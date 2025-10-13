Ντάνιελ Ντέι Λιούις στο Star: «Όσο απείχα έμαθα να κατασκευάζω βιολιά»

Ο τρεις φορές βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός Ντάνιελ Ντέι Λιούις βρίσκεται στην Ελλάδα, με αφορμή την επίσημη πρεμιέρα της νέας του ταινίας «Ανεμώνη», την οποία σκηνοθετεί ο γιος του, Ρόναν Ντέι Λιούις. Ο κορυφαίος ηθοποιός μίλησε αποκλειστικά στο Star και στην Έλγκα Νταϊφά για την ιδιαίτερη αυτή στιγμή της καριέρας του.

Ο Ντάνιελ Ντέι Λιούις δεν είναι μια συνηθισμένη περίπτωση σταρ: τρεις φορές Όσκαρ, τέσσερα βραβεία BAFTA, δύο Χρυσές Σφαίρες και μια ζωή που επέλεξε να ζήσει μακριά από τη δημοσιότητα.

Η νέα του ταινία «Ανεμώνη» έκανε πρεμιέρα στις Νύχτες Πρεμιέρας, σε μια εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε για φιλανθρωπικό σκοπό, στηρίζοντας την Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών / Πόρτα Ανοιχτή.

Η «Ανεμώνη» έρχεται οκτώ χρόνια μετά την απόφαση του Ντέι Λιούις να αποχωρήσει από το σινεμά. Όπως αποκάλυψε στο Star και την Έλγκα Νταϊφά, αυτή η περίοδος αποχής αποδείχθηκε δημιουργική.

«Έκανα πολλά διαφορετικά πράγματα. Επέστρεψα στο σχολείο, όχι για να αποκτήσω γνώσεις που θα χρησιμοποιούσα σε κάποια ταινία, αλλά για την ίδια την εκπαίδευση. Πήγα σε μια σχολή για να μάθω να κατασκευάζω βιολιά», δήλωσε.

Μια οικογενειακή συνεργασία με τον γιο του

Το 1985, ο Ντέι Λιούις ήταν 27 ετών, την ίδια ηλικία που έχει σήμερα ο γιος του, Ρόναν, ο οποίος κάνει το σκηνοθετικό του ντεμπούτο με την «Ανεμώνη».

«Όταν κοιτάζουμε τον νεότερο εαυτό μας, είναι σαν να αντικρίζουμε ένα μυστήριο. Όσο δεν ήμουν τεμπέλης, ήμουν πάντα συνδεδεμένος με την υποκριτική», είπε.

Ο Ρόναν Ντέι Λιούις μίλησε για το πώς ένιωσε την πρώτη μέρα των γυρισμάτων δίπλα στον πατέρα του: «Ήταν μια σουρεαλιστική εμπειρία, δύσκολο να την περιγράψω. Όμως, αυτός ο “ξένος κόσμος” κύλησε με απίστευτη ομορφιά».

Η πολυαναμενόμενη ταινία «Ανεμώνη» θα προβάλλεται στους κινηματογράφους από τις 23 Οκτωβρίου, σηματοδοτώντας την επανεμφάνιση ενός από τους πιο ταλαντούχους και μυστικοπαθείς ηθοποιούς της εποχής μας.

