Ο Πάνος Ρούτσι μεταφέρθηκε στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας- Αισθάνθηκε αδιαθεσία

Ο Πάνος Ρούτσι μεταφέρθηκε στο Γενικό Κρατικό της Νίκαιας το πρωί της Παρασκευής 3 Οκτωβρίου με σκοπό να του γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις. Υπενθυμίζεται ότι διανύει τη 19η μέρα απεργίας πείνας, αιτούμενος την εκταφή και τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων στον γιο του, Ντένις που ήταν ένα από τα 57 θύματα της τραγωδίας των Τεμπών.

Η υγεία του επιδεινώνεται όσο περνούν οι μέρες κι ο ίδιος είναι φανερά καταβεβλημένος. Έτσι κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του στο νοσοκομείο.

Ο Πάνος Ρούτσι έφτασε στο νοσοκομείο με ταξί και τον συνόδευε η σύζυγός του. Σύμφωνα με πληροφορίες, αισθάνθηκε αδιαθεσία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΕΚΑΒ, ο Πάνος Ρούτσι δεν είχε αποδεχτεί την Τετάρτη 1/10 να υποβληθεί σε απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και εργαστηριακούς ελέγχους, προκειμένου να διασφαλιστεί η υγεία του.

Τα χρόνια προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει, όπως η ορθοστατική υπόταση, η υπογλυκαιμία, η ευάλωτη καρδιά του και το πολύ χαμηλό ανοσοποιητικό σύστημα που έχει τον θέτουν σε κίνδυνο ανά πάσα ώρα και στιγμή.