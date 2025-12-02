Τροχαίο στην Πάτρα: ΙΧ «καρφώθηκε» σε φορτηγό - Τραυματίστηκε έγκυος

Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας

Τροχαίο στην Πάτρα: ΙΧ «καρφώθηκε» σε φορτηγό - Τραυματίστηκε έγκυος
Ελλαδα
Πηγή: tempo24.news
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σφοδρό τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης 2/12 στην παραλία της Πάτρας, όταν ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε φορτηγό

Τραυματίστηκε έγκυος σε τροχαίο

Τροχαίο στην παραλία Πατρών / tempo24.news

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα άτομο έχει τραυματιστεί από τη σύγκρουση. Πρόκειται για γυναίκα, η οποία είναι -μάλιστα- έγκυος. 

Λούτσα: Νέο βίντεο δείχνει εμπλοκή και δεύτερου οχήματος πριν το τροχαίο

Επί τόπου έσπευσε δύναμη της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό της από το όχημα, αλλά και ομάδα του ΕΚΑΒ, όπως αναφέρει το tempo24.news.

Τροχαίο Παραλία Πατρών

Εικόνες από το σημείο της σύγκρουσης / tempo24.news

Με ασθενοφόρο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αγ. Ανδρέας, χωρίς σοβαρά τραύματα.

