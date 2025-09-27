Σταματά την απεργία πείνας ο Οικονομόπουλος - Συμπαραστεκόταν στον Ρούτσι

Είναι συνταξιούχος και βρισκόταν στην7η ημέρα της απεργίας πείνας

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
27.09.25 , 19:45 Τροχός της Τύχης: Η Άννα το ήθελε, αλλά ο γρίφος δεν της έκανε τη χάρη
27.09.25 , 19:28 Κακοκαιρία: Εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα 112 στη Δυτική Ελλάδα
27.09.25 , 17:58 Σταματά την απεργία πείνας ο Οικονομόπουλος - Συμπαραστεκόταν στον Ρούτσι
27.09.25 , 17:41 «Είπα στη Δέσποινα να τηλεφωνήσω στον γιο μου, μπορεί να μη ζήσω»
27.09.25 , 17:09 Δήμας: «Πάνω από 120.000 ευρώ παίρνουν οι ελεγκτές της ΥΠΑ που εκβιάζουν»
27.09.25 , 16:58 Νέα προβλήματα για τον Παναθηναϊκό - Τι συνέβη;
27.09.25 , 16:21 Ναταλία Λιονάκη για τη μητέρα της: «Είναι στις προσευχές μου»
27.09.25 , 15:46 Ιωάννα Τριανταφυλλίδου: Η πρώτη βόλτα με τον νεογέννητο γιο της
27.09.25 , 15:31 Μητσοτάκης: Συνάντηση με τον Τραμπ σε δεξίωση στον Λευκό Οίκο
27.09.25 , 14:45 Άνω Πατήσια: Πώς δημοσιογράφοι έπιασαν επ’ αυτοφώρω διαρρήκτη
27.09.25 , 14:33 Πρεμιέρα με Άννα Βίσση για τη Ναταλία Γερμανού: «Μας λείψατε πάρα πολύ»
27.09.25 , 14:16 Κρήτη: Εντοπίστηκε κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου
27.09.25 , 13:44 Ρένια Λουιζίδου: Ο λόγος που δεν έδωσε στον γιο της το όνομα του πατέρα της
27.09.25 , 13:41 Πετρέλαιο θέρμανσης: Οι εκτιμήσεις για τις φετινές τιμές
27.09.25 , 13:33 Αρτέμιδα: 9χρονη έπαθε ηλεκτροπληξία σε παιδική χαρά
Ηγουμενίτσα: Βίντεο δείχνει την οδηγό να επιταχύνει & να σκοτώνει το παιδί
«Είπα στη Δέσποινα να τηλεφωνήσω στον γιο μου, μπορεί να μη ζήσω»
Θεσσαλονίκη: «Μας τυράννησε πολύ. Τον βασάνισε τον αδελφό της»
Ηρώ Καρυοφύλλη: Η πρεμιέρα του Να με λες μαμά ήταν αφιερωμένη στη μνήμη της
Ηγουμενίτσα: «Ακούσαμε τη μητέρα του 11χρονου Μάξιμου να ουρλιάζει»
Ρένια Λουιζίδου: Ο λόγος που δεν έδωσε στον γιο της το όνομα του πατέρα της
Συντάξεις: Γιατί δεν πρέπει να μένετε πάνω από 40 χρόνια στην εργασία
GNTM: Η αντίδραση της Ηλιάνας Παπαγεωργίου όταν είδε την Ελιάννα!
Κακοκαιρία: Εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα 112 στη Δυτική Ελλάδα
Σταματά την απεργία πείνας ο Οικονομόπουλος - Συμπαραστεκόταν στον Ρούτσι
Περισσότερα

VIDEOS

Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Κων/νος Ιατρίδης - αμυντικός αναλυτής
leaders: Ιατρίδης «Οι Τούρκοι τρέμουν τους ελληνικούς Μeteor»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Εξιτήριο από το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Λαϊκό» πήρε σήμερα ο Δημήτρης Οικονομόπουλος, που συμπαραστεκόταν στον Πάνο Ρούτσι, έπειτα από αναφερόμενο λιποθυμικό επεισόδιο. Μάλιστα, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, ο κ. Οικονομόπουλος σταματά την απεργία πείνας.

Ο απεργός πείνας αισθάνθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Παρασκευής έντονη αδιαθεσία και στις 00:01 το Σάββατο προσήλθε στην εφημερία του νοσοκομείου.  Σύμφωνα με ανακοίνωση του νοσοκομείου, ο ασθενής υποβλήθηκε άμεσα σε όλες τις απαραίτητες εξετάσεις, διαπιστώθηκε ότι είναι καλά στην υγεία του και αφού έλαβε τις κατάλληλες οδηγίες, πήρε εξιτήριο.

Σε πρόσφατη δήλωσή της, η γιατρός, Όλγα Κοσμοπούλου, ενημέρωσε πως ο Δημήτρης Οικονομόπουλος σταματά την απεργία πείνας.

«Λέγομαι Όλγα Κοσμοπούλου, είμαι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΙΝΑΠ και Παθολόγος. Εκπροσωπώ μια ομάδα έξι παθολόγων μέχρι στιγμής, που παρακολουθούμε σε συνεργασία και σε ένδειξη συμπαράστασης κυρίως στην απεργία πείνας του κυρίου Ρούτσι και μέχρι χθες του κυρίου Οικονομόπουλου. ​Σήμερα το πρωί ζήτησα εγώ από τον κύριο Οικονομόπουλο να σταματήσει για τέταρτη-πέμπτη φορά αυτές τις μέρες, διότι ήταν πάρα πολύ άσχημα, δηλαδή είχε πολύ έντονα ορθοστατικά φαινόμενα και χθες τη νύχτα χρειάστηκε να διακομιστεί σε νοσοκομείο. Του είπαμε ότι δεν θέλουμε να πεθάνει κανένας και το κατάλαβε απολύτως αυτός ο πάρα πολύ καλός άνθρωπος, που έκανε γενναία απεργία πείνας συμπαράστασης στον κύριο Ρούτσι και αποσύρθηκε. Ήδη ταξιδεύει για την οικογένειά του», δήλωσε η γιατρός.

Πάνος Ρούτσι: Στο νοσοκομείο ο απεργός πείνας Δημήτρης Οικονομόπουλος

Υπενθυμίζεται ότι ο Δημήτρης Οικονομόπουλος είναι συνταξιούχος τραπεζικός και, όταν αισθάνθηκε αδιαθεσία, βρισκόταν στην έβδομη ημέρα απεργίας πείνας, στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι στο Σύνταγμα. Αν και δεν είναι συγγενής θύματος της τραγωδίας των Τεμπών, θέλησε έμπρακτα να δείξει συμπαράσταση στο αίτημα του κ. Ρούτσι για εκταφή της σορού του παιδιού του.

Η Όλγα Κοσμοπούλου αναφέρθηκε και στην κατάσταση της υγείας του Πάνου Ρούτσι, λέγοντας: «​Ο ίδιος ο κύριος Ρούτσι έχει χάσει λίγο παραπάνω σωματικό βάρος από ό,τι συνηθίζεται στη 13η μέρα. Δηλαδή χθες που ζυγίστηκε, ήταν στο 7% του αρχικού σωματικού βάρους. Έχει έντονα ορθοστατικά φαινόμενα και σε αυτό μπορεί να συμβάλλει και το γεγονός ότι κάθεται στο ύπαιθρο, σε κακές συνθήκες με κρύο τη νύχτα, ζέστη τη μέρα και με ανθρώπους συνεχώς να του μιλάνε. Δεν είναι ο συνήθης απεργός πείνας ξαπλωμένος σε ένα κρεβάτι. Οπότε, παραμένουμε όλοι μας εξαιρετικά ανήσυχοι για την εξέλιξη των πραγμάτων».

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ
 |
ΠΑΝΟΣ ΡΟΥΤΣΙ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top