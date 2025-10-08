Η Καινούργιου για τη μαμά της: «Έχω δει τη διαδικασία της χημειοθεραπείας»

Η νέα αναφορά στην περιπέτεια υγείας της μητέρα της

Η Βάσω Γιοχάη, Εκπαιδευμένη Εθελόντρια και Γραμματέας στο Άλμα Ζωής, βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή Super Κατερίνα και μίλησε για την περιπέτεια με τον καρκίνο του μαστού στα 29 της χρόνια, όπου και κατάφερε να ξεπεράσει και πλέον είναι υγιής.

Στο πλαίσιο της συνέντευξης, η Κατερίνα Καινούργιου έκανε μια αναφορά στην υγεία της μητέρας της. Τόνισε πόσο σημαντική είναι η θέληση των ασθενών που νοσούν από καρκίνο, καθώς τους επιτρέπει να συνεχίζουν τις ζωές και την καθημερινότητά τους με αγωνιστικότητα.

«Δεν είναι τυχαία η επιλογή τη συγκεκριμένη ημέρα. Ο Οκτώβριος είναι μήνας αφύπνισης. Καθημερινά ακούμε γύρω μας να νοσούν τόσες γυναίκες από τον καρκίνο του μαστού. Όμως χάρη στην πρόοδο της ιατρικής οι περισσότερες γυναίκες τον αντιμετωπίζουν και ζουν μια καλή ζωή», ανέφερε αρχικά.

Κατερίνα Καινούργιου: Τι είπε για τον θάνατο της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου

«Εγώ βλέπω πολλές γυναίκες και το αντιμετώπισα και το καλοκαίρι που ήμουν με τη μητέρα μου, σε άλλο σημείο βέβαια κι έχω δει τη διαδικασία της χημειοθεραπείας. Έβλεπα πολλά κορίτσια νέα σε ηλικία να κάνουν τη χημειοθεραπεία τους και μετά να πηγαίνουν κανονικά στη δουλειά τους και να συνεχίζουν την καθημερινότητά τους», συμπλήρωσε συγκινημένη η Κατερίνα Καινούργιου.

Πριν από περίπου έναν μήνα, η παρουσιάστρια του Alpha είχε κάνει μια δημόσια αναφορά στη μητέρα της, Θάλεια και την περιπέτεια που πέρασε με την υγεία της, δηλώνοντας πως το καλοκαίρι αντιμετώπισε ένα πολύ σοβαρό θέμα, χωρίς ωστόσο να προχωράει σε λεπτομέρειες.

Η Καινούργιου για τη μαμά της: «Έχω δει τη διαδικασία της χημειοθεραπείας»

Έκανε αρχικά ένα σχόλιο για την ευγνωμοσύνη, δηλώνοντας πως σπάνια «Ακούς ανθρώπους τη σημερινή μέρα να λένε “είμαι ευτυχής”».

Καινούργιου: Η φωτογραφία με τη μητέρα της από την παιδική της ηλικία

Στη συνέχεια, μίλησε για τη μητέρα της, λέγοντας πως η πορεία της υγείας της παρουσιάζει βελτίωση, με την ίδια να νιώθει ευγνώμων με αυτή την εξέλιξη:  «Η ευγνωμοσύνη είναι κάτι, το οποίο το ξεχνάμε. Είναι μια κουβέντα που έκανα πολλές φορές με τη μητέρα μου που πέρασε πάρα πολύ δύσκολα το καλοκαίρι με θέματα υγείας. Πάρα πολύ δύσκολα. Της έλεγα ότι εφόσον όλα πηγαίνουν καλύτερα και αυτή τη στιγμή γλίτωσες από το χειρότερο, θέλω να λες: "Είμαι ευγνώμων, ευχαριστώ τον Θεό που ζω, ευχαριστώ τον Θεό για κάθε ανάσα που παίρνω". Το ξεχνάμε αυτό».

