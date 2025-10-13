Ξεμπλοκάρει η οικοδομή: «Πράσινο φως» από το ΣτΕ για το Προεδρικό Διάταγμα

Αίρεται η ασάφεια για τα κίνητρα του ΝΟΚ

Πηγή: newpost.gr, φωτογραφία Ευρωκίνηση/Γ. Κονταρίνης
οικοδομή
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μετά από μήνες αναμονής, το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) άναψε τελικά το «πράσινο φως» για το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος που αφορά την έγκριση του Ειδικού Σχεδίου Περιβαλλοντικού Ισοδυνάμου Αναβάθμισης Πόλεων (ΕΣΠΙΑΠ), το οποίο ρυθμίζει τα αντισταθμιστικά μέτρα χρήσης των κινήτρων του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (ΝΟΚ).

Η απόφαση του ΣτΕ ανοίγει τον δρόμο για την επανεκκίνηση της οικοδομικής δραστηριότητας, η οποία είχε ουσιαστικά «παγώσει» λόγω της νομικής ασάφειας που επικρατούσε γύρω από τη χρήση των κινήτρων του ΝΟΚ. 

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο newpost.gr  
 

