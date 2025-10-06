Πάνος Ρούτσι: Εξελίξεις με το αίτημα για τοξικολογικές εξετάσεις

Αναμένεται να γίνει δεκτό από την Εισαγγελία της Λάρισας

STAR.GR
Ελλαδα
Πρώτη Δημοσίευση: 06.10.25, 13:16
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Δεκτό αναμένεται να γίνει σύμφωνα με πληροφορίες από τις δικαστικές αρχές το αίτημα του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι να γίνουν και τοξικολογικές εξετάσεις στην σορό του παιδιού του. 

Σύμφωνα με την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», η εισαγγελία Λάρισας αναμένεται μέσα στις επόμενες ώρες να ανακοινώσει ότι εκτός από ταυτοποίηση DNA θα γίνουν και οι τοξικολογικές εξετάσεις στη σορό που ζητά ο πατέρας του Ντένις, αλλά και οι υπόλοιποι γονείς που έχουν υποβάλει ανάλογα αιτήματα. 

Πάνος Ρούτσι: «Δε θα επιτρέψω σε κανέναν να αγγίξει τον τάφο του παιδιού μου»

Ο Πάνος Ρούτσι συνεχίζει για 22η μέρα την απεργία πείνας στο Σύνταγμα, ζητώντας την εκταφή της σορού του γιου του, ο οποίος χάθηκε στην τραγωδία των Τεμπών, ώστε να γίνουν τοξικολογικές και βιοχημικές εξετάσεις. 

21 μέρες απεργία πείνας: «Ο οργανισμός του Ρούτσι αρχίζει να καταρρέει»

Ο κ. Ρούτσι, μιλώντας στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» τόνισε πως συνεχίζει την απεργία πείνας γιατί η Δικαιοσύνη έδωσε εντολή για εκταφή για τη διενέργεια DNA και όχι για τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων, όπως ζητά. 

Πάνος Ρούτσι: Εξελίξεις με το αίτημα για τοξικολογικές εξετάσεις

«Δε θα επιτρέψω σε κανέναν να αγγίξει τον τάφο του παιδιού μου. Θα μας βρουν όλους εκεί. Όλος ο κόσμος έχει καταλάβει τι ζητάω εκτός από τη Δικαιοσύνη και την κυβέρνηση. Μας κοροϊδεύουν. Δεν εγκρίνουν το αίτημά μου γιατί εκεί κρύβεται το μυστικό. Αν δεν κρύβανε κάτι, οτιδήποτε, θα το είχαν αποδεκτεί το αίτημά μου από τις πρώτες μέρες. Γιατί συνεχίζουν και με αφήνουν εδώ πέρα 22 μέρες; Η οικογένειά μου να είναι μόνη της, το παιδί μου είναι μόνο του κι εγώ είμαι εδώ  κάθε μέρα να καταρρέω. Για ποιον λόγο;», είπε ο απεργός πείνας, στέλνοντάς το μήνυμά του προς άπαντες, καθώς την Πέμπτη έχει δοθεί εντολή για εκταφή του παιδιού του.

Ρούτσι: «Θα κάτσω εδώ κι ας πεθάνω. Θέλω να μάθω πώς πέθανε το παιδί μου»

Πάνος Ρούτσι: Στο πλευρό του ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος

Στο πλευρό του σήμερα το πρωί βρέθηκε και ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, Ιερώνυμος. 

Πάνος Ρούτσι: Εξελίξεις με το αίτημα για τοξικολογικές εξετάσεις

Σύμφωνα με την εκπομπή, ο αρχιεπίσκοπος έδωσε κουράγιο στον Πάνο Ρούτσι και την ευλογία του. 

Πάνος Ρούτσι προς Άδωνι Γεωργιάδη: Υποβάλλομαι καθημερινά σε εξετάσεις

«Ήταν πολύ συγκινητικό που ήρθε μέχρις εδώ. Μου είπε να κάνω κουράγιο, ότι καταλαβαίνει τον πόνο που κουβαλάω και ότι όλα θα πάνε καλά», είπε ο κ. Ρούτσι. 

Τέμπη: Δεκτό εν μέρει το αίτημα του Παύλου Ασλανίδη για εκταφή του γιου του

 Σε δηλώσεις του ο Αρχιεπίσκοπος ανέφερε «ήρθα να δω έναν άνθρωπο που υποφέρει…όπου υπάρχει πόνος είμαστε κοντά». 

Πάνος Ρούτσι: Εξελίξεις με το αίτημα για τοξικολογικές εξετάσεις

Ο Πάνος Ρούτσι τον ευχαρίστησε και του είπε πως έχει δύναμη που του δίνει ο Θεός και ο κόσμος.

Στο σημείο όπου βρίσκεται ο Πάνος Ρούτσι έχει έρθει από το πρωί πλήθος κόσμου, εκ των οποίων και τρία σχολεία.
 

