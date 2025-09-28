Τέμπη: «Ο Ασλανίδης πήρε οχτώ κομμάτια, τρία είναι του γιου του»

Σε νέες καταγγελίες για την τραγωδία των Τεμπών προχώρησε ο ποινικολόγος Γιάννης Μαντζουράνης, ο οποίος εκπροσωπεί την οικογένεια Ασλανίδη.

Μιλώντας στο Mega αποκάλυψε ότι περισσότερα από 300 οστικά τεμάχια θυμάτων εξακολουθούν να βρίσκονται αποθηκευμένα μέσα σε σακουλάκια σε γραφείο της Εισαγγελίας Λάρισας από το 2023, χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες εξετάσεις.

«Υπάρχουν σε ένα γραφείο της Εισαγγελίας σακουλάκια με οστά. Βρέθηκαν στον τόπο του εγκλήματος. Το έμαθα από έντιμο υπάλληλο που μου έστειλε στο email μου πως στο τάδε γραφείο είναι τα οστά (...). Ζητάμε από τον ανακριτή να γίνουν τοξικολογικές και βιοχημικές στα οστά. Άρνηση», ανέφερε ο ποινικολόγος.

Μιλώντας δε συγκεκριμένα για την περίπτωση του κ. Ασλανίδη οι αποκαλύψεις του ήταν ανατριχιαστικές.

O Γιάννης Μαντζουράνης, δικηγόρος του κ. Ασλανίδη αποκάλυψε ότι του παρέδωσαν ένα σφαγισμένο φέρετρο με οχτώ κομμάτια μέσα, τα τρία από τα οποία είχαν ταυτοποιηθεί ότι ανήκαν στον γιο του - Eurokinissi

«Ο κ. Ασλανίδης έχει κάνει τρεις φορές αίτημα εκταφής στον ανακριτή που το απέρριψε και στη συνέχεια προσφύγαμε άλλες τρεις φορές στο Συμβούλιο Εφετών Λάρισας που και αυτό τα απέρριψε. Προ των πορισμάτων (...). Η αιτιολογία είναι πως παρέλκει αυτή η ανακριτική πράξη (...). Στο φέρετρο που του έδωσαν έχει οχτώ κομμάτια και τα τρία έχουν ταυτοποιηθεί ότι είναι του γιου του. Τα πέντε είναι ορφανά. Του δώσανε δύο σακούλες, πλαστικές (...). Στα τρία είχε γίνει ταυτοποίηση DNA, που ήταν πράγματι του γιου του. Αυτά δε δόθηκαν στους γονείς. Εστάλησαν στο οικείο γραφείο τελετών με την εντολή να παραδοθούν σφραγισμένα τα φέρετρα, καρφωμένα και να μην τα ανοίξουν», είπε.

«Πράγματι, υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο μετά από 2,5 χρόνια να μην βρεθεί ουσία, όμως, δεν υπάρχει βεβαιότητα. Η ελπίδα μας είναι πως τα διαμελισμένα μέλη είναι μέσα σε χοντρές πλαστικές σακούλες σφραγισμένα (...). Άρα υπάρχει μια πιθανότητα να υπάρχουν υπολείμματα σε υγρή μορφή. Η κυβέρνηση και η δικαιοσύνη που αρνούνται πεισματικά τις τοξικολογικές εξετάσεις, δεν έχουν κανένα λόγο αφού είναι βέβαιη πως δεν πρόκειται να βρούμε κάτι σε 2,5 χρόνια. Η εμμονή σημαίνει ομολογία ενοχής. Αυτοί που αρνούνται, ξέρουν», πρόσθεσε.

Ο Δημήτρης Ασλανίδης είναι ένα από τα θύματα της τραγωδίας των Τεμπών - Intimenews

Τέμπη: Οργή Πλακιά για διαρροή φωτογραφιών των σορών

Την ίδια ώρα την οργή του για τη διαρροή φωτογραφιών που δείχνει σάκους με τις σορούς των θυμάτων των Τεμπών εξέφρασε σε ανάρτησή του ο Νίκος Πλακιάς, που έχασε τα δίδυμα κορίτσια του και την ανιψιά του στην τραγωδία.

Όπως σημειώνει, δε γνωρίζει πώς και γιατί έγινε αυτή η διαρροή, όμως σημειώνει ότι είναι κάτι εξαιρετικά επώδυνο για τους συγγενείς των θυμάτων.

Ο Πάνος Ρούτσις συνεχίζει την απεργία πείνας ζητώντας τη εκταφή της σορού του γιου του για να γίνει ταυτοποίηση και τοξικολογικές εξετάσεις - Eurokinissi

«Με έκπληξη παρακολουθώ τις τελευταίες ημέρες κάποιοι να δείχνουν στα ΜΜΕ φωτογραφίες με τις σακούλες των σορών των θυμάτων.

Δεν γνωρίζω αν γίνεται με σύμφωνη γνώμη των συγγενών που τους αναφέρουν ή των εντολέων τους .

Όμως δεν σκέφτονται ότι είναι και άλλοι γονείς και συγγενείς που προσπαθούν να διαχειριστούν όλο αυτό;

Πόσο επώδυνο είναι να βλέπεις πώς παραδώσανε τα παιδιά μας;

Δεν υπάρχουν στην δικογραφία και μπορούν να τα δουν όποιος θέλει από όλους εμάς;

Δεν θα τα δούμε όταν ξεκινήσει η δίκη;

Δηλαδή θα σκοτώνουμε τις ΜΑΝΕΣ κάθε ημέρα;

Οι σακούλες αυτές που δείχνεται έχουν μέσα ότι πιο ιερό υπάρχει δεν έχουν μέσα τα pampers του Κοσκωτά !!!», έγραψε ο κ. Πλακιάς.

Τέμπη: Στην Αθήνα η Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Παράλληλα, έγινε γνωστό ότι μέσα στην επόμενη χρονιά η Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα επισκεφθεί την Αθήνα.

Η Επιτροπή, η οποία ερευνά την τραγωδία των Τεμπών, θα συναντηθεί με τις οικογένειες των θυμάτων, με μέλη της κοινωνίας των πολιτών, αλλά και με εργαζόμενους στον σιδηρόδρομο.

«Ήταν μία πρωτοβουλία του γραφείου μας, οι συνεργάτες μου έκαναν καταπληκτική δουλειά, είναι μία μεγάλη νίκη σε προσωπικό επίπεδο αλλά για να κεφαλαιοποιηθεί όλο αυτό θα πρέπει να υπάρξει επιτέλους αποτέλεσμα», είπε στο Mega ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παππάς.

«Από εκεί και πέρα, για να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα, να περάσει τελικά η δικιά μας η ιδέα και να έρθει μία αποστολή αντιπροσώπων, δηλαδή βουλευτών στην Αθήνα για να εξετάσει, να ερευνήσει και να μιλήσει από κοντά από συγγενείς μέχρι εργαζόμενους στους σιδηρόδρομους, θα έπρεπε να χτυπήσουμε πόρτα πόρτα γιατί είναι τελείως διαφορετικό το να στείλουμε ένα email το οποίο μπορεί να απορριφθεί ανάμεσα στα εκατοντάδες και χιλιάδες emails που λαμβάνουν οι βουλευτές», πρόσθεσε.

«Είναι η πρώτη φορά που έρχεται η ίδια η ΕΕ σαν θεσμός στην Ελλάδα για να εξετάσει αυτό το ζήτημα. Μίλησα με την κα Καρυστιανού, η οποία ήταν πολύ χαρούμενη για το αποτέλεσμα, θεωρεί ότι είναι ένα μεγάλο βήμα», κατέληξε ο κ. Παππάς.