Κυριακάτικες λιγούρες για την Κατερίνα Καινούργιου: «Αμαρτία μου»

Φουντώνουν οι φήμες περί εγκυμοσύνης

Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Την Κυριακή της αφιέρωσε στον καλό φαγητό και τις μικρές απολαύσεις η Κατερίνα Καινούργιου, η οποία πέρασε στιγμές χαλάρωσης στο πλευρό του συντρόφου της, Παναγιώτη Κουτσούμπη. Η παρουσιάστρια επισκέφθηκε το εστιατόριό του και δοκίμασε αγαπημένες γεύσεις, απολαμβάνοντας την κάθε μπουκιά.

Η Καινούργιου για τη μαμά της: «Έχω δει τη διαδικασία της χημειοθεραπείας»

Σε ανάρτηση που έκανε στο Instagram, μοιράστηκε μια φωτογραφία από το γεύμα της τραγανές τηγανιτές πατάτες  γράφοντας με χιούμορ: «Αμαρτία μου», αφήνοντας να εννοηθεί πως έκανε ένα μικρό... διατροφικό παραστράτημα.

Καινούργιου σε Τσουρό: Εκτίμησα ότι μιλήσαμε και μου ζήτησες συγγνώμη

Κυριακάτικες λιγούρες για την Κατερίνα Καινούργιου: «Αμαρτία μου»

Λίγο αργότερα, αποκάλυψε πως το γεύμα της ολοκληρώθηκε με ένα λαχταριστό γλυκό, λέγοντας χαρακτηριστικά πως το φινάλε της ημέρας ήταν «το πιο νόστιμο».

Κυριακάτικες λιγούρες για την Κατερίνα Καινούργιου: «Αμαρτία μου»

Το ίδιο απόγευμα, η Κατερίνα δημοσίευσε και μια φωτογραφία από παλιότερο ταξίδι της στο Λονδίνο μαζί με τον Παναγιώτη Κουτσούμπη, επιβεβαιώνοντας πως η σχέση τους συνεχίζει δυνατά και με πολύ αγάπη.

Κυριακάτικες λιγούρες για την Κατερίνα Καινούργιου: «Αμαρτία μου»F

Την ίδια στιγμή, ολοένα και πληθαίνουν τα σχόλια γύρω από μια πιθανή εγκυμοσύνη της. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που παρατήρησαν πως συχνά η ίδια αφήνει... ενδείξεις, όπως πρόσφατα στην εκπομπή της Super Κατερίνα, όταν απευθυνόμενη στον σεφ Πέτρο Συρίγο είπε: «Είναι έτοιμο το κέικ; Με έπιασε μια ζαλάδα!»

Back to Top