Τέμπη: Σε δίκη παραπέμπει την υπόθεση η πρόεδρος Εφετών Λάρισας

Η δίκη θα διεξαχθεί πριν συμπληρωθούν τρία χρόνια από την τραγωδία

Ελλαδα
Σήμερα (29/9), η πρόεδρος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας έδωσε τη σύμφωνη γνώμη της για τη βασική δικογραφία και το κατηγορητήριο που αφορούν στην τραγωδία των Τεμπών, όπου έχασαν τη ζωή τους 57 άνθρωποι.

Με αυτήν την εξέλιξη ανοίγει πλέον ο δρόμος για τον καθορισμό της ημερομηνίας της δίκης, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να διεξαχθεί προτού συμπληρωθούν τρία χρόνια από την τραγωδία.

Μητσοτάκης: «Η πολιτεία στέκεται με ευαισθησία στους ανθρώπους που πονούν»

Παράλληλα, εκκρεμούν οι απαντήσεις σχετικά με τα αιτήματα εκταφής που έχουν καταθέσει συγγενείς των θυμάτων, καθώς και για το αν θα πραγματοποιηθούν ιστολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις.

Η διάταξη της προέδρου Εφετών Λάρισας περιλαμβάνει τη σύμφωνη γνώμη για την κεντρική δικογραφία και το κατηγορητήριο, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν υπάρχει λόγος να γίνουν οι εξετάσεις που ζητούν οι οικογένειες.

Επιπλέον, η Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας εξετάζει εάν υπήρξε παράβαση καθήκοντος αναφορικά με την παράδοση της σορού του Ντένις Ρούτσι στους συγγενείς του.

Τέμπη: «Ο Ασλανίδης πήρε οχτώ κομμάτια, τρία είναι του γιου του»

Σημειώνεται πως από τους 36 κατηγορούμενους, οι 33 κατηγορούνται για κακούργημα που επιφέρει ποινή μέχρι ισόβια κάθειρξη.

ΤΕΜΠΗ
ΛΑΡΙΣΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΦΕΤΩΝ
ΔΙΚΗ
