Πάνος Ρούτσι: Στο νοσοκομείο ο απεργός πείνας Δημήτρης Οικονομόπουλος

Στο Λαϊκό Νοσοκομείο μεταφέρθηκε εσπευσμένα χθες ο απεργός πείνας Δημήτρης Οικονομόπουλος, ο οποίος συμπαραστέκεται στον Πάνο Ρούτσι στην απεργία πείνας που πραγματοποιεί για 13η μέρα στην πλατεία Συντάγματος.

Ο Δημήτρης Οικονομόπουλος (αριστερά) ένιωσε έντονη αδιαθεσία και μεταφέρθηκε στο Λαϊκό Νοσοκομείο - Eurokinissi

Ο Δημήτρης Οικονομόπουλος, συνταξιούχος τραπεζικός, ο οποίος κάνει για όγδοη μέρα απεργία πείνας, ένιωσε έντονη αδιαθεσία, προκαλώντας ανησυχία σε όσους βρίσκονταν στο Σύνταγμα.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε τον απεργό πείνας και τον μετέφερε στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με πληροφορίες η κατάστασή του είναι ελεγχόμενη, ωστόσο οι γιατροί έκριναν απαραίτητη τη νοσηλεία του για προληπτικούς λόγους.

Ο Πάνος Ρούτσι ανακοίνωσε πως συνεχίζει την απεργία πείνας, καθώς ο εισαγγελέας εφετών Λάρισας δεν έκανε αποδεκτό το αίτημά του για διεξαγωγή τοξικολογικών εξετάσεων στη σορό του γιου του - Eurokinissi

Ο Δημήτρης Οικονόπουλος βρέθηκε από την πρώτη στιγμή στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι, ο οποίος αποφάσισε να κάνει απεργία πείνας, ζητώντας την εκταφή του γιου του Ντένις. Ο ίδιος δεν είναι συγγενής θύματος, αλλά θέλησε να δείξει την συμπαράστασή του έμπρακτα.

Χθες ο εισαγγελέας εφετών Λάρισας ανακοίνωσε πως αποδέχεται το αίτημα του Πάνου Ρούτσι για εκταφή του παιδιού του. Ωστόσο η εκταφή θα γίνει μόνο για την ταυτοποίηση της σορού μέσω DNA που θα ληφθεί από τον πατέρα του Ντένις. Σύμφωνα με την ανακοίνωση δεν θα γίνουν τοξικολογικές εξετάσεις για να διαπιστωθεί η πιθανή ύπαρξη ουσιών που να οδήγησε στον θάνατο του νεαρού.

Ο Δημήτρης Οικονομόπουλος (δεξιά) κάνει και αυτός απεργία πείνας για να συμπαρασταθεί έμπρακτα στον Πάνο Ρούτσι - Eurokinissi

Αυτή η εξέλιξη είχε σαν αποτέλεσμα ο Πάνος Ρούτσι να δηλώσει πως δεν προτίθεται να σταματήσει την απεργία πείνας μέχρι να γίνει αποδεκτό το αίτημά του και για τη διεξαγωγής τοξικολογικών εξετάσεων.

«Δεν είναι αυτό που επιθυμώ ακριβώς. Δεν θέλω μόνο ταυτοποίηση της σορού. Θέλω και τοξικολογικές εξετάσεις για να διερευνηθούν τα αίτια του θανάτου του γιου μου», δήλωσε ο κ. Ρούτσι.

Η εισαγγελία εξετάζει ανάλογα αιτήματα συγγενών θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος, ανάμεσα στα οποία και το αίτημα της Μαρίας Καρυστιανού για τη σορό της κόρης της, για τα οποία θα ληφθεί απόφαση μέσα στο αμέσως επόμενο διάστημα.

