Πήρε εξιτήριο ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος από το «Γεννηματάς»

Εξιτήριο από το Νοσοκομείο «Γεννηματάς» πήρε σήμερα ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος, ο οποίος είχε διακομισθεί, χθες, Κυριακή, με έντονη αδιαθεσία.

Όπως ανέφερε η ιατρική συντάκτρια του Star Άννα Λίτινα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Μάρα Ζαχαρέα ο Αρχιεπίσκοπος πήρε εξιτήριο από το Νοσοκομείο Γεννηματάς λίγο μετά τις 10 το πρωί.

«Νιώθω καλύτερα» είπε κατά την έξοδό του ενώ όσοι πολίτες ήταν στο νοσοκομείο εκείνη την ώρα του ευχήθηκαν περαστικά.

Ο Αρχιεπίσκοπος μετά την έντονη αδιαθεσία που αισθάνθηκε χθες το μεσημέρι παρέμεινε για νοσηλεία σε Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας στη νευρολογική κλινική. Εκτός από καρδιολογικό έλεγχο υποβλήθηκε σε αξονική και μαγνητική με τις εξετάσεις του να είναι καθαρές. Το πρωί οι γιατροί επανέλαβαν κάποιες εξετάσεις και αποφάσισαν πως ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος μπορεί να επιστρέψει στην κατοικία του, αφού πρώτα έλαβε οδηγίες.

Ωστόσο κρίθηκε πως δεν ήταν σε θέση να ανταπεξέλθει στο βεβαρημένο πρόγραμμά του. Για αυτό και αναβλήθηκε η συνεδρίαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου που είχε οριστεί για σήμερα.