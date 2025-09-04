Γεωργιάδης: Ακύρωσε την επίσκεψή του στο νοσοκομείο της Δράμας

«Δεν πάω για να με απειλούν ότι θα με πυροβολήσουν»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
05.09.25 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 5 Σεπτεμβρίου
04.09.25 , 23:38 Άγιοι Ανάργυροι: Βίντεο Με Κλοπή Καλωδίων Τηλεδιοίκησης
04.09.25 , 23:36 Ναταλία Γερμανού: Ποζάρει με μαγιό στην Κρήτη και εντυπωσιάζει
04.09.25 , 23:34 Μαφία Κρήτης: Πουλούσαν Ναρκωτικά Σε Τουρίστες Στα Κλαμπ
04.09.25 , 23:28 Νέος Κόσμος: «Η γυναίκα ήταν άρρωστη» - Tι εξετάζουν για το νεκρό ζευγάρι
04.09.25 , 22:51 Καλλιμάρμαρο: Μεγάλο αφιέρωμα στον Καζαντζίδη παρουσία Βάσως Καζαντζίδη
04.09.25 , 22:15 Το Breakfast@Star κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου στις 08.45!
04.09.25 , 22:11 Κλήρωση Tζόκερ 4/9/25: Οι τυχεροί αριθμοί για το 1.000.000 ευρώ
04.09.25 , 22:10 Eυρωπαϊκή Εισαγγελία: Έρευνα και για το καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου!
04.09.25 , 22:01 Κιάτο: Θρήνος για την 25χρονη Μαργαρίτα που σκοτώθηκε σε τροχαίο
04.09.25 , 21:47 Τζιόρτζιο Αρμάνι: Η ανακοίνωση για την κηδεία και το λαϊκό προσκύνημα
04.09.25 , 21:35 Νέα συνομιλία Π. Καμμένου με ηγετικό στέλεχος της Κρητικής Μαφίας
04.09.25 , 21:16 Καρακάση: «Έκανα ολική υστερεκτομή - Δεν μπορώ να συνηθίσω να ζω με αυτό»
04.09.25 , 21:16 Pirelli: Η Μόντσα είναι μοναδική
04.09.25 , 20:43 Πατήσια: Aυτή είναι η 34χρονη Ειρήνη που πέθανε μετά τη γέννα στο σπίτι της
Ζέτα Μακρυπούλια: Ποζάρει με το μπικίνι της στους Αρκιούς
Ρουμελιώτη: Το μήνυμα στον Κατσούλη μετά τη διάγνωση με αιφνίδια βαρηκοΐα
Ποιοι επώνυμοι βρέθηκαν στην «Ταράτσα του Φοίβου»
Απόστολος Γκλέτσος: Τα φιλιά με την «πρώην» σύντροφό του στη Μύκονο
Νέα συνομιλία Π. Καμμένου με ηγετικό στέλεχος της Κρητικής Μαφίας
Αθηνά Οικονομάκου: Διακοπές στην Πάργα με τα παιδιά της
Τζένη Μπαλατσινού: Aποχαιρετά τον Αρμάνι με κοινές τους φωτογραφίες
Βίκυ Κουλιανού: Η πρώτη κοινή φωτογραφία με τον νέο της σύντροφο
Καρακάση: «Έκανα ολική υστερεκτομή - Δεν μπορώ να συνηθίσω να ζω με αυτό»
Κιάτο: Θρήνος για την 25χρονη Μαργαρίτα που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Περισσότερα

VIDEOS

ΟΠΕΚΕΠΕ επιστολές Σημανδράκου
Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Νέες Αποχωρήσεις
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Οι Ένοπλες Δυνάμεις Γιορτάζουν Την Προστάτιδά Τους Θεοτόκο
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη Και Πούλου
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: Κλείνουν 137 Στρατόπεδα
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Νίκος Δένδιας: Παρουσίασε Τη Νέα Δομή Δυνάμεων
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: Παρακολούθησε Την Άσκηση Στο Λιτόχωρο
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
ΣΥΡΙΖΑ
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται Η Εκλογή Συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η κόντρα
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με Πανό Η Υποδοχή Σταϊνμάιερ Στην Κάντανο
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι Είπε Για Αύξηση Του Κατώτατου Μισθού
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Επίθεση Με Αυγά Στον Φρέντι Μπελέρη
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
Mητσοτάκης: Προμηθεύτηκε Το Self Test Για Τον Καρκίνο
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Μητσοτάκης: Αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο τον Ανδρουλάκη
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Πολιτικη
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ένταση επικράτησε το πρωί έξω από το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας, ενόψει της προγραμματισμένης για σήμερα επίσκεψης του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη. 

Έξω από το νοσοκομείο προκλήθηκε επεισόδιο, όταν άτομα που πραγματοποιούσαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας, σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, απωθήθηκαν από την αστυνομία ενώ επιχειρούσαν να μπουν στο νοσηλευτικό ίδρυμα.

Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα ο υπουργός να ακυρώσει την επίσκεψή του. Σε ανάρτησή του μάλιστα στο Χ οι συγκεντρωμένοι που διαμαρτύρονταν έξω από το νοσοκομείο για την επίσκεψή του θα έθεταν σε κίνδυνο τη σωματική του ακεραιότητα. 

Συγκεκριμένα ο υπουργός στην ανάρτησή του την οποία συνοδεύει με ανάλογο βίντεο, αναφέρει:

 

 

«Αυτή είναι η εικόνα στην είσοδο του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας λίγο πριν την επίσκεψη μου. Έφθασαν έως και να σκίσουν το πουκάμισο του Αστυνομικού Υποδιευθυντού. Κατόπιν αυτών ακυρώνω φυσικά την επίσκεψη μου εκεί και δηλώνω ότι για να πάω στο νοσοκομείο αυτό θα πρέπει όχι μόνον να με καλέσει επισήμως ο Σύλλογος Εργαζομένων του αλλά να εγγυηθούν και την ασφάλεια μου. Στα Νοσοκομεία δεν πηγαίνω ούτε για να τσακώνομαι, ούτε για να με προπηλακίζουν οι πολιτικοί μου αντίπαλοι, ούτε για να με απειλούν ότι θα με πυροβολήσουν. Κάτι δεν έχουν καταλάβει καλά.

Λυπούμαι διότι πιστεύω ότι η επίσκεψη μου θα ήταν χρήσιμη για τον λαό της Δράμας και μπορεί από την επί τόπου παρουσία μου, να βρίσκαμε μία λύση που δεν έχουμε ακόμη σκεφθεί. Αλλά ας πάρουν την ευθύνη αυτοί που οργάνωσαν όλα αυτά τα αίσχη».

 

 

Σε άλλη ανάρτησή του, νωρίτερα, ο υπουργός αναφερόμενος στα πεπραγμένα του υπουργείου Υγείας όσον αφορά στο Γενικό Νοσοκομείο της Δράμας αναφέρει αναλυτικά:

  • 77% των οργανικων θέσεων ειναι καλυμμένες (στις 725 οργανικές θέσεις, 558 υπηρετούντες, εκ των οποίων 406 μόνιμοι)
  • Πληρότητα: 48%
  • Σε σχέση με το 2019, υπηρετούν + 9 ιατροί (103 vs 94), +4 νοσηλευτές (306 vs 302), -75 άτομα λοιπό προσωπικό (125 vs 200)
  • Η μεγάλη μείωση του λοιπού προσωπικού οφείλεται στην αποχώρηση των υπαλλήλων που προσλήφθηκαν ΣΟΧ (καθαριότητα - σίτιση - φύλαξη).
  •  Για τις εν λόγω υπηρεσίες το νοσοκομείο έχει ήδη συνάψει συμβάσεις με ιδιωτικές εταιρείες.
  • Προσλήψεις & διορισμοί *ιατρικού προσωπικού* Ιούλιος 2019 - Δεκέμβριος 2024: 33 μόνιμοι, 19 επικουρικοί, 3 με ΑΠΥ + 116 ειδικευόμενοι
  • Προκηρυγμένες θέσεις ιατρών κλάδου ΕΣΥ Ιούλιος 2019 - Απρίλιος 2025: *94*, εκ των οποίων οι 44 απέβησαν άγονες
  • Προκήρυξη Απριλίου (539 θέσεις)* --Προκηρυγμένες θέσεις/ εκδήλωση ενδιαφέροντος:
  • 1 θέση Παιδιατρικής Επιμελητή Α΄ - 3 αιτήσεις
  • 1 θέση Ακτινολογίας Επιμελητή Β' - 1 αίτηση
  • 1 θέση Μαιευτικής & Γυναικολογίας Επιμελητή Β' - 9 αιτήσεις
  • 3 θέσεις για το ΤΕΠ Επιμελητή Β' - 3 αιτήσεις
  • 1 θέση Εσωτερικής Παθολογίας Διευθυντή - 0 αιτήσεις
  • 1 θέση Εσωτερικής Παθολογίας Επιμελητή Α' - 0 αιτήσεις
  • 2 θέσεις Εσωτερικής Παθολογίας Επιμελητή Β' - 0 αιτήσεις
  • 2 θέσεις για τη ΜΕΘ Επιμελητή Β' - 2 αιτήσεις
  • 2 θέσεις Πνευμονολογίας - Φυματιολογίας Επιμελητή Β' - 2 αιτήσεις
  • 1 θέση Δερματολογίας Επιμελητή Β' - 2 αιτήσεις
  • 1 θέση ΩΡΛ Επιμελητή Α' - 4 αιτήσεις
  • 1 θέση Ορθοπαιδικής & Τραυματιολογίας Επιμελητή Β' - 4 αιτήσεις
  • 1 θέση Χειρουργικής Επιμελητή Β' - 2 αιτήσεις
  • 1 θέση Παθολογικής Ογκολογίας Επιμελητή Β' - 0 αιτήσεις
  • 1 θέση Νευροχειρουργικής Επιμελητή Β' - 2 αιτήσεις
  • Προσλήψεις & διορισμοί *νοσηλευτικού προσωπικού* Ιούλιος 2019 - Δεκέμβριος 2024: 40 μόνιμοι, 72 επικουρικοί + 14 ειδικευόμενοι
  • Προκηρυγμένες θέσεις νοσηλευτικού & λοιπού προσωπικού Ιούλιος 2019 - Ιούλιος 2025: 61
  • Ενταγμένο σε προβληματική και άγονη περιοχή κατηγορίας Α, για τους υπηρετούντες ιατρούς κλάδου ΕΣΥ
  • Ο προϋπολογισμός το 2019 διαμορφώθηκε στα 8,1 εκατ ευρώ, ενώ το 2024 στα 13 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 59,7%.

«Κατόπιν όλων αυτών έχει νόημα πιστεύετε να πάω σε αυτό το Νοσοκομείο, ενώ και οι ίδιοι γνωρίζουν ότι κανένας Υπουργός δεν έχει ασχοληθεί με αυτό ειδικά το Νοσοκομείο περισσότερο από μένα και να τους δώσω την ευκαιρία να κάνουν όλες αυτές τις ασχήμιεςκαταλήγει ο υπουργός Υγείας τονίζοντας πως θα συνεχίσει τις επισκέψεις του στις δομές υγείας της Βόρειας Ελλάδας.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
 |
ΔΡΑΜΑ
 |
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top