Καινούργιου σε Τσουρό: Εκτίμησα ότι μιλήσαμε και μου ζήτησες συγγνώμη

«Η συγγνώμη είναι από τις πιο ωραίες λέξεις»

Επιμέλεια STAR.GR
Media
Ο Κώστας Τσουρός στη Super Κατερίνα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σε μια από τις πιο ειλικρινείς τηλεοπτικές του στιγμές, ο Κώστας Τσουρός άνοιξε την καρδιά του μπροστά στην Κατερίνα Καινούργιου, μιλώντας για λάθη, συγγνώμες και… παλιές αυστηρές κρίσεις.

Ο on air απολογισμός του Κώστα Τσουρού

Ο on air απολογισμός του Κώστα Τσουρού

Ο γνωστός δημοσιογράφος και παρουσιαστής, που φέτος βλέπουμε στην εκπομπή «Το 'χουμε» παραδέχτηκε δημόσια πως στο παρελθόν έχει υπάρξει αυστηρός με ανθρώπους της τηλεόρασης  ακόμα και με την ίδια την Κατερίνα Καινούργιου.

Ο Κώστας Τσουρός για την τηλεθέαση της εκπομπής του: «Το 2,5% δε με πόνεσε»

«Ναι, έχω μετανιώσει πολλές φορές. Όχι μόνο μία… Έχω κρίνει ανθρώπους πιο αυστηρά από όσο θα έπρεπε. Όχι πάντα με αντικειμενικά κριτήρια», είπε στη Super Κατερίνα  απαντώντας σε ερώτηση για το αν έχει μετανιώσει για κάποιον χειρισμό στον τηλεοπτικό αέρα.
Και συνέχισε: «Υπήρχαν στιγμές που ανθρώπους, όπως κι εσένα, πολλές φορές σας έκρινα αυστηρά για άλλους λόγους».

Η αντίδραση της Κατερίνας Καινούργιου στις δηλώσεις του Κώστα Τσουρού

Η αντίδραση της Κατερίνας Καινούργιου στις δηλώσεις του Κώστα Τσουρού

Η Κατερίνα, από την πλευρά της, δεν έκρυψε πως εκτίμησε την ανθρώπινη στάση του: «Έχω εκτιμήσει, παρόλα αυτά, ότι έχουμε μιλήσει στο τηλέφωνο και μου ζήτησες συγγνώμη, λέγοντάς μου ότι ίσως να ήσουν λίγο υπερβολικός. Κι εγώ τη συγγνώμη την εκτιμάω πάρα πολύ από τους ανθρώπους».

Δούνια: «Έστειλα "καλή επιτυχία" στον Κ. Τσουρό. Είμαστε πολιτισμένοι»

Ο Κώστας Τσουρός έκλεισε τη συζήτηση με μια απλή, αλλά ουσιαστική φράση: «Η συγγνώμη και το ευχαριστώ είναι από τις πιο ωραίες λέξεις».
 

