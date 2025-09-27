Πάνος Ρούτσι: Στο νοσοκομείο ο απεργός πείνας Δημήτρης Οικονομόπουλος

Ένιωσε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε στο Λαϊκό

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
27.09.25 , 11:11 Γιαννακόπουλος & Αταμάν θέλουν το next big thing του ελληνικού μπάσκετ
27.09.25 , 10:55 Τροχαίο Θεσσαλονίκη: ΙΧ καρφώθηκε σε βιτρίνα και τυλίχθηκε στις φλόγες
27.09.25 , 10:32 Μεταμόρφωση: Γλέντι κατέληξε σε μακελειό – 4 τραυματίες από μαχαίρωμα
27.09.25 , 10:29 Δούκισσα Νομικού: Γενέθλια για τη μικρή Αναστασία - Η εντυπωσιακή τούρτα
27.09.25 , 10:09 Πάνος Ρούτσι: Στο νοσοκομείο ο απεργός πείνας Δημήτρης Οικονομόπουλος
27.09.25 , 10:05 Nissan: Το ProPILOT επόμενης γενιάς διαθέτει τεχνητή νοημοσύνη
27.09.25 , 09:23 Καιρός: Επικίνδυνη κακοκαιρία προ των πυλών – Θα πέσουν 100 τόνοι νερού
27.09.25 , 09:03 Χρόνης Εξαρχάκος: Η αιτία θανάτου, η προσωπική ζωή και η μητέρα του
27.09.25 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 27 Σεπτεμβρίου
27.09.25 , 00:16 Εγκληματικότητα: Προσποιούνταν Ότι Είχαν Ανιχνευτές Χρυσού Σαν Κινητά
27.09.25 , 00:12 Καταπέλτης το βούλευμα για την «καφετζού» με τους Τούρκους «Ιμάμηδες»
26.09.25 , 23:30 Καρέ καρέ η μοιραία επίθεση στην άτυχη Γαρυφαλλιά έξω από ξενοδοχείο
26.09.25 , 23:30 GNTM: «Είσαι σαν Κάτια Ζυγούλη σε μικρή συσκευασία»-Τα κλάματα της Αγγέλικα
26.09.25 , 23:15 GNTM: Ο Nick «εκνεύρισε» τους κριτές!
26.09.25 , 23:05 GNTM: Η Μιλένα με το ροζ μπικίνι ενθουσίασε τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Ηγουμενίτσα: Βίντεο δείχνει την οδηγό να επιταχύνει & να σκοτώνει το παιδί
Γνωστός τραγουδιστής θα γίνει πρώτη φορά μπαμπάς - Έγκυος η σύντροφός του!
GNTM: Η 25χρονη cheerleader από τον Πύργο που πέρασε με 5 «ναι»
Καιρός: Επικίνδυνη κακοκαιρία προ των πυλών – Θα πέσουν 100 τόνοι νερού
Θεσσαλονίκη: «Μας τυράννησε πολύ. Τον βασάνισε τον αδελφό της»
Πάνος Ρούτσι: Στο νοσοκομείο ο απεργός πείνας Δημήτρης Οικονομόπουλος
Ετεοκλής: «Κοιμάμαι στον καναπέ, μία φορά την εβδομάδα πάω στο κρεβάτι»
Ηγουμενίτσα: «Ακούσαμε τη μητέρα του 11χρονου Μάξιμου να ουρλιάζει»
GNTM: Η αντίδραση της Ηλιάνας Παπαγεωργίου όταν είδε την Ελιάννα!
Μεταμόρφωση: Γλέντι κατέληξε σε μακελειό – 4 τραυματίες από μαχαίρωμα
Περισσότερα

VIDEOS

Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Κων/νος Ιατρίδης - αμυντικός αναλυτής
leaders: Ιατρίδης «Οι Τούρκοι τρέμουν τους ελληνικούς Μeteor»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στο Λαϊκό Νοσοκομείο μεταφέρθηκε εσπευσμένα χθες ο απεργός πείνας Δημήτρης Οικονομόπουλος, ο οποίος συμπαραστέκεται στον Πάνο Ρούτσι στην απεργία πείνας που πραγματοποιεί για 13η μέρα στην πλατεία Συντάγματος

Ο Δημήτρης Οικονομόπουλος (αριστερά) ένιωσε έντονη αδιαθεσία και μεταφέρθηκε στο Λαϊκό Νοσοκομείο - Eurokinissi

Ο Δημήτρης Οικονομόπουλος (αριστερά) ένιωσε έντονη αδιαθεσία και μεταφέρθηκε στο Λαϊκό Νοσοκομείο - Eurokinissi

Ο Δημήτρης Οικονομόπουλος, συνταξιούχος τραπεζικός, ο οποίος κάνει για όγδοη μέρα απεργία πείνας, ένιωσε έντονη αδιαθεσία, προκαλώντας ανησυχία σε όσους βρίσκονταν στο Σύνταγμα. 

Πάνος Ρούτσι: Συνεχίζει την απεργία πείνας στο Σύνταγμα

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του  ΕΚΑΒ που παρέλαβε τον απεργό πείνας και τον μετέφερε στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με πληροφορίες η κατάστασή του είναι ελεγχόμενη, ωστόσο οι γιατροί έκριναν απαραίτητη τη νοσηλεία του για προληπτικούς λόγους.

Ο Πάνος Ρούτσι ανακοίνωσε πως συνεχίζει την απεργία πείνας, καθώς ο εισαγγελέας εφετών Λάρισας δεν έκανε αποδεκτό το αίτημά του για διεξαγωγή τοξικολογικών εξετάσεων στη σορό του γιου του - Eurokinissi

Ο Πάνος Ρούτσι ανακοίνωσε πως συνεχίζει την απεργία πείνας, καθώς ο εισαγγελέας εφετών Λάρισας δεν έκανε αποδεκτό το αίτημά του για διεξαγωγή τοξικολογικών εξετάσεων στη σορό του γιου του - Eurokinissi

Ντένις Ρούτσι: «Το όνομά του δεν υπήρχε σε καμία λίστα»

Ο Δημήτρης Οικονόπουλος βρέθηκε από την πρώτη στιγμή στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι, ο οποίος αποφάσισε να κάνει απεργία πείνας, ζητώντας την εκταφή του γιου του Ντένις. Ο ίδιος δεν είναι συγγενής θύματος, αλλά θέλησε να δείξει την συμπαράστασή του έμπρακτα.

Τέμπη: Δεκτό το αίτημα του Πάνου Ρούτσι για εκταφή του γιου του

Χθες ο εισαγγελέας εφετών Λάρισας ανακοίνωσε πως αποδέχεται το αίτημα του Πάνου Ρούτσι για εκταφή του παιδιού του. Ωστόσο η εκταφή θα γίνει μόνο για την ταυτοποίηση της σορού μέσω DNA που θα ληφθεί από τον πατέρα του Ντένις. Σύμφωνα με την ανακοίνωση δεν θα γίνουν τοξικολογικές εξετάσεις για να διαπιστωθεί η πιθανή ύπαρξη ουσιών που να οδήγησε στον θάνατο του νεαρού. 

Ο Δημήτρης Οικονομόπουλος (δεξιά) κάνει και αυτός απεργία πείνας για να συμπαρασταθεί έμπρακτα στον Πάνο Ρούτσι - Eurokinissi

Ο Δημήτρης Οικονομόπουλος (δεξιά) κάνει και αυτός απεργία πείνας για να συμπαρασταθεί έμπρακτα στον Πάνο Ρούτσι - Eurokinissi

Πάνος Ρούτσι: Εξαντλημένος συνεχίζει για 10η ημέρα την απεργία πείνας

Αυτή η εξέλιξη είχε σαν αποτέλεσμα ο Πάνος Ρούτσι να δηλώσει πως δεν προτίθεται να σταματήσει την απεργία πείνας μέχρι να γίνει αποδεκτό το αίτημά του και για τη διεξαγωγής τοξικολογικών εξετάσεων. 

«Δεν είναι αυτό που επιθυμώ ακριβώς. Δεν θέλω μόνο ταυτοποίηση της σορού. Θέλω και τοξικολογικές εξετάσεις για να διερευνηθούν τα αίτια του θανάτου του γιου μου», δήλωσε ο κ. Ρούτσι. 

Πάνος Ρούτσι: Λαοθάλασσα αλληλεγγύης στον απεργό πείνας

Η εισαγγελία εξετάζει ανάλογα αιτήματα συγγενών θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος, ανάμεσα στα οποία και το αίτημα της Μαρίας Καρυστιανού για τη σορό της κόρης της,  για τα οποία θα ληφθεί απόφαση  μέσα στο αμέσως επόμενο διάστημα. 
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΠΑΝΟΣ ΡΟΥΤΣΙ
 |
ΑΠΕΡΓΙΑ ΠΕΙΝΑΣ
 |
ΝΤΕΝΙΣ ΡΟΥΤΣΙ
 |
ΣΥΝΤΑΓΜΑ
 |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ
 |
ΑΠΕΡΓΟΣ ΠΕΙΝΑΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top