Μητσοτάκης: «Η πολιτεία στέκεται με ευαισθησία στους ανθρώπους που πονούν»

Το πρώτο του σχόλιο σχετικά με την απεργία πείνας που κάνει ο Πάνος Ρούτσι, στο Σύνταγμα, ζητώντας την εκταφή της σορού του παιδιού του που σκοτώθηκε στα Τέμπη, έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη σημερινή εβδομαδιαία του ανασκόπηση στα social media.

«Η Πολιτεία πρέπει να στέκεται με ευαισθησία δίπλα στους ανθρώπους που πονούν, ακόμη κι όταν την αμφισβητούν. Αυτό επιτάσσει η ανθρωπιά και ο πολιτισμός μας», είπε ο πρωθυπουργός.

Σε άλλο σημείο ανέφερε ότι σεβόμαστε τις αποφάσεις της ανεξάρτητης Δικαιοσύνης, όποιες κι αν είναι αυτές, χωρίς να τις σχολιάζουμε, γιατί όπως είπε «αυτό επιτάσσει το κράτος δικαίου το οποίο δεν μπορούμε να επικαλούμαστε α λα καρτ. Πόσο μάλλον σε θέματα που αποτελούν αποκλειστική αρμοδιότητα της Δικαιοσύνης, όπως είναι το συγκεκριμένο αίτημα, και βεβαίως η εκδίκαση αυτής της μεγάλης τραγωδίας, που μας έχει πληγώσει βαθιά όλους».

Ο κ. Μητσοτάκης προειδοποίησε παράλληλα ότι «νέες αέναες καθυστερήσεις μπορεί να οδηγήσουν ακόμη και σε παραγραφές αδικημάτων, που θα ήταν η απόλυτη ασέβεια στη μνήμη των νεκρών».

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός έκανε έναν απολογισμό της παρουσίας του και των επαφών του στη Νέα Υόρκη.

Όπως τόνισε «κοινή συνισταμένη ήταν η αναγνώριση της Ελλάδας ως δύναμης σταθερότητας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και τη Μεσόγειο, ως ελκυστικός επενδυτικός προορισμός και ως γέφυρα της ευρύτερης περιοχής -γεωπολιτική και ενεργειακή- με την υπόλοιπη Ευρώπη. Ως αξιόπιστος εταίρος».

Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι «η φωνή της Ελλάδας ακούγεται δυνατά σε πείσμα όσων τη θέλουν να ετεροπροσδιορίζεται, να τη μικραίνουν» έδωσε έμφαση στην αναβάθμιση του ελληνικού οπλοστασίου, και επισήμανε ότι στην τοποθέτηση του στον ΟΗΕ ζήτησε την άρση του casus belli από την Τουρκία, ενώ αναφερόμενος στο Ουκρανικό, απέρριψε κατηγορηματικά την πιθανότητα αλλαγής συνόρων, και τέλος ζήτησε την παύση του πολέμου στη Γάζα, και την δημιουργία ενός παλαιστινιακού κράτους.

Τέλος ο πρωθυπουργός έκανε μια ανασκόπηση των πρόσφατων κυβερνητικών παρεμβάσεων μεταξύ άλλων στην Παιδεία, την Υγεία και τη Δημόσια Τάξη.