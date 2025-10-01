Τέμπη: Δεκτό εν μέρει το αίτημα του Παύλου Ασλανίδη για εκταφή του γιου του

Θα γίνει μόνο ταυτοποίηση της σορού μέσω DNA

Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ
Τέμπη: Νέα αιτήματα εκταφής για τοξικολογικές απο Ρούτσι και Ασλανίδη / OPEN
Δεκτό εν μέρει έκανε η εισαγγελέας πρωτοδικών Λάρισας το αίτημα του Παύλου Ασλανίδη για την εκταφή της σορού του γιου του, Δημήτρη που «χάθηκε» στην τραγωδία των Τεμπών.

Έρχεται στην Αθήνα την Πέμπτη η Ευρωπαία Εισαγγελέας Κοβέσι

Όπως και στην περίπτωση του Πάνου Ρούτσι, η εισαγγελική παραγγελία για εκταφή της σορού του Δημήτρη Ασλανίδη διαβιβάστηκε στην αστυνομία για εκτέλεση και αφορά μόνο στην ταυτοποίηση της σορού μέσω DNA και όχι στη διενέργεια άλλων εξειδικευμένων εξετάσεων για τα αίτια θανάτου.

Τέμπη: Σε δίκη παραπέμπει την υπόθεση η πρόεδρος Εφετών Λάρισας

Έτσι, θα επιτραπεί να πραγματοποιηθεί εκταφή της σορού του γιου του προκειμένου να ταυτοποιηθούν πέντε από τα οκτώ όργανα-τεμάχια που δόθηκαν στην οικογένεια του θύματος και έχουν ταφεί. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
ΤΕΜΠΗ
 |
ΠΑΥΛΟΣ ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ
 |
ΕΚΤΑΦΗ
 |
ΠΑΝΟΣ ΡΟΥΤΣΙ
