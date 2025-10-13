Φάρμα: Οι μουσικές καρέκλες, η ζωντανή ορχήστρα κι η μάχη για την ασυλία!

Δείτε το νέο επεισόδιο απόψε, Δευτέρα 13/10/25 στις 21:00

Φάρμα: Οι μουσικές καρέκλες, η ζωντανή ορχήστρα κι η μάχη για την ασυλία!
Δείτε το trailer του νέου επεισοδίου της Φάρμας
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η προηγούμενη εβδομάδα (Τετάρτη 8/10) ολοκληρώθηκε με τη διπλή αποχώρηση της Ανδριανής Δεληγιώργη και του Λάμπρου Λιαμίρα, οι οποίοι αποφάσισαν να ορίσουν νέο αρχηγό στην πράσινη ομάδα τον Γιώργο Ανυφαντάκη. Από την άλλη, ο Κωνσταντίνος Φουντουλάκης κι η Έλενα Καλαμιώτη κατάφεραν να υπερισχύσουν και να εξασφαλίσουν την παραμονή τους για ακόμη μία εβδομάδα. 

Φάρμα: Μουσικές καρέκλες με ζωντανή ορχήστρα - «Τι άλλο θέλετε;»

Απόψε, Δευτέρα 13 Οκτωβρίου, στη γαλάζια ομάδα συνεχίζονται οι συζητήσεις για το ποια μέλη προσφέρουν περισσότερο και ποια συμμετέχουν λιγότερο ενεργά στις δουλειές της Φάρμας. Κάποιοι αισθάνονται ότι στοχοποιούνται και βαριές κουβέντες ανταλλάσσονται πίσω από κλειστές πόρτες. Η Βαλεντίνα Σπέντζα αποφασίζει να αναλάβει ρόλο ντετέκτιβ και να ανακαλύψει κρυμμένα μυστικά των συμπαικτών της.

Φάρμα: Οι μουσικές καρέκλες, η ζωντανή ορχήστρα κι η μάχη για την ασυλία!

Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος υποδέχεται τους παίκτες στο Παιχνίδι Προμηθειών, όπου καλούνται να αναμετρηθούν στις «Μουσικές Καρέκλες», με τη συνοδεία ορχήστρας και παραδοσιακής μουσικής. Το γέλιο δε σταματά, αλλά το παιχνίδι αποδεικνύεται πιο δύσκολο απ’ όσο φαντάζονται, καθώς πρέπει να το παίξουν με τα μάτια κλειστά! 

Φάρμα: Η διπλή αποχώρηση και η «συγγνώμη» στη Βαλεντίνα

Λίγο αργότερα ξεκινά η 1η Δοκιμασία Ομαδικής Ασυλίας, όπου οι farmers θα χρειαστεί να επιδείξουν δύναμη, ταχύτητα, αντίληψη και -κυρίως- καλή συνεργασία. Το κλίμα είναι βαρύ για την ηττημένη ομάδα, αλλά ένας παίκτης αποφασίζει να αυτοπροταθεί για τη θέση του πρώτου μονομάχου.

Φάρμα: Οι μουσικές καρέκλες, η ζωντανή ορχήστρα κι η μάχη για την ασυλία!

Στο συμβούλιο, ο Λεωνίδας αποχαιρετά τους παίκτες με μία ανακοίνωση που θα συζητηθεί και θα προκαλέσει προβληματισμό...

Η Φάρμα, ένα από τα πιο επιτυχημένα διεθνή τηλεοπτικά format, επιστρέφει για ακόμα μία χρονιά στο Star με παρουσιαστή τον αγαπημένο Λεωνίδα Κουτσόπουλο

Για 3η σεζόν στη Φάρμα, ετοιμαστείτε να ζήσετε ένα μοναδικό, αυθεντικό ταξίδι στην αξεπέραστη ελληνική ύπαιθρο, σε απόλυτη αρμονία με τη φύση και τους αδιαπραγμάτευτους νόμους της.  

Φάρμα: Ο μονομάχος - έκπληξη που επέλεξαν η Ανδριανή κι ο Λάμπρος

Σε μια απομονωμένη τοποθεσία, μακριά από τις ανέσεις της σύγχρονης αστικής ζωής, oι παίκτες της Φάρμας καλούνται να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της αγροτικής ζωής, που μπορεί να είναι σκληρή, αλλά ταυτόχρονα είναι γεμάτη γοητεία. Στο βιωματικό αυτό ταξίδι που ξεκινούν, θα χρειαστεί να ανταποκριθούν σε αποστολές υψηλών απαιτήσεων, δύναμης, αντοχής και δεξιοτήτων. Μόνο έτσι θα καταφέρουν να κερδίσουν τις παροχές και τα έπαθλα, που θα κάνουν την επιβίωση στην ύπαιθρο λίγο ευκολότερη

Η 3η σεζόν της Φάρμας είναι στο Star και... ανεβάζει τον πήχη!

Περισσότερη ένταση, απρόβλεπτες ανατροπές και δυναμικές δοκιμασίες θα καθηλώσουν το κοινό. Συνεχείς προκλήσεις, απαιτητικές συνθήκες και σκληρές μάχες θα δοκιμάζουν καθημερινά τις αντοχές, τις ικανότητες και τα σωματικά και ψυχολογικά όρια των παικτών. 
Ποιος θα καταφέρει να επιβιώσει; Ποιος θα αναδειχθεί ο μεγάλος νικητής;
Κάθε εβδομάδα, κάποιος θα αποχωρεί. 
Θα είναι ο λιγότερο αυτάρκης; Ο λιγότερο ικανός να συμβάλει στην ομάδα; 
Ή εκείνος που δεν θα ανταπεξέλθει στις δοκιμασίες;

Αυτοί είναι οι 16 Φάρμερς!

Αυτοί είναι οι 16 Φάρμερς!

Η συνολική στρατηγική που θα επιλέξει κάθε παίκτης κατά την παραμονή του στη Φάρμα, αλλά κυρίως η θέληση και η προσαρμοστικότητά του, είναι τα στοιχεία που θα αναδείξουν τον νικητή, ο οποίος θα κερδίσει το μεγάλο έπαθλο των 50.000 ευρώ!

ΦΑΡΜΑ 2025  - Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη

Δείτε όλα τα επεισόδια της Φάρμας

