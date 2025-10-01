Μεταφέρθηκε σε ξενοδοχείο ο Ρούτσι - Κρίσιμη η κατάστασή του

Ο Πάνος Ρούτσι μεταφέρθηκε σήμερα σε ξενοδοχείο για να είναι ασφαλής καθώς η παρουσία χιλιάδων διαδηλωτών στο Σύνταγμα τον έθετε σε κίνδυνο.

Η μεταφορά του κρίθηκε απαραίτητη, μιας και η κατάσταση της υγείας του είναι πολύ βεβαρημένη, αφού διανύει την 17η ημέρα απεργίας πείνας.

Σύμφωνα με τους γιατρούς που τον παρακολουθούν, ο Ρούτσι έχει χάσει ήδη το 18-20% της μυϊκής του μάζας, ενώ το ζάχαρό του έχει πέσει σε επικίνδυνα χαμηλά επίπεδα.

Επίσης, από τον κόσμο που περνά για να του δώσει κουράγιο, κινδυνεύει να κολλήσει κάποιο μικρόβιο μιας και η άμυνα του οργανισμού του είναι ιδιαίτερα πεσμένη.

Οι γιατροί επιμένουν πως πρέπει να μεταφερθεί σε νοσοκομείο, ωστόσο ο ίδιος δε δείχνει διατεθειμένος να διακόψει την απεργία πείνας. Ο Πάνος Ρούτσι δηλώνει πως επιθυμεί να φτάσει μέχρι τέλους και να ικανοποιηθεί κάθε του αίτημα σχετικά με την εκταφή του γιου του και τις βιοχημικές εξετάσεις που ζητά να γίνουν.