Ρούτσι: «Θα κάτσω εδώ κι ας πεθάνω. Θέλω να μάθω πώς πέθανε το παιδί μου»

Για 20η μέρα απεργός πείνας ο Πάνος Ρούτσι - «Θα κάτσω εδώ κι ας πεθάνω. Δεν αποχωρώ εάν δεν γίνει δεκτό το αίτημά μου»/ βίντεο Mega

Για 20η μέρα συνεχίζει στο Σύνταγμα την απεργία πείνας ο Πάνος Ρούτσι, με αίτημα τημ εκταφή και τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων στη σορό του γιου του, Ντένις, ενός εκ των θυμάτων στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.

Πάνος Ρούτσι: Συνεχίζει για 20η μέρα την απεργία πείνας στο Σύνταγμα/ Eurokinissi ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ

Υπενθυμίζεται ότι το αίτημα του Πάνου Ρούτσι για εκταφή του γιου του είχε γίνει δεκτό, αλλά η προκαταρκτική έρευνα αφορούσε μόνο στην ταυτοποίηση της σορού.

«Είμαι εδώ, συνεχίζω την απεργία μου για το αυτονόητο. Δε σταματάω, θα το πάω μέχρι τελικής πτώσεως. Δε γίνεται να ζούμε σε αυτή τη χώρα και να μη μου επιτρέπουν να κάνω την εκταφή του παιδιού μου. Οι βουλευτές της κυβέρνησης να έρθουν έστω μία στιγμή στη θέση μου. Να σκεφτούν σαν πατέρες, σαν μητέρες, πώς θα νιώσουν. Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω… αν υπάρχει λίγη ανθρωπιά μέσα τους, πολλά μπορούν να κάνουν. Ας αλλάξουμε λίγο μέσα μας, να σκεφτούμε με την καρδιά μας και όχι με την καρέκλα», είπε φανερά καταβεβλημένος ο Πάνος Ρούτσι στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» του Mega.

«Το μόνο που θέλω να πω ότι συνεχίζω τον αγώνα μου. Δεν είμαι και πολύ καλά αυτές τις ημέρες, έχουν πέσει οι δυνάμεις μου, αλλά ο κόσμος που έρχεται εδώ μου δίνει τόση δύναμη. Ο κόσμος είναι οργισμένος με αυτό που γίνεται. Ζητώ το αυτονόητο, να μάθω από τι πέθανε το παιδί μου και δε δέχομαι να γίνει εκταφή μόνο για τεστ DNA. Δε θα επιτρέψω σε κανέναν να πειράξει το παιδί μου, χωρίς τη συναίνεσή μου», τόνισε.

Δεν πρόκειται να συμφωνήσω ποτέ να γίνει εκταφή για τεστ DNA ούτε εγώ, ούτε η οικογένειά μου, ούτε ο λαός

«Δεν έχω ζητήσει αναβολή της εκταφής», συμπλήρωσε.

«Θα κάτσω εδώ κι ας πεθάνω. Δεν αποχωρώ εάν δεν γίνει δεκτό το αίτημά μου. Θέλω να μάθω πώς πέθανε το παιδί μου», ήταν το μήνυμα του Πάνου Ρούτσι.

Πάνος Ρούτσι με τη σύζυγό του στο Σύνταγμα/ Eurokinissi ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ

Υπενθυμίζεται ότι χθες 3/10, ο Πάνος Ρούτσι ένιωσε έντονη αδιαθεσία και μεταφέρθηκε με ταξί στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του. Στις ιατρικές εξετάσεις που του έγιναν, διαπιστώθηκε πως έχει χάσει 10 κιλά. Το προσωπικό στο Γενικό Κρατικό της Νίκαιας ζήτησε να μείνει για νοσηλεία, εκείνος όμως αρνήθηκε.

Πάνος Ρούτσι: Συνεχίζει για 20η μέρα την απεργία πείνας στο Σύνταγμα/ Eurokinissi ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ

Τα χρόνια προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει, όπως η ορθοστατική υπόταση, η υπογλυκαιμία, η ευάλωτη καρδιά του και το πολύ χαμηλό ανοσοποιητικό σύστημα που έχει τον θέτουν σε κίνδυνο ανά πάσα ώρα και στιγμή.

«Κατά την εφημερία της 3ης Οκτωβρίου 2025 προσήλθε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας ο κ. Πάνος Ρούτσι με συμπτώματα γενικής αδυναμίας. Υποβλήθηκε σε κλινική εξέταση, καρδιολογικό και παθολογικό έλεγχο, καθώς και σε εργαστηριακές εξετάσεις. Από την ιατρική εκτίμηση δεν προέκυψε άμεση απειλή για τη ζωή του», ήταν η ανακοίνωση του νοσοκομείου.