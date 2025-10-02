Νίκος Δένδιας: Δεν μπορεί να απαγορευτεί το αίτημα του Πάνου Ρούτσι

«Έχουμε παιδιά. Δεν διανοούμαι, δεν διανοούμαι, ειλικρινά σας λέω, πως μπορεί να απαγορευτεί το δικαίωμα ενός πατέρα να διερευνήσει οτιδήποτε αυτός κρίνει, με όποιον τρόπο κρίνει, για τον θάνατο του παιδιού του», είπε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας από το βήμα της Βουλής αναφερόμενος στον επί 18ημέρες απεργό πείνας, Πάνο Ρούτσι.

Μιλώντας για το «τεράστιο δράμα» του απεργού πείνας, ο Νίκος Δένδιας έσπευσε να διευκρινίσει: «Δεν γνωρίζω τη δικονομία. Εγώ είμαι δικηγόρος αστικού και εμπορικού δικαίου και δεν θεώρησα ότι πρέπει να υποκαταστήσω κανέναν παριστάνοντας τον συνήγορο υπόθεσης».

«Αλλά νομίζω ότι όλοι και δεν θεωρώ οποιοσδήποτε στην κυβέρνηση, σε οποιαδήποτε κυβέρνηση, οποτεδήποτε μπορεί να έχει άλλη τοποθέτηση. Και ειλικρινά εύχομαι, από το βάθος της καρδιάς μου, το δράμα αυτού του ανθρώπου, ούτως (σ.σ.: ή άλλως μάλλον ήθελε να πει) βιώνει ένα τεράστιο δράμα με την απώλεια του παιδιού του, το τελευταίο πράγμα που χρειάζεται είναι να επιδεινωθούν οι συνθήκες στις οποίες ζει αυτός ο άνθρωπος το δράμα το οποίο ζει», σημείωσε ο Νίκος Δένδιας.