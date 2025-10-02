Πάνος Ρούτσι προς Άδωνι Γεωργιάδη: Υποβάλλομαι καθημερινά σε εξετάσεις

Τι είπε ο υπουργός Υγείας για τον απεργό πείνας

STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφία: Eurokinissi
ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ - ΠΑΝΟΣ ΡΟΥΤΣΙ – ΤΕΜΠΗ - ΑΠΕΡΓΙΑ ΠΕΙΝΑΣ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σε καθημερινές εξετάσεις υποβάλλεται ο απεργός πείνας, Πάνος Ρούτσι. Για αυτό διαβεβαίωσε νωρίτερα σήμερα απαντώντας στις αιτιάσεις του υπουργού Υγείας, Άδωνιδος Γεωργιάδη ότι αρνήθηκε να υποβληθεί σε εξετάσεις από το κλιμάκιο του ΕΚΑΒ, που είχε σταλεί στο Σύνταγμα. 

Νίκος Δένδιας: Δεν μπορεί να απαγορευτεί το αίτημα του Πάνου Ρούτσι

Τι υποστήριξε ο Άδωνις Γεωργιάδης;

Μητσοτάκης: «Η πολιτεία στέκεται με ευαισθησία στους ανθρώπους που πονούν»


«Ο κ. Ρούτσι καθημερινά αρνείται να εξεταστεί από τους γιατρούς του ΕΚΑΒ, που με εντολή μου εφημερεύουν στο Σύνταγμα ώστε να προλάβουμε κάθε τυχόν βλάβη στην υγεία του, απο την παρατεταμένη απεργία πείνας. Αυτό άλλωστε ανέφερε και το χθεσινό Δελτίο Τύπου του ΕΚΑΒ. Χθες μετά την μεταφορά του σε ξενοδοχείο  (επειδή αισθάνθηκε αδιαθεσία….), έδωσα πάλι εντολή και πάλι αρνήθηκε. Σήμερα σε συνέντευξη του στο  @opentvgr  διέψευσε ότι αρνήθηκε τις υπηρεσίες του ΕΚΑΒ. Μετά από αυτή του την δήλωση, πάλι με εντολή πήγαν πάλι οι ιατροί του ΕΚΑΒ στο Σύνταγμα και τους έδιωξε. Συγκεκριμένα δήλωσε: «Δεν επιθυμεί τίποτα από το ΕΚΑΒ . Αρνήθηκε να του πάρουν πίεση, αίμα, σάκχαρο κλπ. Είπε έχει δικό του γιατρό που τον φροντίζει»….
Άρα ο κ. Ρούτσι αρνείται τις υπηρεσίες του ΕΚΑΒ και τις εξετάσεις και η σχετική του δήλωση στο open ήταν ψευδής. Το γιατί αρνείται μου είναι άγνωστο. 
Εμείς ως Υπουργείο Υγείας λαμβάνουμε όλα τα προφυλακτικά για την ζωή του μέτρα και αν του συμβεί κάτι την ποινική ευθύνη θα έχουν όσοι τον συμβουλεύουν να αρνείται τις υπηρεσίες μας. 
Τα συμπεράσματά τα αφήνω στην κρίση του Ελληνικού λαού…», είπε σε μήνυμα του ο Άδωνις Γεωργιάδης.

 

Τι απάντησε ο Πάνος Ρούτσι;

«Αντέχω, δεν σταματάω. Αυτό το χαρτί θα το πάρω, γιατί είναι δικαίωμά μου να μάθω από τι πέθανε το παιδί μου. Θα το πάω μέχρι τέλους. Δεν θα φύγω από εδώ», είπε ο Πάνος Ρούτσι αναφερόμενος στα αιτήματά του για έλεγχο ταυτοποίησης για το DNA του εκλιπόντος γιού του, αλλά και βιοχημικές εξετάσεις προκειμένου να αποδειχθούν τα αίτια θανάτου.
Απαντώντας στις αιτιάσεις του υπουργού Υγείας, Αδώνιδος Γεωργιάδη ότι αρνείται να υποβληθεί σε εξετάσεις, ο Πάνος Ρούτσι είπε: «Ήρθε το ΕΚΑΒ, οι άνθρωποι που κάθονται εδώ πέρα 24 ώρες το 24ωρο, με ρώτησαν αν χρειάζομαι κάτι. Εκείνη την ώρα είχαν έρθει οι γιατροί μας, η κ. Όλγα που έρχεται κάθε μέρα εδώ, και με είχαν εξετάσει. Και είπα (στο ΕΚΑΒ) ‘παιδιά, είμαι μια χαρά, ήρθε γιατρός πριν από μία ώρα’», τόνισε ο Πάνος Ρούτσι. 

 

