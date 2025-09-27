Σταματά την απεργία πείνας ο Οικονομόπουλος - Συμπαραστεκόταν στον Ρούτσι

Εξιτήριο από το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Λαϊκό» πήρε σήμερα ο Δημήτρης Οικονομόπουλος, που συμπαραστεκόταν στον Πάνο Ρούτσι, έπειτα από αναφερόμενο λιποθυμικό επεισόδιο. Μάλιστα, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, ο κ. Οικονομόπουλος σταματά την απεργία πείνας.



Ο απεργός πείνας αισθάνθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Παρασκευής έντονη αδιαθεσία και στις 00:01 το Σάββατο προσήλθε στην εφημερία του νοσοκομείου. Σύμφωνα με ανακοίνωση του νοσοκομείου, ο ασθενής υποβλήθηκε άμεσα σε όλες τις απαραίτητες εξετάσεις, διαπιστώθηκε ότι είναι καλά στην υγεία του και αφού έλαβε τις κατάλληλες οδηγίες, πήρε εξιτήριο.



Σε πρόσφατη δήλωσή της, η γιατρός, Όλγα Κοσμοπούλου, ενημέρωσε πως ο Δημήτρης Οικονομόπουλος σταματά την απεργία πείνας.



«Λέγομαι Όλγα Κοσμοπούλου, είμαι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΙΝΑΠ και Παθολόγος. Εκπροσωπώ μια ομάδα έξι παθολόγων μέχρι στιγμής, που παρακολουθούμε σε συνεργασία και σε ένδειξη συμπαράστασης κυρίως στην απεργία πείνας του κυρίου Ρούτσι και μέχρι χθες του κυρίου Οικονομόπουλου. ​Σήμερα το πρωί ζήτησα εγώ από τον κύριο Οικονομόπουλο να σταματήσει για τέταρτη-πέμπτη φορά αυτές τις μέρες, διότι ήταν πάρα πολύ άσχημα, δηλαδή είχε πολύ έντονα ορθοστατικά φαινόμενα και χθες τη νύχτα χρειάστηκε να διακομιστεί σε νοσοκομείο. Του είπαμε ότι δεν θέλουμε να πεθάνει κανένας και το κατάλαβε απολύτως αυτός ο πάρα πολύ καλός άνθρωπος, που έκανε γενναία απεργία πείνας συμπαράστασης στον κύριο Ρούτσι και αποσύρθηκε. Ήδη ταξιδεύει για την οικογένειά του», δήλωσε η γιατρός.

Υπενθυμίζεται ότι ο Δημήτρης Οικονομόπουλος είναι συνταξιούχος τραπεζικός και, όταν αισθάνθηκε αδιαθεσία, βρισκόταν στην έβδομη ημέρα απεργίας πείνας, στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι στο Σύνταγμα. Αν και δεν είναι συγγενής θύματος της τραγωδίας των Τεμπών, θέλησε έμπρακτα να δείξει συμπαράσταση στο αίτημα του κ. Ρούτσι για εκταφή της σορού του παιδιού του.



Η Όλγα Κοσμοπούλου αναφέρθηκε και στην κατάσταση της υγείας του Πάνου Ρούτσι, λέγοντας: «​Ο ίδιος ο κύριος Ρούτσι έχει χάσει λίγο παραπάνω σωματικό βάρος από ό,τι συνηθίζεται στη 13η μέρα. Δηλαδή χθες που ζυγίστηκε, ήταν στο 7% του αρχικού σωματικού βάρους. Έχει έντονα ορθοστατικά φαινόμενα και σε αυτό μπορεί να συμβάλλει και το γεγονός ότι κάθεται στο ύπαιθρο, σε κακές συνθήκες με κρύο τη νύχτα, ζέστη τη μέρα και με ανθρώπους συνεχώς να του μιλάνε. Δεν είναι ο συνήθης απεργός πείνας ξαπλωμένος σε ένα κρεβάτι. Οπότε, παραμένουμε όλοι μας εξαιρετικά ανήσυχοι για την εξέλιξη των πραγμάτων».