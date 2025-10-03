Ο Πάνος Ρούτσι μεταφέρθηκε στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας- Αισθάνθηκε αδιαθεσία

Συνεχίζει την απεργία πείνας για 19η μέρα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
03.10.25 , 09:48 Παντρεύτηκε η πιο ροκ νύφη: Γνωστή τραγουδίστρια είπε το “ναι”
03.10.25 , 09:34 Ταξίδι στο εξωτερικό με τα παιδιά σας - Προτάσεις για κάθε ηλικία
03.10.25 , 09:29 Tips για το πώς να αγαπήσεις ξανά τη δουλειά σου
03.10.25 , 09:28 Νέο Audi Q3: Πόσο ρόλο παίζουν στην ασφάλεια τα νέα φώτα του
03.10.25 , 09:22 Απόστολος Γκλέτσος: «Τώρα στα 60 μου έχω ερωτευτεί, είναι αλήθεια»
03.10.25 , 09:09 Ο Πάνος Ρούτσι μεταφέρθηκε στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας- Αισθάνθηκε αδιαθεσία
03.10.25 , 09:03 Κώστας Χατζηχρήστος: Η αδυναμία στις γυναίκες και ο αλκοολισμός
03.10.25 , 08:56 Καιρός: Επιμένει η κακοκαιρία – Ήχησε το 112 σε Μακεδονία, Θράκη
03.10.25 , 08:43 Ελένη Βαΐτσου: Ανέβασε τη θερμοκρασία με topless φωτογραφίες της
03.10.25 , 08:41 Γενιά Ζ: 4+1 λόγοι που απολύονται λίγο μετά την πρόσληψη
03.10.25 , 08:22 4+1 πέτρινα χωριά στην Ελλάδα - Οι απόλυτοι προορισμοί
03.10.25 , 08:05 Η Ελένη Φουρέιρα «το ’κανε το θαύμα της» στο TikTok – Έγινε… Πέγκυ Καρρά!
03.10.25 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 3 Οκτωβρίου
02.10.25 , 23:48 Τατιάνα Στεφανίδου: Η νέα εκπομπή του ΣΚΑΪ και η αλλαγή στη δική της
02.10.25 , 23:33 Ρομά Έκλεψαν Μέχρι Και Τη Μασέλα Ηλικιωμένης
Γενιά Ζ: 4+1 λόγοι που απολύονται λίγο μετά την πρόσληψη
Άρτα: H προφητική ανάρτηση της 28χρονης εγκύου που «έσβησε» στο νοσοκομείο
Robbie Williams: Οι celebs που βρέθηκαν στη συναυλία του στο Καλλιμάρμαρο
Ελένη Ράντου - Το ξέσπασμά της για το τροχαίο Μπισμπίκη: «Σιχάθηκα!»
Βασίλης Μπισμπίκης: Η παρατηρητικότητα ενός μαθητή οδήγησε στον ηθοποιό
Ο Πάνος Ρούτσι μεταφέρθηκε στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας- Αισθάνθηκε αδιαθεσία
Άγριος καβγάς λίγο πριν τον γάμο - Στα κρατητήρια γαμπρός και κουμπάρος
Κώστας Χατζηχρήστος: Η αδυναμία στις γυναίκες και ο αλκοολισμός
Παντρεύτηκε η πιο ροκ νύφη: Γνωστή τραγουδίστρια είπε το “ναι”
Κατερίνα Καινούργιου: «Χτυπάει το τηλέφωνο του άντρα μου, γιατί…»
Περισσότερα

VIDEOS

Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Κων/νος Ιατρίδης - αμυντικός αναλυτής
leaders: Ιατρίδης «Οι Τούρκοι τρέμουν τους ελληνικούς Μeteor»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ
Πάνος Ρούτσι: Διακομίζεται στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας για ιατρικές εξετάσεις / ANT1
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Πάνος Ρούτσι μεταφέρθηκε στο Γενικό Κρατικό της Νίκαιας το πρωί της Παρασκευής 3 Οκτωβρίου με σκοπό να του γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις. Υπενθυμίζεται ότι διανύει τη 19η μέρα απεργίας πείνας, αιτούμενος την εκταφή και τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων στον γιο του, Ντένις που ήταν ένα από τα 57 θύματα της τραγωδίας των Τεμπών

Νίκος Δένδιας: Δεν μπορεί να απαγορευτεί το αίτημα του Πάνου Ρούτσι

Η υγεία του επιδεινώνεται όσο περνούν οι μέρες κι ο ίδιος είναι φανερά καταβεβλημένος. Έτσι κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του στο νοσοκομείο. 

Ο Πάνος Ρούτσι έφτασε στο νοσοκομείο με ταξί και τον συνόδευε η σύζυγός του. Σύμφωνα με πληροφορίες, αισθάνθηκε αδιαθεσία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΕΚΑΒ, ο Πάνος Ρούτσι δεν είχε αποδεχτεί την Τετάρτη 1/10 να υποβληθεί σε απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και εργαστηριακούς ελέγχους, προκειμένου να διασφαλιστεί η υγεία του. 

Τέμπη: Δεκτό εν μέρει το αίτημα του Παύλου Ασλανίδη για εκταφή του γιου του

Τα χρόνια προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει, όπως η ορθοστατική υπόταση, η υπογλυκαιμία, η ευάλωτη καρδιά του και το πολύ χαμηλό ανοσοποιητικό σύστημα που έχει τον θέτουν σε κίνδυνο ανά πάσα ώρα και στιγμή. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΠΑΝΟΣ ΡΟΥΤΣΙ
 |
ΤΕΜΠΗ
 |
ΑΠΕΡΓΙΑ ΠΕΙΝΑΣ
 |
ΣΥΝΤΑΓΜΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top