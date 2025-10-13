Honda CB1000F 26YM: Γιατί είναι ξεχωριστό το νέο μοντέλο

Οι νέοι χρωματισμοί

Honda CB1000F 26YM: Γιατί είναι ξεχωριστό το νέο μοντέλο

Η Honda ανακοίνωσε την επέκταση της εμβληματικής οικογένειας CB, με την παρουσίαση της CB1000F 26YM. Πρόκειται για το νεότερο κεφάλαιο σε μια μακρά και ένδοξη ιστορία μοτοσυκλετών επιδόσεων, με τη νέα F να αποτελεί ένα retro naked μοντέλο εμπνευσμένο από τα εμβληματικά CB του παρελθόντος, και ιδιαίτερα από την AMA-spec CB750F του Freddie Spencer.

Η CB1000F τροφοδοτείται από τον αξιόπιστο κινητήρα της CBR1000RR Fireblade, ο οποίος έχει υποστεί σημαντικές τεχνικές αναβαθμίσεις ώστε να προσφέρει έναν χαρακτηριστικό και φιλικό για την καθημερινότητα χαρακτήρα. Με νέους εκκεντροφόρους εισαγωγής και εξαγωγής και τροποποιημένες προδιαγραφές εισαγωγής, ο κινητήρας αποδίδει 91 kW (124 Hp) στις 9.000 σ.αλ. και 103 Nm ροπής στις 8.000 σ.α.λ.,

Honda CB1000F 26YM: Γιατί είναι ξεχωριστό το νέο μοντέλο

Η CB1000F θα είναι διαθέσιμη σε τρεις νέους χρωματισμούς:

*ΝΕΟ* Wolf Silver Metallic με μπλε ρίγα
*ΝΕΟ* Wolf Silver Metallic με γκρι ρίγα
*ΝΕΟ* Graphite Black με κόκκινη ρίγα

HONDA
 |
HONDA CB1000F 26YM
 |
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
