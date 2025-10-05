21 μέρες απεργία πείνας: «Ο οργανισμός του Ρούτσι αρχίζει να καταρρέει»

Πάνος Ρούτσι: Όσα είπε για την κατάσταση της υγείας του η γιατρός που τον παρακολουθεί εθελοντικά, Όλγα Κοσμοπούλου, στην εκπομπή Χαμογέλα και πάλι

Για 21η ημέρα συνεχίζει την απεργία πείνας στο Σύνταγμα ο Πάνος Ρούτσι, με αίτημά του να γίνει εκταφή και τοξικολογικές εξετάσεις στη σορό του γιου του, Ντένις, ενός εκ των 57 θυμάτων στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.

Η διευθύντρια Α' παθολογικής Γ.Ν. Νίκαιας, Όλγα Κοσμοπούλου, που παρακολουθεί τον Πάνο Ρούτσι εθελοντικά μίλησε για την κατάσταση της υγείας του.

«Την τελευταία φορά που τον είδαμε, το πρωί της Παρασκευής, ο κ. Ρούτσι είχε ορθοστατική υπόταση, την οποία έχει για πάνω από 10 μέρες. Αυτό είναι το πρώτο σημείο, το οποίο δείχνει ότι ο οργανισμός αρχίζει να καταρρέει, οδηγεί σε νεφρική ανεπάρκεια κτλ. Κάνουμε έναν αγώνα να πίνει αρκετό νερό, να παίρνει λίγο αλάτι, έτσι ώστε να μην το πάθει αυτό. σήμερα το πρωί έμαθα ότι και πάλι αρχίζει να κάνει ταχυκαρδία στην κόπωση. Ένα δείγμα ότι αρχίζουν πάλι τα ορθοστατικά φαινόμενα. Έχει χάσει συνολικά 10 κιλά σωματικού βάρους. Δε θα συνεχίσει αυτή τη στιγμή να χάνει ραγδαία σωματικό βάρος. Αυτή τη στιγμή χρησιμοποιεί ενέργεια από τους μύες και το μυοκάρδιο δυστυχώς. Οπότε ενδέχεται να φαίνεται σχετικά σταθερός όσον αφορά στο βάρος και τις τιμές σακχάρου, ορού κτλ», εξήγησε η γιατρός στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι».

«Από την πρώτη στιγμή τον συμβούλευσα να μη μένει μόνιμα στην πλατεία Συντάγματος, να πηγαίνει το βράδυ να κοιμάται, να ξεκουράζεται και να έρχεται την άλλη μέρα. Αρνήθηκε πάρα πολύ έντονα να πηγαίνει να κοιμάται. Την Παρασκευή που ήρθε στο νοσοκομείο, του πρότειναν να μείνει και να νοσηλευτεί. Αρνήθηκε να μείνει και να νοσηλευτεί. Είπε “εγώ θα γυρίσω στην πλατεία Συντάγματος”. Ξέρετε, όπως κάθε ασθενής που έρχεται σε εμάς, τον αντιμετωπίζουμε με σεβασμό και σεβόμαστε την επιθυμία του και τις επιλογές του. Αυτό δε σημαίνει ότι συμφωνούμε. Επειδή λέγονται πολλά και αυτά που λέγονται είναι οριακά κακοήθη. Φυσικά και δε συμφωνούμε ένας άνθρωπος να αργοπεθαίνει στην πλατεία Συντάγματος», συμπλήρωσε.

Για 21η ημέρα συνεχίζει την απεργία πείνας στο Σύνταγμα ο Πάνος Ρούτσι/ Eurokinissi Tατιάνα Μπόλαρη

Η κ. Κοσμοπούλου επανέλαβε πως η ανακοίνωση που βγήκε από το νοσοκομείο για την κατάσταση της υγείας του κ.Ρούτσι βγήκε από τη διοίκηση κι όχι από τους γιατρούς που τον εξέτασαν.

«Έμαθα λοιπόν ότι η διοικήτρια θέλει να βγάλει μια ανακοίνωση, είπα να επικοινωνήσει μαζί μου. Της έδωσα την ανακοίνωσή μας, η οποία είναι σαφέστατη για να έχει εικόνα από τους γιατρούς που εξέτασαν πώς είναι. Και στη συνέχεια η διοικήτρια έβγαλε μια άλλη ανακοίνωση, δηλαδή υποκατέστησε εμάς ως γιατρούς, λέγοντας ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος», ξεκαθάρισε.

Στη συνέχεια, εξήγησε τον λόγο που ο Πάνος Ρούτσι πήγε από το Σύνταγμα στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας, λέγοντας ότι: «Είναι ουσιώδες στη φροντίδα ενός ασθενούς και οποιουδήποτε, κυρίως όμως αυτού που κάνει απεργία πείνας, να έχει κανείς τη συνολική του εικόνα, να τον παρακολουθεί. Επιλέχθηκε το νοσοκομείο αυτό, γιατί έχει έρθει τρεις φορές ως τώρα, χρησιμοποιούμε την ίδια ζυγαριά, αν αυτό σας λέει κάτι, χρησιμοποιούμε το ίδιο πιεσόμετρο, κάνουμε εξετάσεις στο ίδιο εργαστήριο».

Κατέληξε λέγοντας ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα με τη βία, παρά μόνο να επαναλαμβάνει στον κ. Ρούτσι ανά τακτά χρονικά διαστήματα ότι κινδυνεύει, ότι πρέπει να σταματήσει κι ότι θα ήταν καλύτερα και πιο ασφαλές για τον ίδιο να νοσηλεύεται.