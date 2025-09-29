Δένδιας: 2 συν 2 Φρεγάτες από Ιταλία με στρατηγικούς πυραύλους ELSA!

«Μαζί με τις Belharra περνάμε σε μια νέα εποχή στο ελληνικό Πολεμικό Ναυτικ

Μνημόνιο Συνεργασίας για τη ναυτική συνεργασία Ελλάδας - Ιταλίας και δήλωση προθέσεων για την απόκτηση 2+2 ιταλικών φρεγατών τύπου FREMM, κλάσης Bergamini, υπογράφηκε από τον Γενικό Διευθυντή Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων υποστράτηγο Ιωάννη Μπούρα και τον Ιταλό ομόλογό του διευθυντή Εθνικών Εξοπλισμών της Ιταλίας αντιναύαρχο Ottaviani Giancinto, παρουσία του υπουργού Εθνικής 'Αμυνας Νίκου Δένδια και του Ιταλού ομολόγου του Γκουΐντο Κροσέτο.

Δένδιας: H πιο προηγμένη Φρεγάτα στον πλανήτη η 4η Belharra της  Ελλάδας

Ο κ. Δένδιας πραγματοποίησε σήμερα, Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου, επίσκεψη στη Λα Σπέτσια της Ιταλίας, συνοδευόμενος από τον αρχηγό ΓΕΝ αντιναύαρχο Δημήτριο-Ελευθέριο Κατάρα ΠΝ.

Ο κ. Δένδιας συναντήθηκε με τον υπουργό 'Αμυνας της Ιταλίας Γκουΐντο Κροσέτο στη φρεγάτα του Πολεμικού Ναυτικού της Ιταλίας F 598 ITS.

O Ν. Δένδιας στη συνάντηση με τον Υπουργό Άμυνας της Ιταλίας

O Ν. Δένδιας στη συνάντηση με τον Υπουργό Άμυνας της Ιταλίας 

Μιλώντας στον απεσταλμένο της ΕΡΤ,  Γιώργο Σιδέρη, δήλωσε, μεταξύ άλλων: «Είχα μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον Ιταλό ομόλογο μου, Γκουίντο Κροσέτο που κατέληξε στην υπογραφή αυτών των δύο πρωτοκόλλων που ξέρετε».

«Το ένα από τα δύο πράγματι ανοίγει την πόρτα για να μπορέσουμε να αποκτήσουμε δύο φρεγάτες FREMM και με τη δυνατότητα να πάρουμε άλλες δύο. Δύο πλοία ή τέσσερα πλοία δεκαετίας, με εξαιρετικές δυνατότητες, σε εξαιρετική κατάσταση» εξήγησε.

Reuters: Αλλάζει «πίστα» η Ελλάδα με drones και αντι - drone Κένταυρο

Νομίζω ότι με την «Ατζέντα 2030» το ελληνικό Ναυτικό «πια έχει περάσει στην Νέα Εποχή του» πρόσθεσε.

«Τέσσερις φρεγάτες Belharra - μάλιστα Standard 2++. δύο συν δύο φρεγάτες FREMM, εξαιρετικές. Εκσυγχρονισμένες φρεγάτες ΜΕΚΟ. Ένα πραγματικά σημαντικό ναυτικό που μπορεί να προασπίσει την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Πατρίδας μας και στο Αιγαίο, αλλά και στην Ανατολική Μεσόγειο» ανέλυσε ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας.

«Θα μιλήσουμε με την εταιρεία που έχει παράξει αυτά τα πλοία,  με την Fincantieri,  από την οποία - ούτως η άλλως- ζήτησε η ιταλική κυβέρνηση να έχει συμμετοχή στις όποιες βελτιώσεις θα ζητήσουμε» διευκρίνισε.

«Για εμάς θα ήταν σημαντικό οι φρεγάτες FREMM να μπορούν να έχουν την δυνατότητα να φέρουν και αυτές τον καινούργιας γενιάς πύραυλο ELSA, τον οποίο θα φέρουν και οι φρεγάτες Belharra. Και είναι κάτι που όπως η εταιρεία μας λέει είναι απολύτως εφικτό» ξεκαθάρισε ο κ. Δένδιας.

«Καταλαβαίνετε την τεράστια δύναμη αποτροπής, την οποία μπορεί να αποκτήσει το ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό» υπογράμμισε.

«Περνάμε σε μια Νέα Εποχή για τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, σε μια Νέα Εποχή για το ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό. Νομίζω ότι καλύπτουμε γρήγορα το τεράστιο κενό που άφησε η οικονομική κρίση των δέκα ετών» κατέληξε ο κ. Δένδιας.
 

