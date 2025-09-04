Γεωργιάδης: Ακύρωσε την επίσκεψή του στο νοσοκομείο της Δράμας

Ένταση επικράτησε το πρωί έξω από το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας, ενόψει της προγραμματισμένης για σήμερα επίσκεψης του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη.

Έξω από το νοσοκομείο προκλήθηκε επεισόδιο, όταν άτομα που πραγματοποιούσαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας, σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, απωθήθηκαν από την αστυνομία ενώ επιχειρούσαν να μπουν στο νοσηλευτικό ίδρυμα.

Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα ο υπουργός να ακυρώσει την επίσκεψή του. Σε ανάρτησή του μάλιστα στο Χ οι συγκεντρωμένοι που διαμαρτύρονταν έξω από το νοσοκομείο για την επίσκεψή του θα έθεταν σε κίνδυνο τη σωματική του ακεραιότητα.

Συγκεκριμένα ο υπουργός στην ανάρτησή του την οποία συνοδεύει με ανάλογο βίντεο, αναφέρει:

Αυτή είναι η εικόνα στην είσοδο του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας λίγο πριν την επίσκεψη μου. Έφθασαν έως και να σκίσουν το πουκάμισο του Αστυνομικού Υποδιευθυντού. Κατόπιν αυτών ακυρώνω φυσικά την επίσκεψη μου εκεί και δηλώνω ότι για να πάω στο Νοσοκομείο αυτό θα πρέπει όχι μόνον… pic.twitter.com/QMO0QDnngO — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) September 4, 2025

«Αυτή είναι η εικόνα στην είσοδο του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας λίγο πριν την επίσκεψη μου. Έφθασαν έως και να σκίσουν το πουκάμισο του Αστυνομικού Υποδιευθυντού. Κατόπιν αυτών ακυρώνω φυσικά την επίσκεψη μου εκεί και δηλώνω ότι για να πάω στο νοσοκομείο αυτό θα πρέπει όχι μόνον να με καλέσει επισήμως ο Σύλλογος Εργαζομένων του αλλά να εγγυηθούν και την ασφάλεια μου. Στα Νοσοκομεία δεν πηγαίνω ούτε για να τσακώνομαι, ούτε για να με προπηλακίζουν οι πολιτικοί μου αντίπαλοι, ούτε για να με απειλούν ότι θα με πυροβολήσουν. Κάτι δεν έχουν καταλάβει καλά.

Λυπούμαι διότι πιστεύω ότι η επίσκεψη μου θα ήταν χρήσιμη για τον λαό της Δράμας και μπορεί από την επί τόπου παρουσία μου, να βρίσκαμε μία λύση που δεν έχουμε ακόμη σκεφθεί. Αλλά ας πάρουν την ευθύνη αυτοί που οργάνωσαν όλα αυτά τα αίσχη».

Εδώ και πολλά χρόνια οι παθολόγοι στο Νοσοκομείο Δράμας ο ένας μετά τον άλλον παραιτούνται. Όταν έγινα Υπουργός ασχολήθηκα κατά προτεραιότητα, προκήρυξα τις θέσεις, δεν ήρθε κανένας, μετά μου ζήτησαν να θεσπιστούν κίνητρα, και το Υπουργείο τους έδωσε οικονομικά κίνητρα και ο… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) September 4, 2025

Σε άλλη ανάρτησή του, νωρίτερα, ο υπουργός αναφερόμενος στα πεπραγμένα του υπουργείου Υγείας όσον αφορά στο Γενικό Νοσοκομείο της Δράμας αναφέρει αναλυτικά:

77% των οργανικων θέσεων ειναι καλυμμένες (στις 725 οργανικές θέσεις, 558 υπηρετούντες, εκ των οποίων 406 μόνιμοι)

Πληρότητα: 48%

Σε σχέση με το 2019, υπηρετούν + 9 ιατροί (103 vs 94), +4 νοσηλευτές (306 vs 302), -75 άτομα λοιπό προσωπικό (125 vs 200)

Η μεγάλη μείωση του λοιπού προσωπικού οφείλεται στην αποχώρηση των υπαλλήλων που προσλήφθηκαν ΣΟΧ (καθαριότητα - σίτιση - φύλαξη).

Για τις εν λόγω υπηρεσίες το νοσοκομείο έχει ήδη συνάψει συμβάσεις με ιδιωτικές εταιρείες.

Προσλήψεις & διορισμοί *ιατρικού προσωπικού* Ιούλιος 2019 - Δεκέμβριος 2024: 33 μόνιμοι, 19 επικουρικοί, 3 με ΑΠΥ + 116 ειδικευόμενοι

Προκηρυγμένες θέσεις ιατρών κλάδου ΕΣΥ Ιούλιος 2019 - Απρίλιος 2025: *94*, εκ των οποίων οι 44 απέβησαν άγονες

Προκήρυξη Απριλίου (539 θέσεις)* --Προκηρυγμένες θέσεις/ εκδήλωση ενδιαφέροντος:

1 θέση Παιδιατρικής Επιμελητή Α΄ - 3 αιτήσεις

1 θέση Ακτινολογίας Επιμελητή Β' - 1 αίτηση

1 θέση Μαιευτικής & Γυναικολογίας Επιμελητή Β' - 9 αιτήσεις

3 θέσεις για το ΤΕΠ Επιμελητή Β' - 3 αιτήσεις

1 θέση Εσωτερικής Παθολογίας Διευθυντή - 0 αιτήσεις

1 θέση Εσωτερικής Παθολογίας Επιμελητή Α' - 0 αιτήσεις

2 θέσεις Εσωτερικής Παθολογίας Επιμελητή Β' - 0 αιτήσεις

2 θέσεις για τη ΜΕΘ Επιμελητή Β' - 2 αιτήσεις

2 θέσεις Πνευμονολογίας - Φυματιολογίας Επιμελητή Β' - 2 αιτήσεις

1 θέση Δερματολογίας Επιμελητή Β' - 2 αιτήσεις

1 θέση ΩΡΛ Επιμελητή Α' - 4 αιτήσεις

1 θέση Ορθοπαιδικής & Τραυματιολογίας Επιμελητή Β' - 4 αιτήσεις

1 θέση Χειρουργικής Επιμελητή Β' - 2 αιτήσεις

1 θέση Παθολογικής Ογκολογίας Επιμελητή Β' - 0 αιτήσεις

1 θέση Νευροχειρουργικής Επιμελητή Β' - 2 αιτήσεις

Προσλήψεις & διορισμοί *νοσηλευτικού προσωπικού* Ιούλιος 2019 - Δεκέμβριος 2024: 40 μόνιμοι, 72 επικουρικοί + 14 ειδικευόμενοι

Προκηρυγμένες θέσεις νοσηλευτικού & λοιπού προσωπικού Ιούλιος 2019 - Ιούλιος 2025: 61

Ενταγμένο σε προβληματική και άγονη περιοχή κατηγορίας Α, για τους υπηρετούντες ιατρούς κλάδου ΕΣΥ

Ο προϋπολογισμός το 2019 διαμορφώθηκε στα 8,1 εκατ ευρώ, ενώ το 2024 στα 13 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 59,7%.

«Κατόπιν όλων αυτών έχει νόημα πιστεύετε να πάω σε αυτό το Νοσοκομείο, ενώ και οι ίδιοι γνωρίζουν ότι κανένας Υπουργός δεν έχει ασχοληθεί με αυτό ειδικά το Νοσοκομείο περισσότερο από μένα και να τους δώσω την ευκαιρία να κάνουν όλες αυτές τις ασχήμιες;» καταλήγει ο υπουργός Υγείας τονίζοντας πως θα συνεχίσει τις επισκέψεις του στις δομές υγείας της Βόρειας Ελλάδας.