Δημοσκόπηση GPO: Νέα πτώση για τη Νέα Δημοκρατία

Η Νέα Δημοκρατία καταγράφει εκ νέου πτώση στα ποσοστά της, σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση της GPO για τον ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά. Το κυβερνών κόμμα χάνει 0,3% στην πρόθεση ψήφου σε σχέση με τη μέτρηση του Σεπτεμβρίου που είχε πραγματοποιήσει η εταιρεία για το Star.

Η ΝΔ συγκεντρώνει 24,4%, το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί με 13,2%, ενώ στην τρίτη θέση βρίσκεται η Ελληνική Λύση. Ακολουθούν το ΚΚΕ και η Πλεύση Ελευθερίας, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ κατατάσσεται έκτος με 4,6%.

Αξιοσημείωτο είναι ότι το 71,6% των ερωτηθέντων δηλώνει πως επιθυμεί μετά τις επόμενες εκλογές να προκύψει άλλη κυβέρνηση.

Πόσοι θα ψήφιζαν το νέο κόμμα Τσίπρα

Στο ερώτημα αν θα ψήφιζαν ένα νέο κόμμα που ενδεχομένως θα ίδρυε ο Αλέξης Τσίπρας, το 20,2% απαντά ότι είναι «πολύ» ή «αρκετά πιθανό» να το στηρίξει, ενώ το 78,4% δηλώνει «λίγο» ή «καθόλου πιθανό».

Η δημοσκόπηση GPO για το ενδεχόμενο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα



