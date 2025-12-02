Τροχαίο στην Πάτρα: ΙΧ «καρφώθηκε» σε φορτηγό - Τραυματίστηκε έγκυος

Σφοδρό τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης 2/12 στην παραλία της Πάτρας, όταν ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε φορτηγό.
Τροχαίο στην παραλία Πατρών / tempo24.news
Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα άτομο έχει τραυματιστεί από τη σύγκρουση. Πρόκειται για γυναίκα, η οποία είναι -μάλιστα- έγκυος.
Λούτσα: Νέο βίντεο δείχνει εμπλοκή και δεύτερου οχήματος πριν το τροχαίο
Επί τόπου έσπευσε δύναμη της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό της από το όχημα, αλλά και ομάδα του ΕΚΑΒ, όπως αναφέρει το tempo24.news.
Εικόνες από το σημείο της σύγκρουσης / tempo24.news
Με ασθενοφόρο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αγ. Ανδρέας, χωρίς σοβαρά τραύματα.Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.