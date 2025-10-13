Δημοσκόπηση GPO: Νέα πτώση για τη Νέα Δημοκρατία

Πόσοι θα ψήφιζαν το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
13.10.25 , 23:46 Δήμητρα Βλαγκοπούλου: Οι βραβεύσεις, ο χορός & η αγαπημένη συνήθεια!
13.10.25 , 23:40 Έγκλημα Φοινικούντα: Αναζητούν Τον Συνεπιβάτη Με Την Κιθάρα
13.10.25 , 23:33 Δανάη Μπάρκα: Η εκδρομή στο χωριό του πατέρα της - Η συγκινητική ανάρτηση
13.10.25 , 23:22 Παλαιστίνη: Λαοθάλασσα Για Την Υποδοχή 2.000 Κρατούμενων
13.10.25 , 23:15 Φάρμα: Ποιος ζήτησε να είναι ο πρώτος μονομάχος της εβδομάδας;
13.10.25 , 23:03 Ντάνιελ Ντέι Λιούις στο Star: «Όσο απείχα έμαθα να κατασκευάζω βιολιά»
13.10.25 , 23:00 Φάρμα: Το χαμένο σοκολατάκι και η... ανακάλυψη της Βαλεντίνας!
13.10.25 , 22:34 Χριστίνα Κοντοβά: Διακοπές με τη bestie της Σίσσυ Χρηστίδου στη Βαρκελώνη
13.10.25 , 22:11 Δημοσκόπηση GPO: Νέα πτώση για τη Νέα Δημοκρατία
13.10.25 , 22:10 Φάρμα: Ποια ομάδα κέρδισε στην πρώτη δοκιμασία ασυλίας της εβδομάδας
13.10.25 , 22:07 Bίντεο από ληστεία στην Καισαριανή: Χρειάστηκαν μόλις 30 δευτερόλεπτα!
13.10.25 , 22:00 Φάνης Μουρατίδης: Η Παπαχαραλάμπους, η ηλικία, το ύψος κι οι γιοι του
13.10.25 , 22:00 Φάρμα: Τι περιέχει η απαιτητική πρώτη δοκιμασία ασυλίας της εβδομάδας;
13.10.25 , 21:55 Φάρμα: Ποια ομάδα κέρδισε στις μουσικές καρέκλες;
13.10.25 , 21:48 Στη φυλακή ο Ιρακινός: Παρά τις 4 συλλήψεις κυκλοφορούσε ανενόχλητος
Κάρυστος: Πέθανε η γυναίκα που ξυλοκοπήθηκε άγρια από τον σύζυγό της
Αμαλία Κωστοπούλου: Γιατί δεν μπορεί να κάνει θρησκευτικό γάμο
Δανάη Μπάρκα: Η εκδρομή στο χωριό του πατέρα της - Η συγκινητική ανάρτηση
Πάτρα: Πατέρας κατηγορείται για ασέλγεια στις κόρες και τις ανιψιές του
Βαγγέλης Μπαταρλής: «Έχασα 10 κιλά στη φυλακή»
Αγγελική Ηλιάδη: Στο νοσοκομείο ο γιος της, Μπάμπης Λαζαρίδης
Viral η ατάκα της Βανδή: «Οι άνδρες πάνε στρατό και... τσουρέκια»
Χριστίνα Κοντοβά: Διακοπές με τη bestie της Σίσσυ Χρηστίδου στη Βαρκελώνη
Πότε ξεκινά η δίκη του αστυνομικού της Βουλής και της συζύγου του
Σταμούλης για σύζυγο: «Eίμαστε 10 χρόνια μαζί.Την αγαπούσε πολύ ο γιος μου»
Περισσότερα

VIDEOS

ΟΠΕΚΕΠΕ επιστολές Σημανδράκου
Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Νέες Αποχωρήσεις
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Οι Ένοπλες Δυνάμεις Γιορτάζουν Την Προστάτιδά Τους Θεοτόκο
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη Και Πούλου
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: Κλείνουν 137 Στρατόπεδα
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Νίκος Δένδιας: Παρουσίασε Τη Νέα Δομή Δυνάμεων
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: Παρακολούθησε Την Άσκηση Στο Λιτόχωρο
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
ΣΥΡΙΖΑ
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται Η Εκλογή Συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η κόντρα
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με Πανό Η Υποδοχή Σταϊνμάιερ Στην Κάντανο
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι Είπε Για Αύξηση Του Κατώτατου Μισθού
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Επίθεση Με Αυγά Στον Φρέντι Μπελέρη
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
Mητσοτάκης: Προμηθεύτηκε Το Self Test Για Τον Καρκίνο
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Μητσοτάκης: Αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο τον Ανδρουλάκη
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Πολιτικη
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Νέα Δημοκρατία καταγράφει εκ νέου πτώση στα ποσοστά της, σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση της GPO για τον ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά. Το κυβερνών κόμμα χάνει 0,3% στην πρόθεση ψήφου σε σχέση με τη μέτρηση του Σεπτεμβρίου που είχε πραγματοποιήσει η εταιρεία για το Star.

Δημοσκόπηση GPO για το Star: Προβάδισμα 12,4 % της ΝΔ

Η ΝΔ συγκεντρώνει 24,4%, το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί με 13,2%, ενώ στην τρίτη θέση βρίσκεται η Ελληνική Λύση. Ακολουθούν το ΚΚΕ και η Πλεύση Ελευθερίας, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ κατατάσσεται έκτος με 4,6%.

Αξιοσημείωτο είναι ότι το 71,6% των ερωτηθέντων δηλώνει πως επιθυμεί μετά τις επόμενες εκλογές να προκύψει άλλη κυβέρνηση.

Πόσοι θα ψήφιζαν το νέο κόμμα Τσίπρα

Στο ερώτημα αν θα ψήφιζαν ένα νέο κόμμα που ενδεχομένως θα ίδρυε ο Αλέξης Τσίπρας, το 20,2% απαντά ότι είναι «πολύ» ή «αρκετά πιθανό» να το στηρίξει, ενώ το 78,4% δηλώνει «λίγο» ή «καθόλου πιθανό».

Η δημοσκόπηση GPO για το ενδεχόμενο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα

Η δημοσκόπηση GPO για το ενδεχόμενο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα   


 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ GPO
 |
ΠΡΟΘΕΣΗ ΨΗΦΟΥ
 |
ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
 |
ΚΟΜΜΑ ΤΣΙΠΡΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top