Κουλίεβα - Καραντινάκης: «Έχουμε ο ένας τα κλειδιά του άλλου»

Το πρώην ζευγάρι μίλησε για τη σχέση του μετά τον χωρισμό

Δείτε το σχετικό βίντεο από την εκπομπή της ΕΡΤ
Η Ταμίλα Κουλίεβα κι ο Γρηγόρης Καραντινάκης ήταν καλεσμένοι σήμερα στην εκπομπή Στούντιο 4 όπου, μεταξύ άλλων, μίλησαν για τη σχέση τους μετά τον χωρισμό τους

Ταμίλα Κουλίεβα: Σταφύλια, σύκα και υπέροχα λουλούδια μέσα στον κήπο της

Αρχικά ο γνωστός σκηνοθέτης, ανέφερε: «Μας συνδέει μια ιστορία και θα μας συνδέει μέχρι να αφήσουμε το μάταιο τούτο κόσμο. Έτσι θα έπρεπε να είναι όταν τελειώνει μια σχέση. Πολύ περισσότερο όταν υπάρχει ένα παιδί. Πάντα θα είμαστε οικογένεια». 

Κουλίεβα - Καραντινάκης: «Έχουμε ο ένας τα κλειδιά του άλλου»

Στη συνέχεια η Ταμίλα Κουλίεβα, ανέφερε: «Περάσαμε από αρκετά στάδια, δε γίνεται με τη μια αυτό. Πιστεύω ότι πρέπει να φύγεις από τον εγωισμό σου και να καταλάβεις ότι ο άλλος είναι οικογένεια σου. Εγώ έχω φτάσει σε αυτή την ηλικία κι έχω φωτογραφίες της μητέρας μου και του πατέρα μου που ειναι μαζί». 

Ταμίλα Κουλίεβα: Με τον πρώην σύζυγο και τον γιο της στην πρεμιέρα της

«Δε μένουμε μαζί, αλλά μένουμε πάνω κάτω. Έχουμε τα κλειδιά ο ένας του άλλου. Το θέμα είναι να ξέρεις ότι ο άλλος είναι εκεί όταν τον χρειαστείς. Όταν γνωριστήκαμε ήμασταν μικροί, η Ταμίλα ήταν 20 και εγώ 24. Γνωριστήκαμε σε μια συνεργασία, πρώτα γίναμε φίλοι μετά κάναμε σχέση. Η φιλία είναι το κυρίαρχο σε κάθε σχέση, να έχεις το σεβασμό και να μοιράζεσαι πράγματα. Αν αυτό κερδηθεί τα πράγματα γίνονται πιο ωραία», πρόσθεσε ο Γρηγόρης Καραντινάκης.

Κουλίεβα - Καραντινάκης: «Έχουμε ο ένας τα κλειδιά του άλλου»

«Για εμένα ο Γρηγόρης είναι οικογένεια μου», κατέληξε λέγοντας η ηθοποιός.

Η ηθοποιός Ταμίλα Κουλίεβα κι ο σκηνοθέτης Γρηγόρης Καραντινάκης ήταν παντρεμένοι για περίπου 30 χρόνια, με τον γάμο τους να έχει γίνει στη Μόσχα όπου γνωρίστηκαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στο Πανεπιστήμιο.

Έχουν αποκτήσει έναν γιο, τον Στέφανο. Το ζευγάρι έχει χωρίσει, αλλά διατηρεί άριστες σχέσεις και συνεργάζεται επαγγελματικά. Κι οι δύο έχουν αναφέρει σε συνεντεύξεις τους ότι παραμένουν οικογένεια για τις ανάγκες του γιου τους.

ΤΑΜΙΛΑ ΚΟΥΛΙΕΒΑ
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΚΗΣ
ΣΤΟΥΝΤΙΟ 4
