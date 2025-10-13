Bίντεο από ληστεία στην Καισαριανή: Χρειάστηκαν μόλις 30 δευτερόλεπτα!

Πώς έγινε η ληστεία σε κατάστημα τυχερών παιχνιδιών

Με κινηματογραφικό τρόπο έδρασαν οι τρεις κακοποιοί που εισέβαλαν σε πρακτορείο τυχερών παιχνιδιών στην Καισαριανή. Με όπλο και μαχαίρι ακινητοποίησαν τον ιδιοκτήτη του καταστήματος και μέσα σε χρόνο μηδέν άρπαξαν από το ταμείο 2.000 ευρώ.

Στο βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε και παρουσίασε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, έχουν καταγραφεί οι τρεις άγουροι ληστές να εισβάλουν στο κατάστημα τυχερών παιχνιδιών στην Καισαριανή.

Ο ένας σημάδευε τον 50χρονο ιδιοκτήτη με το όπλο, οι άλλοι δυο πλησίασαν στο πλάι του πάγκου και τον απείλησαν με μαχαίρι. Αν και τον εγκλώβισαν, ο ιδιοκτήτης με ψυχραιμία σήκωσε τα χέρια του και έκανε ένα βήμα πίσω. 'Αφού άρπαξαν τα χαρτονομίσματα, ζήτησαν ακόμα και τα κέρματα. 

Bίντεο από ληστεία στην Καισαριανή: Χρειάστηκαν μόλις 30 δευτερόλεπτα!

Ο ένας από τους τρεις κακοποιούς φαίνεται να εκτελούσε χρέη αρχηγού και καθοδηγητή της συμμορίας, καθώς έδινε οδηγίες στους άλλους δύο το πώς θα κινηθούν κατά τη διάρκεια της ληστείας. Όπως φαίνεται στο βίντεο, έδινε εντολές, δείχνοντας να γνωρίζει πού είναι τα χρήματα.

Ο ένας από τους δράστες που φορούσε χειρουργικά γάντια έκανε νόημα στον ιδιοκτήτη να μη βάλει τις φωνές. 

Οι τρεις κακοποιοί έχοντας αρπάξει πάνω από 2.000 € τράπηκαν σε φυγή και τρέχοντας να χάθηκαν στα γύρω στενά.

Οι αστυνομία αναλύει καρέ καρέ το βίντεο, συλλέγοντας στοιχεία και από τη γύρω περιοχή προκειμένου να εντοπίσει και να τους συλλάβει.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
ΛΗΣΤΕΙΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ
