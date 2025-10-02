Νίκος Δένδιας: Δεν μπορεί να απαγορευτεί το αίτημα του Πάνου Ρούτσι

Μήνυμα προς την Δικαιοσύνη για την διερεύνηση της αιτίας θανάτου

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
02.10.25 , 19:02 Γιάννης Μπέζος: «Κουράστηκα, δε με γοητεύει πια - Δεν έχω όρεξη να το κάνω»
02.10.25 , 18:44 Κλειστά σχολεία την Παρασκευή 3/10 λόγω κακοκαιρίας
02.10.25 , 18:42 Έβελυν Ασουάντ: Η καταγωγή, το βιογραφικό και οι Pagan
02.10.25 , 18:33 Audi on Tour: Η Θεσσαλονίκη γίνεται η «καρδιά» της Audi
02.10.25 , 18:27 Cash or Trash: Τα σκουλαρίκια της Λίνας κι η κόντρα Σταυρίδη-Τσαγκαράκη
02.10.25 , 18:19 Θεσσαλονίκη: 18χρονη έπεσε στο κενό από τον τρίτο όροφο
02.10.25 , 18:10 Πάνος Ρούτσι προς Άδωνι Γεωργιάδη: Υποβάλλομαι καθημερινά σε εξετάσεις
02.10.25 , 18:06 Robbie Williams: Απόψε η συναυλία στο Καλλιμάρμαρο -Ανακοίνωση για τη βροχή
02.10.25 , 18:05 Skoda Auto Γιορτάζει: 4 εκατομμύρια SUV
02.10.25 , 17:49 Κεφαλονιά: Έπεσε Ηλικιωμένος στη θάλασσα με το αμάξι του
02.10.25 , 17:46 Bραβεύτηκε Ισραηλινός δημοσιογράφος που καταγγέλλει τη γενοκτονία στη Γάζα
02.10.25 , 17:44 Μαζωνάκης: Η αδερφή του, Μαρία είδε την εμφάνισή του από live στα social
02.10.25 , 17:33 Νίκος Δένδιας: Δεν μπορεί να απαγορευτεί το αίτημα του Πάνου Ρούτσι
02.10.25 , 17:32 Aπάτη του αιώνα: Έπαιρναν εικονικά διαζύγια για να μη χάσουν την περιουσία
02.10.25 , 17:12 Δυναμικό ξεκίνημα για τον Τροχό της Τύχης!
Βασίλης Μπισμπίκης: Η παρατηρητικότητα ενός μαθητή οδήγησε στον ηθοποιό
Θεσσαλονίκη: 18χρονη έπεσε στο κενό από τον τρίτο όροφο
Ο πιλότος μιλά μέσα από τη φυλακή - Τι λέει για τους γονείς της Καρολάιν
«Το Ελληνικό Σινεμά Τραγουδά»: Ποιοι απόλαυσαν τη βραδιά στο Ηρώδειο
Βασίλης Παϊτέρης: Αυτό είναι το σπίτι του στην Αγία Βαρβάρα
Κλειστά σχολεία την Παρασκευή 3/10 λόγω κακοκαιρίας
Βασίλης Μπισμπίκης: Το μήνυμα της αδερφής του, Παναγιώτας, όλο νόημα!
Robbie Williams: Απόψε η συναυλία στο Καλλιμάρμαρο -Ανακοίνωση για τη βροχή
«Όταν έμεινα εκτός τηλεόρασης, έπιασα πάτο, έγινα 200 κιλά»
Γιατί πουλάει το ξενοδοχείο η οικογένεια Πουλόπουλου; Η εξήγηση της κόρης
Περισσότερα

VIDEOS

ΟΠΕΚΕΠΕ επιστολές Σημανδράκου
Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Νέες Αποχωρήσεις
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Οι Ένοπλες Δυνάμεις Γιορτάζουν Την Προστάτιδά Τους Θεοτόκο
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη Και Πούλου
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: Κλείνουν 137 Στρατόπεδα
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Νίκος Δένδιας: Παρουσίασε Τη Νέα Δομή Δυνάμεων
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: Παρακολούθησε Την Άσκηση Στο Λιτόχωρο
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
ΣΥΡΙΖΑ
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται Η Εκλογή Συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η κόντρα
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με Πανό Η Υποδοχή Σταϊνμάιερ Στην Κάντανο
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι Είπε Για Αύξηση Του Κατώτατου Μισθού
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Επίθεση Με Αυγά Στον Φρέντι Μπελέρη
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
Mητσοτάκης: Προμηθεύτηκε Το Self Test Για Τον Καρκίνο
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Μητσοτάκης: Αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο τον Ανδρουλάκη
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Πολιτικη
Πηγή: Φωτογραφία: Eurokinissi
ΝΙΚΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ, ΠΑΝΟΣ ΡΟΥΤΣΙ, ΤΕΜΠΗ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

«Έχουμε παιδιά. Δεν διανοούμαι, δεν διανοούμαι, ειλικρινά σας λέω, πως μπορεί να απαγορευτεί το δικαίωμα ενός πατέρα να διερευνήσει οτιδήποτε αυτός κρίνει, με όποιον τρόπο κρίνει, για τον θάνατο του παιδιού του», είπε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας από το βήμα της Βουλής αναφερόμενος στον επί 18ημέρες απεργό πείνας, Πάνο Ρούτσι

Δένδιας: H πιο προηγμένη Φρεγάτα στον πλανήτη η 4η Belharra της  Ελλάδας

Μιλώντας για το «τεράστιο δράμα» του απεργού πείνας, ο Νίκος Δένδιας έσπευσε να διευκρινίσει: «Δεν γνωρίζω τη δικονομία. Εγώ είμαι δικηγόρος αστικού και εμπορικού δικαίου και δεν θεώρησα ότι πρέπει να υποκαταστήσω κανέναν παριστάνοντας τον συνήγορο υπόθεσης».
«Αλλά νομίζω ότι όλοι και δεν θεωρώ οποιοσδήποτε στην κυβέρνηση, σε οποιαδήποτε κυβέρνηση, οποτεδήποτε μπορεί να έχει άλλη τοποθέτηση. Και ειλικρινά εύχομαι, από το βάθος της καρδιάς μου, το δράμα αυτού του ανθρώπου, ούτως (σ.σ.: ή άλλως μάλλον ήθελε να πει) βιώνει ένα τεράστιο δράμα με την απώλεια του παιδιού του, το τελευταίο πράγμα που χρειάζεται είναι να επιδεινωθούν οι συνθήκες στις οποίες ζει αυτός ο άνθρωπος το δράμα το οποίο ζει», σημείωσε ο Νίκος Δένδιας.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΝΙΚΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ
 |
ΠΑΝΟΣ ΡΟΥΤΣΙ
 |
ΤΕΜΠΗ
 |
ΑΠΕΡΓΙΑ ΠΕΙΝΑΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top