Πήρε εξιτήριο ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος από το «Γεννηματάς»

Τι δήλωσε κατά την έξοδό του από το νοσοκομείο και οι ευχές από τους πολίτε

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
13.10.25 , 22:11 Δημοσκόπηση GPO: Νέα πτώση για τη Νέα Δημοκρατία
13.10.25 , 22:10 Φάρμα: Ποια ομάδα κέρδισε στην πρώτη δοκιμασία ασυλίας της εβδομάδας
13.10.25 , 22:07 Bίντεο από ληστεία στην Καισαριανή: Χρειάστηκαν μόλις 30 δευτερόλεπτα!
13.10.25 , 22:00 Φάρμα: Τι περιέχει η απαιτητική πρώτη δοκιμασία ασυλίας της εβδομάδας;
13.10.25 , 22:00 Φάνης Μουρατίδης: Η Παπαχαραλάμπους, η ηλικία, το ύψος κι οι γιοι του
13.10.25 , 21:55 Φάρμα: Ποια ομάδα κέρδισε στις μουσικές καρέκλες;
13.10.25 , 21:48 Στη φυλακή ο Ιρακινός: Παρά τις 4 συλλήψεις κυκλοφορούσε ανενόχλητος
13.10.25 , 21:33 Eurovision 2026: Δε θα γίνει ψηφοφορία για τη συμμετοχή του Ισραήλ
13.10.25 , 21:15 Φάρμα: Ένταση στο πρωινό της γαλάζιας ομάδας!
13.10.25 , 21:00 LEADERS | Καθηγητής Ιωάννης Μάζης – Νέο Στρατηγικό Δόγμα Ελλάδας-Κύπρου
13.10.25 , 20:48 Μιχ. Ρέππας για Άννα Κυριακού: «Δυσκολευόταν να παρακολουθήσει τη συζήτηση»
13.10.25 , 20:46 Πήρε εξιτήριο ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος από το «Γεννηματάς»
13.10.25 , 20:43 Κάρυστος: Πέθανε η γυναίκα που ξυλοκοπήθηκε άγρια από τον σύζυγό της
13.10.25 , 20:42 VW Group: Tα αποτελέσματα που έφεραν χαμόγελα
13.10.25 , 20:24 Πότε ξεκινά η δίκη του αστυνομικού της Βουλής και της συζύγου του
Κάρυστος: Πέθανε η γυναίκα που ξυλοκοπήθηκε άγρια από τον σύζυγό της
Αγγελική Ηλιάδη: Στο νοσοκομείο ο γιος της, Μπάμπης Λαζαρίδης
Viral η ατάκα της Βανδή: «Οι άνδρες πάνε στρατό και... τσουρέκια»
Αμαλία Κωστοπούλου: Γιατί δεν μπορεί να κάνει θρησκευτικό γάμο
Λαμία: Καθηγήτρια κατέρρευσε μέσα στο σχολείο και πέθανε λίγο αργότερα
Βαγγέλης Μπαταρλής: «Έχασα 10 κιλά στη φυλακή»
Κυριακάτικες λιγούρες για την Κατερίνα Καινούργιου: «Αμαρτία μου»
Κουλίεβα - Καραντινάκης: «Έχουμε ο ένας τα κλειδιά του άλλου»
Κωνσταντίνος Αργυρός: Πώς γνώρισε την Αλεξάνδρα Νίκα και… καψουρεύτηκε!
Μιμή Ντενίση - Διεθνής διάκριση: «Συγκινήθηκα με την αντίδραση των Γάλλων»
Περισσότερα

VIDEOS

Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Ρεπορτάζ Άννα Λίτινα, κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Εξιτήριο από το Νοσοκομείο «Γεννηματάς»  πήρε σήμερα ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος, ο οποίος είχε διακομισθεί, χθες, Κυριακή, με έντονη αδιαθεσία. 

Στο Νοσοκομείο «Γεννηματάς» εισήχθη ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος

Όπως ανέφερε η ιατρική συντάκτρια του Star Άννα Λίτινα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Μάρα Ζαχαρέα ο Αρχιεπίσκοπος πήρε εξιτήριο από το Νοσοκομείο Γεννηματάς λίγο μετά τις 10 το πρωί. 

«Νιώθω καλύτερα» είπε κατά την έξοδό του ενώ όσοι πολίτες ήταν στο νοσοκομείο εκείνη την ώρα του ευχήθηκαν περαστικά.  

Πάνος Ρούτσι: Εξελίξεις με το αίτημα για τοξικολογικές εξετάσεις

Ο Αρχιεπίσκοπος μετά την έντονη αδιαθεσία που αισθάνθηκε χθες το μεσημέρι παρέμεινε για νοσηλεία σε Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας στη νευρολογική κλινική. Εκτός από καρδιολογικό έλεγχο υποβλήθηκε σε αξονική και μαγνητική με τις εξετάσεις του να είναι καθαρές. Το πρωί οι γιατροί επανέλαβαν κάποιες εξετάσεις και αποφάσισαν πως ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος μπορεί να επιστρέψει στην κατοικία του, αφού πρώτα έλαβε οδηγίες. 

Ομαλά εξελίσσεται η κατάσταση της υγείας του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου

Ωστόσο κρίθηκε πως δεν ήταν σε θέση να ανταπεξέλθει στο βεβαρημένο πρόγραμμά του. Για αυτό και αναβλήθηκε η συνεδρίαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου που είχε οριστεί για σήμερα.  

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ
 |
ΕΞΙΤΗΡΙΟ
 |
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top