Δένδιας: H πιο προηγμένη Φρεγάτα στον πλανήτη η 4η Belharra της  Ελλάδας

«Εθνική ανάγκη να ισχυροποιηθεί ακόμα περισσότερο το Πολεμικό Ναυτικό»

«Τολμώ να πω με απόλυτη γνώση ότι η Φρεγάτα Belharra Standard 2++ είναι σήμερα η πιο προηγμένη φρεγάτα στον πλανήτη» δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας προσερχόμενος στη Βουλή, σχετικά με την 4η Belharra της χώρας μας, για την οποία συζητήθηκε το σχετικό νομοσχέδιο για την απόκτησή της  στη σημερινή συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής. 

Φρεγάτα «Κίμων»: Το Star στην καθέλκυση της πρώτης ελληνικής Belharra

«Θα εισηγηθώ σε λίγη ώρα σήμερα, στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής των Ελλήνων, τη σύμβαση για την απόκτηση μίας Φρεγάτας Belharra Standard 2++ και τη μετατροπή των τριών προηγούμενων Φρεγατών Belharra Standard 2 στο επίπεδο Standard 2++» τόνισε ο κ. Δένδιας.   

Στη Γαλλία την Τετάρτη ο Δένδιας για την καθέλκυση της πρώτης Belharra

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας ανέφερε επίσης: 

«Σε σχέση με τον αρχικό τύπο της απλής φρεγάτας Standard 2 φέρει μία συν 10 βελτιώσεις, αποτέλεσμα της εμπειρίας που έχει αποκτηθεί, αφενός μεν από τους πολέμους το τελευταίο χρονικό διάστημα, αλλά και από την επιχείρηση «ΑΣΠΙΔΕΣ» στην Ερυθρά Θάλασσα.

Αξίζει να αναφερθώ μόνο σε μία από τις σημαντικές βελτιώσεις: τη δυνατότητα αυτής της Φρεγάτας, της τέταρτης, του «ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ», αλλά μετά και των υπολοίπων τριών Φρεγατών μας, να φέρουν πύραυλο “cruise” με δυνατότητα άνω των 1.000 χλμ. Ο πύραυλος αυτός πιθανότατα να είναι ο πύραυλος ELSA, η νέα γενιά του πυραύλου SCALP Naval.

Είμαι βέβαιος ότι η Εθνική Αντιπροσωπεία θα στηρίξει την Κυβέρνηση στην εθνική ανάγκη να ισχυροποιηθεί ακόμα περισσότερο το ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό».


 

ΝΙΚΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ
 |
ΦΡΕΓΑΤΑ
 |
ΦΡΕΓΑΤΑ BELHARRA
 |
4Η BELHARRA
 |
ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ
