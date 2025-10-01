Μεταφέρθηκε σε ξενοδοχείο ο Ρούτσι - Κρίσιμη η κατάστασή του

Σε απεργία πείνας για 17η μέρα

Μεταφέρθηκε σε ξενοδοχείο ο Ρούτσι - Κρίσιμη η κατάστασή του
Ελλαδα
Πηγή: Αλήθειες με τη Ζήνα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Πάνος Ρούτσι μεταφέρθηκε σήμερα σε ξενοδοχείο για να είναι ασφαλής καθώς η παρουσία χιλιάδων διαδηλωτών στο Σύνταγμα τον έθετε σε κίνδυνο.

Η μεταφορά του κρίθηκε απαραίτητη, μιας και η κατάσταση της υγείας του είναι πολύ βεβαρημένη, αφού διανύει την 17η ημέρα απεργίας πείνας.

Μητσοτάκης: «Η πολιτεία στέκεται με ευαισθησία στους ανθρώπους που πονούν»

Σύμφωνα με τους γιατρούς που τον παρακολουθούν, ο Ρούτσι έχει χάσει ήδη το 18-20% της μυϊκής του μάζας, ενώ το ζάχαρό του έχει πέσει σε επικίνδυνα χαμηλά επίπεδα. 

Επίσης, από τον κόσμο που περνά για να του δώσει κουράγιο, κινδυνεύει να κολλήσει κάποιο μικρόβιο μιας και η άμυνα του οργανισμού του είναι ιδιαίτερα πεσμένη. 

Σταματά την απεργία πείνας ο Οικονομόπουλος - Συμπαραστεκόταν στον Ρούτσι

Οι γιατροί επιμένουν πως πρέπει να μεταφερθεί σε νοσοκομείο, ωστόσο ο ίδιος δε δείχνει διατεθειμένος να διακόψει την απεργία πείνας. Ο Πάνος Ρούτσι δηλώνει πως επιθυμεί να φτάσει μέχρι τέλους και να ικανοποιηθεί κάθε του αίτημα σχετικά με την εκταφή του γιου του και τις βιοχημικές εξετάσεις που ζητά να γίνουν. 

