρας κατηγορείται για ασέλγεια στις κόρες και τις ανιψιές του
Βαγγέλης Μπαταρλής: «Έχασα 10 κιλά στη φυλακή»
Μεσσηνία: Τα λάθη του δράστη της διπλής δολοφονίας
Viral η ατάκα της Βανδή: «Οι άνδρες πάνε στρατό και... τσουρέκια»
Πότε ξεκινά η δίκη του αστυνομικού της Βουλής και της συζύγου του
Χριστίνα Κοντοβά: Διακοπές με τη bestie της Σίσσυ Χρηστίδου στη Βαρκελώνη
Αγγελική Ηλιάδη: Στο νοσοκομείο ο γιος της, Μπάμπης Λαζαρίδης
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο τρεις φορές βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός Ντάνιελ Ντέι Λιούις βρίσκεται στην Ελλάδα, με αφορμή την επίσημη πρεμιέρα της νέας του ταινίας «Ανεμώνη», την οποία σκηνοθετεί ο γιος του, Ρόναν Ντέι Λιούις. Ο κορυφαίος ηθοποιός μίλησε αποκλειστικά στο Star και στην Έλγκα Νταϊφά για την ιδιαίτερη αυτή στιγμή της καριέρας του.

Ο Ντάνιελ Ντέι Λιούις δεν είναι μια συνηθισμένη περίπτωση σταρ: τρεις φορές Όσκαρ, τέσσερα βραβεία BAFTA, δύο Χρυσές Σφαίρες και μια ζωή που επέλεξε να ζήσει μακριά από τη δημοσιότητα.

Η νέα του ταινία «Ανεμώνη» έκανε πρεμιέρα στις Νύχτες Πρεμιέρας, σε μια εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε για φιλανθρωπικό σκοπό, στηρίζοντας την Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών / Πόρτα Ανοιχτή.

Ντάνιελ Ντέι Λιούις στο Star: «Όσο απείχα έμαθα να κατασκευάζω βιολιά»

Η «Ανεμώνη» έρχεται οκτώ χρόνια μετά την απόφαση του Ντέι Λιούις να αποχωρήσει από το σινεμά. Όπως αποκάλυψε στο Star και την Έλγκα Νταϊφά, αυτή η περίοδος αποχής αποδείχθηκε δημιουργική.

«Έκανα πολλά διαφορετικά πράγματα. Επέστρεψα στο σχολείο, όχι για να αποκτήσω γνώσεις που θα χρησιμοποιούσα σε κάποια ταινία, αλλά για την ίδια την εκπαίδευση. Πήγα σε μια σχολή για να μάθω να κατασκευάζω βιολιά», δήλωσε.

Μια οικογενειακή συνεργασία με τον γιο του

Το 1985, ο Ντέι Λιούις ήταν 27 ετών, την ίδια ηλικία που έχει σήμερα ο γιος του, Ρόναν, ο οποίος κάνει το σκηνοθετικό του ντεμπούτο με την «Ανεμώνη».

«Όταν κοιτάζουμε τον νεότερο εαυτό μας, είναι σαν να αντικρίζουμε ένα μυστήριο. Όσο δεν ήμουν τεμπέλης, ήμουν πάντα συνδεδεμένος με την υποκριτική», είπε. 

Ο Ρόναν Ντέι Λιούις μίλησε για το πώς ένιωσε την πρώτη μέρα των γυρισμάτων δίπλα στον πατέρα του: «Ήταν μια σουρεαλιστική εμπειρία, δύσκολο να την περιγράψω. Όμως, αυτός ο “ξένος κόσμος” κύλησε με απίστευτη ομορφιά».

Η πολυαναμενόμενη ταινία «Ανεμώνη» θα προβάλλεται στους κινηματογράφους από τις 23 Οκτωβρίου, σηματοδοτώντας την επανεμφάνιση ενός από τους πιο ταλαντούχους και μυστικοπαθείς ηθοποιούς της εποχής μας.

Δείτε ολόκληρο το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΝΤΑΝΙΕΛ ΝΤΕΙ ΛΙΟΥΙΣ
 |
ΑΝΕΜΩΝΗ
 |
ΡΟΝΑΝ ΝΤΕΙ ΛΙΟΥΙΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top