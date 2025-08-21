Μύκονος: Σοβαρά τραυματίας σε τροχαίο ο CEO της Velocity και της Volt

Η ιδιωτική ασφάλισή του αρνήθηκε την αεροδιακομιδή του και ανέλαβε το ΕΚΑΒ

21.08.25 , 17:04
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου AP (Business Wire)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο δισεκατομμυριούχος CEO της Velocity και της Volt, ο οποίος ενεπλάκη σε τροχαίο στη Μύκονο.

Ο Tom Greenwood βρισκόταν για διακοπές στο «Νησί των Ανέμων», όταν ενεπλάκη σε σοβαρό τροχαίο ατύχημα ενώ οδηγούσε «γουρούνα». 

Σύμφωνα με πληροφορίες, υπέστη πολλαπλά κατάγματα από τη μέση και κάτω, με την κατάστασή του να κρίνεται σοβαρή. Μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας του νησιού και όσο οι γιατροί του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες. Εκεί, διαπιστώθηκε ότι είχε θλάση και αιμορραγία στον εγκέφαλο, αλλά και ρήξη σπλήνας. 

Η γυναίκα που βρισκόταν μαζί του εκκίνησε τις διαδικασίες προκειμένου να τον παραλάβει η ιδιωτική ασφάλισή του. Στη Μύκονο έφτασε ελικόπτερο, όμως η κατάσταση της υγείας του ήταν τόσο σοβαρή που δεν ανέλαβαν την αεροδιακομιδή του, καθώς οι πιθανότητες επιβίωσής του σε τέτοια διαδικασία ενώ ήταν διασωληνωμένος ήταν ελάχιστες.

Μύκονος: Σοβαρά τραυματίας σε τροχαίο ο CEO της Velocity και της Volt

Ο Tom Greenwood / Φωτογραφία αρχείου AP (Business Wire)

Τελικά, πραγματοποιήθηκε η αεροδιακομιδή του με το ΕΚΑΒ, που τον μετέφερε στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας.

Ο Tom Greenwood υπεβλήθη σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση, ωστόσο η κατάστασή του παραμένει σοβαρή και παραμένει στη ΜΕΘ.

 

CEO
 |
VELOCITY
 |
VOLT
 |
ΜΥΚΟΝΟΣ
 |
TOM GREENWOOD
