Βασίλης Μπισμπίκης: Πήγε στο Σύνταγμα για να συμπαρασταθεί στον Πάνο Ρούτσι

Μπισμπίκης για Πάνο Ρούτσι: «Το λιγότερο που μπορούσα ήταν να του συμπαρασταθώ - Διεκδικεί το αυτονότηο, να μάθει πώς πέθανε το παιδί του» / ΣΚΑΪ

Στο Σύνταγμα βρέθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής ο Βασίλης Μπισμπίκης προκειμένου να συμπαρασταθεί στον Πάνο Ρούτσι που διανύει την 19η ημέρα απεργίας πείνας με αίτημα τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων στη σορό του γιου του που ήταν ένα από τα 57 θύματα της τραγωδίας των Τεμπών.

Ο γνωστός ηθοποιός βρέθηκε στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι δηλώνοντας τη στήριξή του στον αγώνα του απεργού πείνας, όπως άλλωστε και εκατοντάδες πολίτες που καθημερινά πηγαίνουν στο Σύνταγμα, στο σημείο όπου παραμένει ο πατέρας του Ντένις, δίνοντας μάχη μέχρις εσχάτων για την ικανοποίηση του αιτήματός του.

Βασίλης Μπισμπίκης για Πάνο Ρούτσι: «Διεκδικεί το αυτονόητο, να μάθει πώς πέθανε το παιδί του»

Ο Βασίλης Μπισμπίκης ανέφερε μάλιστα, πως ήταν επιθυμία του ίδιου του Πάνου Ρούτσι να συναντήσει τόσο εκείνον όσο και τη Δέσποινα Βανδή, η οποία, ωστόσο, απουσιάζει για επαγγελματικούς λόγους στη Θεσσαλονίκη.

«Ο Πάνος Ρούτσι ήθελε να δει εμένα και τη Δέσποινα Βανδή. Η Δέσποινα είναι στη Θεσσαλονίκη. Το λιγότερο που μπορούσα να κάνω ήταν να έρθω να συμπαρασταθώ σε αυτόν τον άνθρωπο που διεκδικεί το αυτονόητο, να μάθει πώς πέθανε το παιδί του» είπε ο ηθοποιός.

Πάνος Ρούτσι: Η κατάσταση της υγείας του

Νωρίτερα σήμερα, ο Πάνος Ρούτσι υποβλήθηκε σε εξετάσεις στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας. Το μεσημέρι της Παρασκευής, η διοίκηση του νοσοκομείου εξέδωσε ανακοίνωση για την κατάσταση της υγείας του, σύμφωνα με την οπόία «δεν προέκυψε άμεση απειλή για τη ζωή του».

Εξάλλου, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων και μετά από δική του επιθυμία, ο Πάνος Ρούτσι αποχώρησε από τα Επείγοντα του νοσοκομείου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του νοσοκομείου:

«Κατά την εφημερία της 3ης Οκτωβρίου 2025 προσήλθε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας ο κ. Πάνος Ρούτσι με συμπτώματα γενικής αδυναμίας. Υποβλήθηκε σε κλινική εξέταση, καρδιολογικό και παθολογικό έλεγχο, καθώς και σε εργαστηριακές εξετάσεις. Από την ιατρική εκτίμηση δεν προέκυψε άμεση απειλή για τη ζωή του. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας και σύμφωνα με τη δική του επιθυμία αποχώρησε από το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του νοσοκομείου», αναφέρει η ανακοίνωση.

Ωστόσο, είχε προηγηθεί ανακοίνωση γιατρών, σύμφωνα με την οποία η υγεία του επιδεινώνεται και γινόταν έκκληση προς όλους τους αρμόδιους παράγοντες να ικανοποιήσουν το αίτημά του όσο το δυνατόν πιο γρήγορα.

Ειδικότερα η ανακοίνωση ανέφερε:

«Για τον κ. ΡΟΥΤΣΙ Πάνο, 48 ετών, σε απεργία πείνας από την 15η 9ου 2025 (19η ημέρα)

Ο κ. Ρούτσι που παρακολουθείται καθημερινά από ομάδα αλληλέγγυων ιατρών, έχει ατομικό αναμνηστικό υπερτάσεως, καρδιακής αρρυθμίας, περιφερικής αγγειοπάθειας, δυσλιπιδαιμίας, υπνικής άπνοιας και γαστρίτιδας, εξετάστηκε σήμερα στο Τμήμα Επειγόντων του ΓΝ Νίκαιας.

Τις προηγούμενες ημέρες εμφανίζει εντονότατη καταβολή, υπνηλία, καθώς επίσης οριακά και ανατασσόμενα υπογλυκαιμικά επεισόδια, και αιμωδίες κάτω άκρων.

Κατά την αντικειμενική εξέταση συνεχίζει εμφανίζει ήπιο οίδημα κάτω άκρων, ορθοστατική υπόταση και ταχυκαρδία κατά την έγερση. Η εκτίμηση από καρδιολόγο δεν ανέδειξε κάποια παθολογία.

Έχει συνολικά απωλέσει 10 Kg σωματικού βάρους που αντιστοιχεί στο 8,9 % του αρχικού του σωματικού βάρους. Από τον αιματολογικό έλεγχο σημειώνεται χαμηλή τιμή ουρίας ορού και χαμηλή αλκαλική φωσφατάση ορού, συμβατές με ασιτία.

Ο κ. Ρούτσι, όντας ήδη στην 19η ημέρα απεργίας πείνας, συνεχίζει να έχει αυξημένο κίνδυνο για σοβαρές επιπλοκές.

Το γεγονός ότι η κατάσταση της υγείας του όταν ξεκίνησε ήταν ήδη βεβαρυμένη, και το ότι παραμένει σε ανοιχτό χώρο, λειτουργεί αθροιστικά.

Δεδομένου ότι το αίτημά του για εκταφή του γιού του, ταυτοποίηση αλλά και βιοχημικές-τοξικολογικές εξετάσεις είναι απολύτως νόμιμο και συνταγματικά κατοχυρωμένο, καλούμε την Κυβέρνηση, τις δικαστικές αρχές, και όλους τους αρμόδιους παράγοντες να ικανοποιήσουν το αίτημά του όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Ο κ. Ρούτσι δηλώνει ότι δεν σκοπεύει να σταματήσει την αποχή από τη σίτιση, έως ότου ικανοποιηθεί το αίτημά του αυτό.

Επίσης αρνείται να νοσηλευτεί. Κάνουμε έκκληση για την πλήρη ικανοποίηση των αιτημάτων του.

Εκ μέρους της ιατρικής ομάδας που παρακολουθεί τον κ. Ρούτσι (Όλγα Κοσμοπούλου παθολόγος – λοιμωξιολόγος, Μαρία Καραμπέλη παθολόγος-επειγοντολόγος, Δημήτρης Ζιαζιάς παθολόγος, Χρύσα Μπότση, πνευμονολόγος, Άννα Καραγεωργίου γενική γιατρός εξειδικευόμενη επειγοντολογίας, Λίνα Διαμαντοπούλου ειδικευόμενη παθολογίας, Αγάπη Ηλιάκη ειδικευόμενη παθολογίας, Μάζη Κωνσταντίνα, ειδικευόμενη παθολογίας».